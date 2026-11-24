తిరుప్పరంకుండ్రంలో హైటెన్షన్- రాతిస్తంభంపై వెలగని ‘కార్తిక దీపం’
Thiruparankundram Deepam Issue : తమిళనాడులోని మదురై జిల్లా తిరుప్పరంకుండ్రంలో ఎప్పటిలాగే ఉచ్చి పిళ్ళైయార్ మండపం వద్ద మాత్రమే కార్తీకదీపాన్ని వెలిగించారు.
Published : November 24, 2026 at 6:50 PM IST
తమిళనాడులోని తిరుప్పరంకుండ్రంలో కార్తీకదీపోత్సవంపై భక్తులు ఆగ్రహం వ్యక్తంచేశారు. సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాల ప్రకారం 'దీపత్తూన్'పై దీపం వెలిగించకుండా, కేవలం సంప్రదాయ ఉచ్చిపిళ్ళైయార్ ఆలయం వద్ద మాత్రమే కార్తీక దీపాన్ని వెలిగించడంతో కొండ దిగువన భక్తులు నిరసనకు దిగారు.
తమిళనాడులోని మదురై జిల్లా తిరుప్పరంకుండ్రంలో ఎప్పటిలాగే ఉచ్చి పిళ్ళైయార్ మండపం వద్ద మాత్రమే కార్తీకదీపాన్ని వెలిగించారు. ఇది వివాదాస్పద 'దీపత్తూన్' స్తంభానికి సుమారు 100మీటర్ల దూరంలో ఉంటుంది. అయితే, సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాల ప్రకారం 'దీపత్తూన్'పై కార్తీక దీపం వెలిగించకుండా కేవలం సంప్రదాయ ఉచ్చిపిళ్ళైయార్ ఆలయం సమీపంలో మాత్రమే దీపోత్సవం నిర్వహించటంపై భక్తులు నిరాశ చెందారు. తిరుప్పరంకుండ్రం కొండ దిగువన కొందరు నిరసనకు దిగారు. ప్రభుత్వంతోపాటు అధికారులకు వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేశారు.