ఫోన్లో తెగ స్క్రీన్షాట్లు తీస్తున్నారా? అయితే మీరు ఆ ముప్పులో పడ్డట్లే!
ప్రస్తుత కాలంలో మానవ జీవితంలో భాగమైపోయిన స్మార్ట్ఫోన్- ఫొటో, ఏదైనా సమాచారం కనిపిస్తే చాలు స్క్రీన్షాట్ తీసేస్తున్న యూజర్లు- ఇలా చేయడం వల్ల మెదడు మొమెరీని కోల్పోతుందని ఓ అధ్యయనం వెల్లడి
Published : September 6, 2026 at 6:46 PM IST
Screenshot Effect On Human Memory : ప్రస్తుత సాంకేతిక యుగంలో మనం చూసే ఏ ముఖ్యమైన సమాచారం, ఫొటో, సందేశం, ఫోన్ నెంబర్నైనా వెంటనే స్క్రీన్షాట్ తీసేస్తాం. స్క్రీన్షాట్ తీసుకోవడం వల్ల ఆ సమాచారం శాశ్వతంగా ఫోన్లో ఉంటుందని, అది మనకు ఎప్పుడో ఒకప్పుడు ఉపయోగపడుతుందని భావిస్తాం. అయితే అమెరికాలోని బింగ్హామ్టన్ యూనివర్సిటీ సైంటిస్టులు ఈ అలవాటుపై చేసిన అధ్యయనంలో సంచలన విషయాలు బయటపడ్డాయి. సౌకర్యవంతంగా భావించే స్క్రీన్షాట్ అలవాటు మెదడును జ్ఞాపకశక్తిని కోల్పోయేలా చేస్తుందని స్టడీలో తేలింది.
స్క్రీన్షాట్లు మొమెరీకి బ్రేక్ వేస్తాయ్!
ఫోన్లో స్క్రీన్షాట్ తీసిన క్షణమే మానవ జ్ఞాపకశక్తి ప్రక్రియకు ఒక అడ్డంకి (బ్రేక్) ఏర్పడుతుందని బింగ్హామ్టన్ విశ్వవిద్యాలయం సైంటిస్టులు చేసిన అధ్యయనంలో వెల్లడైంది. ఏదైనా సమాచారాన్ని, ఫొటోను స్క్రీన్షాట్ తీస్తే ఆ పనిని డివైజ్ చూసుకుంటుందని మెదడు భావిస్తుందని తేలింది. కాబట్టి ఆ సమాచారాన్ని గుర్తుంచుకోవడానికి మెదడు ప్రయత్నించడం మానేస్తుందని స్పష్టమైంది. అప్పుడు ఫోన్ గ్యాలరీ నిండా సమాచారం ఉంటుంది గానీ నిజంగా అవసరమైనప్పుడు మెదడు మాత్రం శూన్యంగా ఉంటుందని స్టడీలో తేలింది. క్లుప్తంగా చెప్పాలంటే స్క్రీన్షాట్ తీసిన వ్యక్తి 'డిజిటల్ అమ్నీషియా' (డిజిటల్ మతిమరుపు) బారిన పడతారని శాస్త్రవేత్తల అధ్యయనంలో స్పష్టమైంది.
అధ్యయనం ప్రకారం
డిజిటల్ అమ్నీషియా అంటే సాంకేతికత వల్ల కలిగే ఒక రకమైన మతిమరుపు. ఈ రోజుల్లో స్మార్ట్ఫోన్ మనుషుల బాహ్య మెదడుగా మారిపోయింది. ఎందుకంటే దారి తెలుసుకోవాలంటే జీపీఎస్ వాడేస్తున్నారు. ఏదైనా గుర్తుంచుకోవాలంటే స్క్రీన్షాట్ తీసేస్తున్నారు. ఇంటర్నెట్ లేదా ఫోన్లో సమాచారాన్ని చూడగానే మానవ మెదడు దానిని దీర్ఘకాలిక జ్ఞాపకశక్తిలో నిల్వచేయడం ఆపేస్తుంది. గూగుల్లో, ఫోన్ గ్యాలరీలో అన్నీ సేవ్ అయి ఉన్నప్పుడు మళ్లీ శ్రమ ఎందుకు? అని మెదడు భావిస్తుంది. ఈ స్క్రీన్షాట్ సౌలభ్యమే క్రమంగా మానవుని మెదడు సహజ జ్ఞాపకశక్తిని క్షీణింపజేస్తుంది.
గతంలో చేతిరాత మెదడులో ఒక నిర్దిష్ట రకమైన 'న్యూరల్ యాక్టివేషన్'ను ప్రేరేపించి జ్ఞాపకాలను పటిష్టం చేయడానికి సహాయపడేది. నేడు నిరంతరం ఫోన్కు వచ్చే నోటిఫికేషన్ల వెల్లువ, మల్టీటాస్కింగ్ అలవాటు మెదడును 'నిరంతర పాక్షిక శ్రద్ధ' అనే స్థితిలోకి నెట్టింది. దీంతో మనిషి మనసు ఒకేసారి అనేక దిశలలో సంచరిస్తుంది. దీంతో ఏకాగ్రత దెబ్బతింటుంది. దీనిని ఎదుర్కోవడానికి చేతిరాత అభ్యాసాన్ని పునరుద్ధరించాలి. చేస్తున్న పనిపై దృష్టి పెట్టాలి. సాంకేతికత మనకు ప్రతిదీ తక్షణమే పొందేలా అలవాటు చేసింది. కానీ జ్ఞాపకశక్తికి, జ్ఞానానికి ఎలాంటి సత్వర మార్గాలు లేవు.
'ఫోన్ మనిషి జీవితంలో భాగమైపోయింది'
ఇదే విషయంపై అలహాబాద్ యూనివర్సిటీ సైకాలజీ విభాగం అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ నర్సింగ్ కుమార్ స్పందించారు. "నేటి కాలంలో ఫోన్ మానవ జీవితంలో ఒక భాగమైపోయింది. ఫోన్లో దాచిన సమాచారం మన మెదడులో కూడా నిక్షిప్తమై ఉంటుందనే భ్రమలో ఉంటాం. కానీ వాస్తవానికి ఆ డేటా ఫోన్లో మాత్రమే ఉంటుంది. కేవలం కొన్ని సెకన్ల నిడివి ఉండే రీల్స్, షార్ట్ వీడియోలు యువతలో ఏకాగ్రత సామర్థ్యాన్ని గణనీయంగా తగ్గించాయి. దీనికి సరైన పరిష్కారం 'డిజిటల్ డిటాక్స్'. ప్రతిరోజూ కొన్ని గంటల పాటు ఫోన్ను దూరంగా ఉండడం అలవాటు చేసుకోండి." అని డాక్టర్ నర్సింగ్ కుమార్ స్పష్టం చేశారు.
"పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమవుతున్న ఉద్యోగ అశావాహులు, తరగతి గదిలోని విద్యార్థులైనా ఏదైనా విషయాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించకుండా వెంటనే దాన్ని ఫోన్తో స్క్రీన్షాట్ లేదా ఫోటో తీసేయడం సాధారణమైపోయింది. ఆ సమాచారాన్ని గుర్తుంచుకోవడానికి ఆ తర్వాత ఎలాంటి ప్రయత్నం జరగదు. ఈ ధోరణి డిజిటల్ డిమెన్షియాకు దారితీస్తోంది. దీనివల్ల నిర్ణయాలు తీసుకునే సామర్థ్యం, జ్ఞాపకశక్తి రెండూ క్షీణిస్తున్నాయి. సాంకేతికతను సమతుల్యంగా ఉపయోగించడం అత్యవసరం. తరచుగా 8-10 గంటల వరకు ఉండే అధిక స్క్రీన్ సమయాన్ని అరికట్టకుండా జ్ఞాపకశక్తిని మెరుగుపరచడం అసాధ్యం." అని అలహాబాద్ యూనివర్సిటీలోని పీహెచ్డీ విద్యార్థి అమన్ సింగ్ అభిప్రాయపడ్డారు.