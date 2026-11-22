'భారత్, పాక్ మధ్య ఎలాంటి ద్వైపాక్షిక చర్చలు జరగలేదు'- SCO ఫోరమ్లో కేంద్రం క్లారిటీ
SCO Forum 2026: సివిలైజేషన్ డైలాగ్ ఫోరమ్లో భారత్, పాక్ మధ్య ఎలాంటి ద్వైపాక్షిక చర్చలు జరగలేదని కేంద్రం స్పష్టం చేసింది.
Published : November 22, 2026 at 7:16 PM IST
దిల్లీ వేదికగా షాంఘై కోఆపరేషన్ ఆర్గనైజేషన్ మూడు రోజుల పాటు తొలిసారిగా నిర్వహించిన సివిలైజేషన్ డైలాగ్ ఫోరమ్లో భారత్, పాక్ మధ్య ఎలాంటి ద్వైపాక్షిక చర్చలు జరగలేదని కేంద్రం స్పష్టం చేసింది. ఈ సదస్సుకు పాక్ తరఫున హాజరైన ఆ దేశ పర్యావరణశాఖ మంత్రి ముసాదిక్ మాలిక్తో సాధారణ సంభాషణలు మాత్రమే జరిగాయని వెల్లడించింది. సదస్సు ముగింపు సమావేశానికి సభ్య దేశాల సూచనలతో రూపొందించిన 'ఇంద్రప్రస్థ కమ్యూనిక్' వివరాలను కేంద్ర సాంస్కృతిక శాఖ కార్యదర్శి వివేక్ అగర్వాల్ విడుదల చేశారు.
అక్రమ రవాణా, ప్రకృతి వైపరీత్యాల నుంచి సాంస్కృతిక వారసత్వాన్ని కాపాడుకోవాలని ఈ ప్రకటన పిలుపునిచ్చింది. ప్రతి నాగరికతను సమాన గౌరవంతో చూడాలని వాస్తుశిల్పం, సంగీతం, వంటకాలు, వస్త్రాలంకరణలో ఉన్న ఉమ్మడి వారసత్వాన్ని గుర్తించాలని పేర్కొంది. సాంస్కృతిక వారసత్వాన్ని ప్రజలకు చేరువ చేయడానికి సాంకేతికతను, కృత్రిమ మేధను నిర్మాణాత్మకంగా ఉపయోగించుకోవాలని సూచించింది. దేశాల మధ్య స్నేహపూర్వక, సత్సంబంధాలకు సంస్కృతి ఒక వారధిగా పనిచేస్తుందని అభిప్రాయపడింది. యునెస్కో వారసత్వ గుర్తింపు కోసం సభ్య దేశాలు ఉమ్మడిగా నామినేషన్లు వేయాలని తీర్మానించింది. ఈ నెల 20న ప్రారంభమైన ఎస్సీఓ సివిలైజేషన్ డైలాగ్ ఫోరమ్ ఆదివారంతో ముగిసింది.