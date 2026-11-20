కరెంట్ అక్కర్లేదు, ఎండ చాలు! ఉప్పునీటిని మంచి నీటిగా మార్చే అద్భుతమైన ఆవిష్కరణ
Solar Desalination System : సూర్యకిరణాలతో ఉప్పునీటిని స్వచ్ఛమైన మంచి నీటిగా మార్చి తక్కువ ఖర్చు లవణ రహితీకరణ వ్యవస్థ, 99.5 శాతానికి పైగా ఉప్పును తొలగించి తాగునీటి కొరతను తీరుస్తుంది.
Published : November 20, 2026 at 7:01 PM IST
చెప్పేది ఒక్క చుక్క నీటి కథ కాదు, కోట్లాది మంది దాహం తీర్చే అద్భుత ఆవిష్కరణ కథ! వేల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి ఆర్వో(RO) ప్యూరిఫయర్లను కొనే పని లేకుండా, కరెంట్ బిల్లుల భయం అసలే లేకుండా, కేవలం మండుటెండ సాయంతో ఉప్పునీటిని అమృతం లాంటి మంచినీటిగా మార్చే సరికొత్త టెక్నాలజీ వచ్చేసింది. అమ్మ చెప్పిన ఒకే ఒక్క మాటతో మొదలై, 99.5 శాతానికి పైగా ఉప్పును, విషపూరిత భార లోహాలను వడగట్టే సోలార్ డీ శాలినేషన్ వ్యవస్థ వెనుక ఉన్న ఆసక్తికర విషయాలు తెలుసుకుందాం.
ఖరీదైన ఆర్వోకు చెక్, ఎండతోనే స్వచ్ఛమైన నీరు
ప్రపంచవ్యాప్తంగా పెరిగిపోతున్న నీటి కొరతను తీర్చడానికి శాస్త్రవేత్తలు సరికొత్త పరిష్కారాన్ని కనుగొన్నారు. సౌరశక్తితో పనిచేసే లవణరహితీకరణ వ్యవస్థను అభివృద్ధి చేశారు. ఉప్పునీరు కలిసిన నీటిని స్వచ్ఛమైన తాగడానికి వీలుగా మార్చే సామర్థ్యం ఈ వ్యవస్థకు ఉంది. ఐఐటీ కాన్పూర్లోని మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ విభాగం ప్రొఫెసర్ జిష్ణు భట్టాచార్య ఈ విషయాన్ని వెల్లడించారు. ప్రస్తుతం మార్కెట్లో ఉన్న ఆర్వో ప్యూరిఫయర్ల ధర సాధారణంగా రూ.8000 నుంచి రూ.18000 వరకు ఉంటుంది. వాటితో పోలిస్తే ఈ కొత్త వ్యవస్థ చాలా తక్కువ ఖర్చుతో అందుబాటులోకి రానుంది. ఈ సాంకేతికతకు పేటెంట్ లభించగా, దీనికి సంబంధించిన నమూనా కూడా సిద్ధమైంది. వాణిజ్య భాగస్వామ్యం కోసం అన్వేషిస్తూ, రాబోయే రెండేళ్లలో భారత మార్కెట్లో వినియోగదారులకు అందుబాటులోకి తేవాలని భావిస్తున్నారు.
అమ్మ మాటతో మొదలైన ప్రయాణం
2018లో అమ్మ చెప్పిన మాటే ఈ పరిశోధనకు ప్రేరణ అని ప్రొఫెసర్ జిష్ణు తెలిపారు. నాయనా, ఈ ప్రపంచంలో నీరు చాలా వృథా అవుతోంది అని చెప్పారట. నీరు ఉంటేనే భవిష్యత్తు ఉంటుందనే నానుడిని గుర్తుచేసుకుని ఈ వ్యవస్థను రూపొందించాలని నిర్ణయించుకున్నారు. దుబాయ్, అబుదాబి వంటి నగరాల్లో ఉప్పు నీటిని ఉపయోగపడే నీటిగా మార్చడానికి సౌర లవణరహిత వ్యవస్థలను వాడుతున్న తీరును పరిశోధనలో గుర్తించారు. నాలుగు చదరపు మీటర్ల పరిమాణంలో ఉండే ఈ వ్యనస్థ, నలుగురు సభ్యులున్న కుటుంబానికి సరిపడే తాగునీటిని అందిస్తుంది. ఒక చదరపు మీటర్ విస్తీర్ణంలో రోజుకు 20 లీటర్ల స్వచ్ఛమైన నీటిని ఉత్పత్తి చేయగలదు. సంప్రదాయ సౌర నీటి శుద్ధి పరికరాల కంటే అది మెరుగ్గా ఉండి, 40 నుంచి 50 డిగ్రీల సెల్సియస్ ఉష్ణోగ్రత వద్ద కూడా ఉప్పునీటి నుంచి మంచి నీటిని ఇవ్వగలదు.
నలుపు రంగు మాయాజాలం
ఈ వ్యవస్థలో నాలుగు పొరలు, రెండు ప్రవాహ మార్గాలు ఉంటాయి. 2x2 చదరపు మాటర్ల ఫ్రేమ్లో అమర్చిన దీనికి పైభాగం గాజుతో ఉండి, సూర్యరశ్మి నేరుగా లోపలికి వెళ్లేలా చేస్తుంది. నీటిని పైపుల ద్వారా పంపులోకి పంపి, నానో పొర మీదుగా ప్రవహింపజేస్తారు. నలుపు రంగు పొర సూర్యరశ్మిని పీల్చుకుని వేగంగా వేడెక్కడం వల్ల, భాష్పీభవనం వేగంగా జరుగుతుంది. కింద ఉన్న 100 మైక్రాన్ల రంధ్రాల ద్వారా నీటి ఆవిరి మాత్రమే వెళ్లి, ఉప్పు పైన ఫీడ్ ఛానెల్లోనే ఆగిపోతుంది. ప్రయోగాల్లో లీటరుకు 10 నుంచి 70 గ్రాముల ఉప్పు గాఢత ఉన్న నీటిని పరీక్షించగా, 99.5 శాతానికి పైగా ఉప్పును తొలగించింది. ఆర్సెనిక్, ఫ్లోరైడ్ వంటి భార లోహాలు, బ్యాక్టీరియాను కూడా తొలగించి నీటి నాణ్యత సమాచారాన్ని కూడా అందిస్తుంది. ప్రతికూల వాతావరణ పరిస్థితుల్లోనూ సమర్థవంతంగా పనిచేసే ఈ వ్యవస్థ, భవిష్యత్తులో నీటి ఎద్దడిని ఎదుర్కోవడానికి కీలకంగా మారనుంది. తక్కువ ఖర్చుతో ప్రతి ఇంటికి స్వచ్ఛమైన తాగునీరు అందించే ఈ సాంకేతికత అందుబాటులోకి వస్తే, ఎందరో ప్రజల ఆరోగ్యానికి, భవిష్యత్తుకు ఎంతో మేలు చేస్తుంది.