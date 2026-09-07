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IISC సైంటిస్టుల అద్భుత ఆవిష్కరణ- సముద్ర జలాల నుంచి యురేనియంను వెలికితీసే పద్ధతి అభివృద్ధి

సముద్రపు నీటి నుంచి యురేనియం వెలికితీతలో కీలక పురోగతి- బెంగళూరులో ఐఐఎస్‌సీ శాస్త్రవేత్తలు కీలక పరిశోధన- ఈజీగా యురేనియం వెలికితీసే పద్ధతి కనుగొన్న సైంటిస్టులు

IISc Bengaluru Department of Physical Sciences
ఐఐఎస్సీ బెంగళూరు- ఫిజికల్ సైన్స్​ డిపార్ట్​మెంట్​ (IANS)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 7, 2026 at 6:26 PM IST

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Uranium Extraction From Sea Water : సముద్రపు నీటి నుంచి యురేనియంను వెలికితీసేందుకు ఒక కొత్త, మెరుగైన పద్ధతిని కనుగొన్నారు బెంగళూరులోని ఇండియన్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సైన్స్ (ఐఐఎస్‌సీ) శాస్త్రవేత్తలు. ఈ పద్ధతిని భూగర్భ జలాల నుంచి యురేనియంను మరింత సమర్థవంతంగా తొలగించడానికి కూడా ఉపయోగించవచ్చు. అంతేకాకుండా ఈ సాంకేతికత భూగర్భ జలాలను కలుషితం చేస్తున్న యురేనియం సమస్యను పరిష్కరించడంలో కూడా సహాయపడుతుంది. ఈ క్రమంలో సముద్రపు నీటి నుంచి యురేనియంను వెలికితీయడం ఎలా? ఐఐఎస్‌సీ సైంటిస్టులు కనుగొన్న పద్ధతి ఏంటి? తదితర విషయాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

తగ్గిపోతున్న యురేనియం నిల్వలు
భూమిపై యురేనియం నిల్వలు వేగంగా క్షీణిస్తున్నాయి. ప్రస్తుతం భూమిపై సుమారు 7.5 మిలియన్ టన్నుల యురేనియం నిల్వలు మాత్రమే ఉన్నాయి. సముద్రపు నీటిలో దాదాపుగా 4.5 బిలియన్ టన్నుల యురేనియం నిల్వలు ఉన్నాయి. అందువల్ల శాస్త్రవేత్తలు ఇప్పుడు సముద్రపు నీటి నుంచి యురేనియంను వెలికితీసేందుకు కృషి చేస్తున్నారు. ఆ దిశగా బెంగళూరులోని ఐఐఎస్‌సీ సైంటిస్టులు ముందడుగు వేశారు. సముద్రపు జలాల నుంచి యురేనియంను వెలికితీసేందుకు ఒక కొత్త పద్ధతిని అభివృద్ధి చేశారు.

సంప్రదాయ విధానాలకు భిన్నంగా
గత కొన్నేళ్లుగా సైంటిస్టులు నీరు, సముద్రపు నీటి నుంచి యురేనియంను సంగ్రహించడానికి వివిధ మార్గాలను అభివృద్ధి చేశారు. అందుకోసం పోరస్ ఆర్గానిక్ పాలిమర్లు, ఫంక్షనల్ నానోమెటీరియల్స్‌ సహా వివిధ మెటీరియల్స్‌ను డెవలప్ చేశారు. ఈ మెటీరియల్స్ యురేనియం అయాన్‌లను రసాయనికంగా బంధించడం ద్వారా పనిచేస్తాయి. అయితే సముద్రపు నీటిలో అనేక ఇతర అయాన్లు కూడా ఉంటాయి. కాబట్టి సముద్రపు నీటి నుంచి కేవలం యురేనియంను మాత్రమే ప్రత్యేకంగా సంగ్రహించడం చాలా కష్టమయ్యేది.

ఈ సమస్యను పరిష్కరించడానికి ఐఐఎస్‌సీలోని భౌతికశాస్త్ర విభాగం శాస్త్రవేత్తలు ఒక నూతన పద్ధతిని అభివృద్ధి చేశారు. వారు ప్రత్యేకంగా స్లిప్డ్ కోవలెంట్ ఆర్గానిక్ ఫ్రేమ్‌వర్క్ (COF) పొరల (మెంబ్రేన్స్)ను సృష్టించారు. ఇవి యురేనిల్ అయాన్లను పూర్తిగా నిరోధిస్తూ, సముద్రపు నీటిలోని సాధారణ అయాన్లను స్వేచ్ఛగా ప్రయాణించడానికి అనుమతిస్తాయి. కాగా, ఈ స్లిప్డ్ కోవలెంట్ ఆర్గానిక్ ఫ్రేమ్‌వర్క్ పొరలు పనిచేసే విధానాన్ని ఐఐఎస్‌సీ సైంటిస్టులు పరిశీలించారు. అలాగే అయాన్ల హైడ్రేషన్ నిర్మాణంతో పాటు, మెంబ్రేన్స్ ఘర్షణను కూడా అధ్యయనం చేశారు. తద్వారా కోవలెంట్ ఆర్గానిక్ ఫ్రేమ్‌వర్క్ పొరల నిర్దిష్ట నిర్మాణమే ప్రతి అయాన్ కదలికలను నియంత్రిస్తుందని కనుగొన్నారు.

యురేనియంను వెలికితీయడానికి పాత పద్ధతుల్లో రసాయన క్రియాత్మక సమూహాలను (కెమికల్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్స్) ఉపయోగించారు. ఈ కొత్త పద్ధతి COF పొరల అమరికను కొద్దిగా జరపడం ద్వారా వాటి నానోస్కేల్ నిర్మాణాన్ని ఉపయోగించుకుంటుంది. ఇది అయాన్ల రవాణాను ప్రధానంగా నిర్మాణ అమరిక ద్వారానే నియంత్రించడానికి వీలు కల్పిస్తుంది. కాగా, బెంగళూరులోని యాక్సెంచర్ ల్యాబ్స్ సహకారంతో, ప్రబల్ కె. మైతి మార్గదర్శకత్వంలో ఐఐఎస్‌సీ సైంటిస్టులు యోగేంద్ర కుమార్, బినూ వర్గీస్ ఈ పరిశోధన చేశారు. సముద్ర జలాల నుంచి యురేనియంను వెలికితీసే పద్ధతిని అభివృద్ధి చేయడం ద్వారా దీర్ఘకాలం పాటు అణు ఇంధన అవసరాలను తీర్చవచ్చని ఐఐఎస్‌సీ సైంటిస్టులు అభిప్రాయపడ్డారు.

COF మెంబ్రేన్‌ల నిర్మాణాన్ని కచ్చితంగా రూపొందించడం ద్వారా అయాన్ మార్గాలను, శక్తి స్థాయిలను నియంత్రించడం సాధ్యమవుతుందని ఈ పరిశోధన ఫలితాలు నిరూపిస్తున్నాయి. ఈ రీసెర్చ్ పర్యావరణ, ఇంధన రంగాలలో నిర్దిష్ట పదార్థాలను ఎంపిక చేసి వేరు చేయగల కొత్త సాంకేతికతలకు మార్గం సుగమం చేసింది. ఈ పరిశోధన గురించి సరళంగా చెప్పాలంటే ఐఐఎస్‌సీ శాస్త్రవేత్తలు సముద్రపు నీటిలోని యురేనియంను మాత్రమే బంధించి, మిగతా అయాన్లు వెళ్లేందుకు ఒక ఫిల్టర్ లాంటి పొరను సృష్టించారు. ఈ ఆవిష్కరణ అణు విద్యుత్‌కు సుస్థిరమైన ఇంధన వనరును అందించడంతో పాటు, భూగర్భ జలాలను శుభ్రంగా ఉంచడంలో కూడా సహాయపడుతుంది. అలాగే సముద్రపు నీటితో పాటు భూగర్భ జలాల్లోని ప్రమాదకరమైన యురేనియంను కూడా ఈ పద్ధతి ద్వారా తొలగించొచ్చు.

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