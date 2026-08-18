అరుదైన చేపలకు పునర్జీవం- కశ్మీర్లో శాస్త్రవేత్తల కొత్త ప్రయోగం- 10 వేల గుడ్ల ఉత్పత్తి!
అరుదైన హిమాలయన్ స్నో ట్రౌట్ కృత్రిమ సంతానోత్పత్తిలో SKUAST- కశ్మీర్ శాస్త్రవేత్తల కీలక విజయం- చేపల పెంపకం, లార్వా పెంపకం విధానాలను విజయవంతంగా ప్రామాణీకరణ- దాదాపు 10 వేల గుడ్ల ఉత్పత్తి!
Published : August 18, 2026 at 11:35 AM IST
Snow Trout Fish Jammu Kashmir : జమ్ముకశ్మీర్ నదులు, సరస్సుల్లో ఒకప్పుడు విస్తారంగా కనిపించిన అరుదైన హిమాలయన్ స్నో ట్రౌట్ చేప జాతిని కాపాడేందుకు శాస్త్రవేత్తలు చేపట్టిన పరిశోధనలో కీలక ముందడుగు పడింది. షేర్-ఎ- కశ్మీర్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ సైన్సెస్ అండ్ టెక్నాలజీ (SKUAST) శాస్త్రవేత్తలు స్నో ట్రౌట్ కృత్రిమ్ సంతాన్పోత్తిలో విజయం సాధించారు. చేపల పెంపకం, లార్వా పెంపకానికి సంబంధించిన విధానాలను తీసుకొచ్చారు. దీంతో ఆ అరుదైన చేప జాతి సంరక్షణ, పునరుద్ధరణకు కొత్త మార్గం ఏర్పడింది.
నిజానికి స్నో ట్రౌట్ను శాస్త్రీయంగా Schizothorax జాతికి చెందిన చేపగా పిలుస్తారు. స్థానికంగా దీనిని కశ్మీరీ చేపగా కూడా చెప్పుకుంటారు. దశాబ్దాల క్రితం జీలం, దాల్ సరస్సు సహా కశ్మీర్లోని అనేక స్వచ్ఛమైన నీటి వనరుల్లో ఆ చేపలు పెద్ద సంఖ్యలో కనిపించేవి. ప్రత్యేకమైన రుచి కారణంగా వీటికి స్థానికంగా మంచి డిమాండ్ ఉండేది. అయితే కాలక్రమేణా ఆ చేపల సంఖ్య బాగా తగ్గిపోయింది. ప్రస్తుతం కశ్మీర్ జల వనరుల్లో అరుదుగా మాత్రమే కనిపిస్తున్నాయి.
మానవ జోక్యంతో తీవ్ర ప్రభావం
అయితే స్నో ట్రౌట్ చేపలు స్వచ్ఛమైన, ఆక్సిజన్ ఎక్కువగా ఉన్న నీటిలోనే మెరుగ్గా పెరుగుతుంది. అయితే నదులు, సరసుల్లో పెరుగుతున్న కాలుష్యం, నిర్మాణ కార్యకలాపాలు, ఇసుక, ఖనిజ తవ్వకాలు, నీటి వనరుల్లో మానవ జోక్యం ఆ చేపల సహజ ఆవాసాలను దెబ్బదీశాయి. దీనికి తోడు వాతావరణ మార్పులు కూడా ప్రతికూల ప్రభావం చూపుతున్నాయి.
ఇప్పుడు SKUAST-కశ్మీర్ ఫిషరీస్ విభాగం డీన్ డాక్టర్ ఫిరోజ్ అహ్మద్ భట్ నేతృత్వంలో తాజాగా పరిశోధన సాగింది. నియంత్రిత వాతావరణంలో ప్రత్యేక హార్మోనల్ ప్రోటాకాల్ను ఉపయోగించి స్నో ట్రౌట్ బ్రూడ్స్టాక్ నుంచి సంతానోత్పత్తి చేయడంలో విజయం సాధించినట్లు పరిశోధకులు తెలిపారు. అంతేకాదు, ప్రయోగాలు ప్రారంభించే ముందు ఆ చేపలు ప్రస్తుతం కనిపిస్తున్న ఆ చేపలు ప్రస్తుతం కనిపిస్తున్న నీటి వనరుల నాణ్యతను పరిశోధకులు పరిశీలించారు.
ఇంజెక్షన్ల రూపంలో!
ఆ పరిస్థితులను పరిగణనలోకి తీసుకుని చేపల పంపకానికి అనువైన ప్రమాణాలను రూపొందించారు. భవిష్యత్తులో ఆ విధానం ద్వారా పెద్ద ఎత్తున సీడ్ ఉత్పత్తి చేసి, సహజ జల వనరుల్లో చేపల సంఖ్యలను పెంచే అవకాశం ఉందని శాస్త్రవేత్తలు చెబుతున్నారు. పరిశోధనలో భాగంగా చేపలకు అవసరమైన హర్మోన్లను ఇంజెక్షన్ల రూపంలో అందించి సంతానోత్పత్తి చేయించారు. అనంతరం పుట్టిన లార్వాలకు అనువైన ఆహారం, వాటి పెంపక విధానంపై ప్రత్యేకంగా పరిశోధించారు. ఆ దశలో కూడా గణనీయమైన పురోగతి సాధించినట్లు శాస్త్రవేత్తలు వెల్లడించారు.
పరిశోధనలో భాగంగా సుమారు 10 వేల స్నో ట్రౌట్ గుడ్లను ఉత్పత్తి చేయగలిగామని డాక్టర్ ఫిరోజ్ అహ్మద్ భట్ తెలిపారు. ఆ సీడ్ను భవిష్యత్తులో సహజ జల వనరుల్లో ప్రవేశపెడితే స్నో ట్రౌట్ సంఖ్యను పెంచే అవకాశం ఉందని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. దీనివల్ల చేపల సంఖ్య వెంటనే పెరగదని, అనుకూలమైన నీటి వాతావరణం, నిరంతర పర్యవేక్షణ కూడా అవసరమని అభిప్రాయపడ్డారు.
చేపల మరణాలు ఆందోళనకరం
కశ్మీర్లోని పలు ప్రాంతాల్లో ఇటీవల చేపలు పెద్ద సంఖ్యలో మృతి చెందిన ఘటనలు కూడా ఆందోళన కలిగిస్తున్నాయి. కాజీగుండ్, షేర్బాగ్, అనంత్నాగ్, గందర్బల్, వెరీనాగ్ తదితర ప్రాంతాల్లో చేపల మరణాల ఘటనలు నమోదయ్యాయి. ఈ పరిణామాలు స్థానిక మంచినీటి చేపల జాతుల సంరక్షణ అవసరాన్ని మరింత స్పష్టం చేస్తున్నాయి. స్నో ట్రౌట్కు నిర్దిష్టమైన నీటి వాతావరణం అవసరం. ముఖ్యంగా జీలం నదిలో సహజ సంతానోత్పత్తి సమయంలో తగిన సంఖ్యలో వయోజన బ్రూడ్స్టాక్ లభించకపోవడం కూడా సంతానోత్పత్తి కార్యక్రమాలకు సవాలుగా మారుతోంది.
కశ్మీర్ జల వనరుల్లో ప్రస్తుతం కామన్ కార్ప్ చేపలు మెరుగ్గా పెరుగుతున్నాయి. స్థానికంగా వీటిని ‘పంజాబీ చేప’గా పిలుస్తారు. కార్ప్ చేపలు వివిధ రకాల నీటి పరిస్థితులకు తట్టుకుని వేగంగా వృద్ధి చెందగలవు. దీనివల్ల స్థానిక చేపలతో పోలిస్తే కార్ప్ ఆధిపత్యం పెరిగింది. అయితే స్నో ట్రౌట్ సంఖ్య తగ్గడానికి కార్ప్ చేపలే ప్రధాన కారణమని చెప్పలేమని డాక్టర్ ఫిరోజ్ అహ్మద్ భట్ స్పష్టం చేశారు. కాలుష్యం, ఆవాసాల మార్పు, అననుకూల నీటి పరిస్థితులు వంటి అనేక అంశాలు స్నో ట్రౌట్ మనుగడపై ప్రభావం చూపుతున్నాయని తెలిపారు.
పునరుద్ధరణకు కొత్త ఆశలు
హోలిస్టిక్ అగ్రికల్చర్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ కింద అభివృద్ధి చేసిన సాంకేతికత భవిష్యత్తులో కశ్మీర్లోని అరుదైన చేప జాతుల సంరక్షణ కార్యక్రమాలకు ఉపయోగపడుతుందని శాస్త్రవేత్తలు భావిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా కృత్రిమ సంతానోత్పత్తి ద్వారా సీడ్ను అందుబాటులోకి తీసుకురావడం, అనంతరం అనుకూలమైన జల వనరుల్లో వాటిని ప్రవేశపెట్టడం ద్వారా స్నో ట్రౌట్ జనాభాను క్రమంగా పెంచే అవకాశం ఉంది.
అయితే స్నో ట్రౌట్ మళ్లీ జీలం నది, దాల్ సరస్సుల్లో పెద్ద సంఖ్యలో కనిపించాలంటే కేవలం కృత్రిమ సంతానోత్పత్తి సరిపోదు. నీటి కాలుష్యాన్ని తగ్గించడం, సహజ ఆవాసాలను పరిరక్షించడం, అక్రమ తవ్వకాలు, నిర్మాణాల నియంత్రణ, వాతావరణ మార్పుల ప్రభావాలను తగ్గించే చర్యలు కూడా అవసరం. శాస్త్రవేత్తల తాజా విజయం మాత్రం కశ్మీర్ అరుదైన కశ్మీరీ చేప పునరాగమనంపై ఆశలు రేకెత్తిస్తోంది.
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