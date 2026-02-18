IIT ధన్బాద్ సైంటిస్టుల అద్భుత చొరవ- రూ.50 కంటే తక్కువకే గ్రీన్ హైడ్రోజన్!
కర్బన ఉద్గారాల్లేని పర్యావరణహితమైన ఇంధనంగా గ్రీన్ హైడ్రోజన్- దీని తయారీ ఖర్చును తగ్గించేందుకు కీలక ఆవిష్కరణ చేసిన ఐఐటీ ధన్బాద్ సైంటిస్టులు
Published : February 18, 2026 at 9:11 PM IST
Low Cost Green Hydrogen Production : ఝార్ఖండ్లోని ఐఐటీ ధన్బాద్(ఇండియన్ స్కూల్ ఆఫ్ మైన్స్)కి చెందిన సైంటిస్టులు కీలక ఆవిష్కరణ చేశారు. రూ.50 కంటే తక్కువకు గ్రీన్ హైడ్రోజన్ను ఉత్పత్తి చేసేందుకు ఎలక్ట్రోడ్ పదార్థాన్ని(మెటీరియల్) అభివృద్ధి చేశారు. ఈ గ్రీన్ హైడ్రోజన్ మార్కెట్లోకి వస్తే వావాహనదారులకు, పరిశ్రమలకు భారీ ఊరట లభించనుంది.
గ్రీన్ హైడ్రోజన్ తయారీ ఎలా?
నీటిని విద్యుత్తు విశ్లేషణకు గురిచేసి గ్రీన్ హైడ్రోజన్ను తయారు చేస్తారు. ఈ ప్రక్రియకు పవన విద్యుత్తు లేదా సౌర విద్యుత్తును ఉపయోగిస్తారు. అంటే ఈ ప్రక్రియలో ఎక్కడా కర్బన ఉద్గారాలు విడుదల కావు. అలాగే వాతావరణంలోకి ఆక్సిజన్ చేరుతుంది. దీంతో పర్యావరణంలో ఆక్సిజన్ శాతం కూడా పెరుగుతుంది. అందుకే గ్రీన్ హైడ్రోజన్ను స్వచ్ఛమైన ఇంధనంగా పరిగణిస్తారు. అయితే పెట్రోల్, డీజిల్ వాడకం వల్ల కార్బన్ డయాక్సైడ్, కార్బన్ మోనాక్సైడ్ వంటి హానికరమైన వాయువులు విడుదలవుతాయి. ఇవి పర్యావరణానికి హాని కలిగిస్తాయి. అలాగే గ్లోబల్ వార్మింగ్కు కారణమవుతాయి.
గతకొంత కాలంగా పర్యావరణ హితమైన గ్రీన్ హైడ్రోజన్ వినియోగంపై భారత్ దృష్టి పెట్టింది. ఈ క్రమంలో దేశ ఇంధన భద్రతను బలోపేతం చేసే లక్ష్యంతో ఐఐటీ ధన్బాద్ (ఇండియన్ స్కూల్ ఆఫ్ మైన్స్)లోని భౌతిక శాస్త్ర విభాగానికి చెందిన శాస్త్రవేత్తలు అద్భుతమైన ఆవిష్కరణ చేశారు. గ్రీన్ హైడ్రోజన్ను ఉత్పత్తి చేయడానికి తక్కువ ఖర్చు అయ్యే విధంగా ఎలక్ట్రోడ్ పదార్థాన్ని(మెటీరియల్) అభివృద్ధి చేశారు. ఈ ప్రాజెక్ట్కు ఐఐటీ ధన్బాద్లో ఫిజిక్స్ విభాగానికి చెందిన సైంటిస్టు షేక్ రియాజుద్దీన్ నేతృత్వం వహించారు. అలాగే అదే సంస్థలో డాక్టరేట్ చదువుతున్న ప్రియదర్శిని తమంగ్, ఒమర్ సుల్తానా కూడా ఈ పరిశోధనలో కీలక పాత్ర పోషించారు.
ఈ బృందం మాలిబ్డినం, వనాడియం, సల్ఫర్, కార్బన్ వంటి తక్కువ ఖర్చుతో, సులభంగా లభించే మూలకాలను ఉపయోగించి ప్రభావవంతమైన కొత్త ఉత్ప్రేరకాన్ని (ఎలక్ట్రోడ్ పదార్థాన్ని) అభివృద్ధి చేసింది. అయితే ఈ ఎలక్ట్రోడ్ పదార్థం నీటిని హైడ్రోజన్, ఆక్సిజన్గా విభజించే ప్రక్రియను వేగవంతం చేస్తుంది. అదే సమయంలో తక్కువ ఖర్చుతో గ్రీన్ హైడ్రోజన్ ఉత్పత్తి చేసేందుకు సాయపడుతుంది.
ఏడాదిన్నర శ్రమించి ఎలక్ట్రోడ్ మెటీరియల్ అభివృద్ధి
ఈ ఎలక్ట్రోడ్ పదార్థం గ్రీన్ హైడ్రోజన్ ధరను గణనీయంగా తగ్గిస్తుందని సైంటిస్టు షేక్ రియాజుద్దీన్ తెలిపారు. ఇది త్వరలోనే ప్రజలకు, పరిశ్రమలకు అందుబాటులోకి వస్తుందని పేర్కొన్నారు. గ్రీన్ హైడ్రోజన్ ఉత్పత్తి ఖర్చును తగ్గించడం, శిలాజ ఇంధన వినియోగాన్ని తగ్గించాలనే లక్ష్యంతో భారత ప్రభుత్వం 2023లో నేషనల్ గ్రీన్ హైడ్రోజన్ మిషన్ను ప్రారంభించిందని వెల్లడించారు. గ్రీన్ హైడ్రోజన్ను ఉత్పత్తి చేయడానికి ఉపయోగించే పదార్థం అత్యంత ఖరీదైనదని స్పష్టం చేశారు. దాని ధర తగ్గితే గ్రీన్ హైడ్రోజన్ ధర తగ్గుతుందన్నారు. ఏడాదిన్నర పాటు తమ బృందం శ్రమించి ఈ ఎలక్ట్రోడ్ పదార్థాన్ని అభివృద్ధి చేసిందని చెప్పారు.
విదేశాల నుంచి దిగుమతి
ప్రస్తుతం ప్లాటినం, పల్లాడియం, రుథేనియం వంటి ఖరీదైన లోహాలను గ్రీన్ హైడ్రోజన్ను ఉత్పత్తి చేయడానికి ఉపయోగిస్తున్నారు. ఈ లోహాలు భారత్లో తగినంత పరిమాణంలో అందుబాటులో లేవు. దీంతో చైనా, దక్షిణాఫ్రికా వంటి దేశాల నుంచి ఈ లోహాలను భారత్ దిగుమతి చేసుకుంటోంది. అందుకే గ్రీన్ హైడ్రోజన్ ధర భారీగా ఉంది. ప్రస్తుతం ఒక లీటరు గ్రీన్ హైడ్రోజన్ ధర రూ. 500 లేదా అంతకంటే ఎక్కువే ఉంది.
రాబోయే 10-15 ఏళ్లలో ప్రస్తుతం ఉన్న పెట్రోల్, డీజిల్ పంపుల మాదిరిగానే రోడ్ల పక్కన గ్రీన్ హైడ్రోజన్ పంపులు కూడా కనిపిస్తాయని సైంటిస్టు రియాజుద్దీన్ ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. ఈ సాంకేతికతను పెద్ద ఎత్తున విజయవంతంగా అమలు చేస్తే దేశం గ్రీన్ హైడ్రోజన్లో స్వావలంబన పొందుతుందని తెలిపారు. వికసిత్ భారత్ 2047 లక్ష్యాన్ని దేశం సాధించడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తుందని పేర్కొన్నారు. తమ బృందం అభివృద్ధి చేసిన పదార్థాన్ని ఉపయోగించి గ్రీన్ హైడ్రోజన్ను చౌకగా తయారుచేయవచ్చన్నారు. లీటరు గ్రీన్ హైడ్రోజన్ తయారీకి రూ. 50 కంటే తక్కువ ఖర్చవుతుందన్నారు. భవిష్యత్తులో వాహన, పారిశ్రామిక రంగంలో గ్రీన్ హైడ్రోజన్ వాడకం పెరుగుతుందని తెలిపారు. అలాగే గ్రీన్ హైడ్రోజన్ వాడిన వాహనాలు మెరుగైన మైలేజీని ఇస్తాయని స్పష్టం చేశారు.
2030 నాటికి ఏటా 50 లక్షల టన్నుల గ్రీన్ హైడ్రోజన్ను ఉత్పత్తి చేయాలని భారత ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఈ రంగాన్ని ప్రోత్సహించడానికి కేంద్ర బడ్జెట్లో ప్రత్యేక నిధులను సైతం కేటాయించింది. ఈ ప్రాజెక్టును సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ శాఖతో పాటు ఇన్నోవేషన్ ఇన్ సైన్స్ పర్స్యూట్ ఫర్ ఇన్స్పైర్డ్ రీసెర్చ్ (INSPIRE)తో కలిసి అమలు చేస్తున్నారు.
ఇక తుపానులను కచ్చితంగా అంచనా వేయొచ్చు!- NIOT అద్భుత ఆవిష్కరణ- తొలి స్వదేశీ డివైజ్
రాజస్థాన్లో బయటపడిన మధ్యయుగం నాటి ఆలయ అవశేషాలు- లక్ష్మీ, గణపతి విగ్రహాల భాగాలు గుర్తింపు