పొద్దున్న పాఠాలు- మధ్యాహ్నం ఇంటిగ్రేటెడ్ ఫార్మింగ్- సైన్స్ లెక్చరర్కు ఏటా రూ.5లక్షల ఆదాయం
ఇంటిగ్రేటెడ్ ఫార్మింగ్తో లాభలు గడిస్తున్న సైన్స్ లెక్చరర్ ప్రమోద్- 25 ఏళ్లుగా వ్యవసాయం- ఉత్తమ రైతు అవార్డు కూడా- మరో 10 మందికి ఉపాధి
Published : February 9, 2026 at 7:40 AM IST
Pramod Kumar Integrated Farming : ప్రస్తుతం ఉన్న టెక్నాలజీ యుగంలో యువత స్థిరమైన ఉపాధిని కల్పించే ఉద్యోగాల వెనకనే పరుగెత్తున్నారు. వ్యవసాయం వైపు చాలా తక్కువ మంది మొగ్గుచూపుతున్నారు. ఉద్యోగం చేస్తున్నా సరే వ్యవసాయం కూడా లాభదాయకమని, అది ఉత్తమ ఉపాధి మార్గమని నిరూపించి చూపించారు ఒడిశాకు చెందిన సైన్స్ లెక్చరర్. ఉదయం పాఠాలు మధ్యాహ్నం ఇంటిగ్రేటెడ్ ఫార్మింగ్(కూరగాయలు, వరి, చేపలు పెంపకం ఇలా రకాల సాగు) చేస్తూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. అంతేకాకుండా పలువురికి ఉపాధిని కూడా కల్పిస్తున్నారు. ఈ సైన్స్ లెక్చరర్ ఇంటిగ్రేటెడ్ ఫార్మింగ్ గురించి ఈటీవీ భారత్లో కథనంలో తెలుసుకుందాం.
బాలాసోర్లోని తలనగర్ ప్రాంతానికి చెందిన ప్రమోద్ కుమార్ రౌత్ (44 ఏళ్లు) బహానగర్ కాలేజీలో సైన్స్ లెక్చరర్గా పనిచేస్తున్నారు. చిన్నప్పటి నుంచే ఆయనకు వ్యవసాయం అంటే మక్కువతో తనకు ఉన్న 6 ఎకరాల భూమిలో ఇంటిగ్రేటెడ్ ఫార్మింగ్ చేస్తున్నారు. కూరగాయలు, 3 నెలల సింధు వరి, బంతి పూలు, థాయ్ బొప్పాయి, ఆవాలు, చేపల పెంపకం, కోళ్ల పెంపకం, పశుపోషణ, అరటి, బొప్పాయి, ఆలుగడ్డ, ఉల్లిపాయ ఇలా అన్ని రకాల సాగును ఒకే చోట చేస్తున్నారు. ఈ వ్యవసాయం ద్వారా ఆయనకు సంవత్సరానికి రూ.5 లక్షలకు పైగా ఆదాయం సంపాదిస్తున్నారు.
ఇతరులకు ఉపాధి కల్పన
ఏడాది పొడవునా వ్యవసాయంలో నిమగ్నమై ఉంటారు ప్రమోద్ కుమార్. ఉదయం కాలేజీకి వెళ్లి మధ్యాహ్నం తిరిగి వచ్చి పొలంలో పని చేస్తారు. ఆయన లేనప్పుడు భార్య ప్రియదర్శిని దాస్ వ్యవసాయాన్ని చూసుకుంటారు. రెండు చెరువుల్లో చేపలు, ఒక చెరువులో రొయ్యల పెంపకం చేస్తున్నారు. వీటితో ఏడాది పొడవునా ఆదాయం వస్తోంది. ఈ వ్యవసాయం ద్వారా మరో 10 మందికి ఉపాధి కల్పించారు ప్రమోద్. అంతేకాకుండా జాతీయ రహదారి పక్కన ఒక హోటల్ ఏర్పాటు చేసి అక్కడ కూడా ఉద్యోగాలు ఇచ్చారు.
25 ఏళ్లుగా వ్యవసాయం- ఉత్తమ రైతు అవార్డు
ఇక ప్రమోద్ 2002 నుంచి వ్యవసాయం చేస్తున్నారు. 2013 నుంచి కాలేజీలో సైన్స్ పాఠాలు చెబుతున్నారు. 2024లో బాలాసోర్ కలెక్టర్ చేతుల మీదుగా ఉత్తమ రైతు అవార్డు కూడా అందుకున్నారు. పంటలను రక్షించేందుకు తన పొలం చుట్టూ సోలార్ విద్యుత్ కంచె ఏర్పాటు చేశారు.
ప్రభుత్వం నుంచి సదుపాయాలు
అయితే ఎవరైనా ఇంటిగ్రేటెడ్ ఫార్మింగ్ చేయాలనుకుంటే ప్రభుత్వ తరఫున అన్ని సదుపాయాలు కూడా ఉంటాయని ప్రమోద్ కుమార్ చెబుతున్నారు. 2010 నుంచి వ్యవసాయానికి ప్రభుత్వ సదుపాయాలు అందుతున్నాయని చెప్పారు. ఈసారి ఉద్యానశాఖ ద్వారా జీ9 అరటి మొక్కలు 20 పొందినట్లు పేర్కొన్నారు. మంచి ఫలితం వస్తే భవిష్యత్తులో పెద్ద ఎత్తున అరటి సాగు చేస్తానని ప్రమోద్ తెలిపారు.
' నేను సీజన్ ప్రకారం అన్ని రకాల పంటలు వేస్తున్నా. ప్రస్తుతం బంతి పూలు, ఇతర కూరగాయలు సాగులో ఉన్నాయి. నేను చదువుకునే రోజుల్లో మా తండ్రి, అన్నదమ్ములు వ్యవసాయం చేసేవారు. అప్పటినుంచే నాకు వ్యవసాయం అంటే ఆసక్తి. కాలేజీ తర్వాత ఎక్కువ సమయం ఫారంలోనే గడుపుతా. చెట్లు నా స్నేహితుల్లాంటివి. వాటి నుంచి పూలు, పండ్లు వస్తుంటే అంతకన్నా ఆనందం ఇంకేమీ లేదు. నా వ్యవసాయం ద్వారా దాదాపు 15-20 కుటుంబాలు జీవిస్తున్నాయి. హోటల్లో 10 కుటుంబాలు ఆధారపడి ఉన్నాయి. రహదారి పక్కన నిర్మించిన మరుగుదొడ్డిని ఒక కుటుంబం నిర్వహిస్తోంది. అలాగే చేపలు, కోళ్లు, అన్ని రకాల సాగు చేస్తున్నా' అని ప్రమోద్ వివరించారు.
మాకు ఉపాధి కల్పించారు : కార్మికురాలు పుష్పలత మహాంతి
'ప్రమోద్ ఎన్నో రకాల పంటలు వేస్తున్నారు. మాకు జాతీయ రహదారి పక్కన మరుగుదొడ్డి, దుకాణం ఇచ్చి నిర్వహణ బాధ్యత అప్పగించారు. మేము కూడా కూరగాయలు చూసుకుంటాం. బంతి పూల సాగు ద్వారా ఇప్పటికే సూమారు రూ.70 వేల అమ్మకాలు జరిగాయి. ఆయన వల్ల మాకు స్థిరమైన ఉపాధి దొరికింది' అని పుష్పలత మహాంతి తెలిపింది. మరో మహిళ మాట్లాడుతూ రోజుకు రూ.400 వేతనం వస్తుందని చెప్పింది. మొత్తం 10మంది వరకు ఇక్కడ పని చేస్తున్నట్లు తెలిపింది.
ప్రమోద్ ఉదయం 9 నుంచి సాయంత్రం 4 వరకు కాలేజీకి వెళ్లినప్పుడు తనే వచ్చి పొలాన్ని చూసుకంటున్నట్లు భార్య ప్రియదర్శి దాస్ చెప్పింది. ఇద్దరూ కలిసి వ్యవసాయం చేస్తున్నట్లు చెప్పంది.
ఇంటిగ్రేటెడ్ ఫార్మింగ్ అనేది వ్యవసాయ శాఖ 'ఆత్మా యోజన'కిందకు వస్తుందని ఉద్యానవన శాఖ అసిస్టెంట్ హార్టికల్చర్ ఆఫీసర్ సుభాశ్రీ సుభాస్మిత తెలిపారు. 'సోర్ బ్లాక్లో 50-60 మంది రైతులు ఇలాంటి సాగు చేస్తున్నారు. విభాగం ద్వారా అందే అన్ని సబ్సిడీలు ప్రమోద్కు అందాయి. ఆయన తీసుకున్న ప్రతి పథకాన్ని విజయవంతంగా అమలు చేశారు. ఎవరైనా ఈ విధమైన వ్యవసాయం చేయాలనుకుంటే ప్రభుత్వ సహాయం తప్పకుండా లభిస్తుంది' అని సుభాశ్రీ తెలిపారు.
