ఆడుకుంటున్న పిల్లలపై కాల్పులు జరిపిన టీచర్- ఎందుకో తెలుసా?
బంగాల్లో కాల్పుల ఘటన- ఇంటిముందు ఆడుకుంటున్న పిల్లలపై కాల్పులు జరిపిన ఉపాధ్యాయుడు- కాల్పుల్లో ఒకరికి గాయాలు
Published : February 21, 2026 at 7:53 PM IST
Teacher Gun Fire Against Students : పిల్లలకు మంచి చెడులు చెప్పాల్సిన ఉపాధ్యాయుడే తన బాధ్యతలను విస్మరించాడు. చిన్నారుల పట్ల రాక్షసంగా ప్రవర్తించాడు. పిల్లలు ఆడుకునే బాల్ తన ఇంటిలో పడిందని ఆగ్రహానికిలోనై వారిపై కాల్పులకు తెగబడ్డాడు. భయంతో పిల్లలు అక్కడినుంచి పారిపోగా ఒక బాలుడి చేతికి బుల్లెట్ తగిలింది. తీవ్ర గాయాలతో ఆ చిన్నారి ఆసుపత్రిలో చేరాడు. విషయం తెలుసుకున్న పోలీసులు నిందితుడిని అరెస్టు చేశారు. ఈ ఘటన బంగాల్లో జరిగింది.
అసలేం జరిగిందంటే?
"ముర్షిదాబాద్లోని రఘునాథ్గంజ్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని బనిపుర్ ప్రాంతంలో చిన్నారులపై ఉపాధ్యాయుడు కాల్పులు జరిపిన ఉదంతం బయటపడింది. సమీర్ కుమార్ మండల్ అనే వ్యక్తి ఒమర్పుర్ ప్రాథమిక పాఠశాలలో ఉపాధ్యాయుడిగా పనిచేస్తున్నాడు. కొద్దిరోజులుగా అతడి ఇంటిముందు కొంతమంది పిల్లలు ఆడుకుంటున్నారు. అయితే, తరచూ బాల్ అతడి ఇంటిలో పడడంతో తీవ్ర ఆగ్రహానికి గురయ్యేవాడు. చాలా సార్లు పిల్లలను అటువైపుగా రావద్దని, బాల్ లోపల పడేయవద్దని చెప్పాడు. అయితే, శుక్రవారం రోజు కొంతమంది పిల్లుల అతడి ఇంటిముందున్న ఖాళీ స్థలంలో ఆడుకుంటుండగా బాల్ అతడి ఇంటి డోర్కు తగిలింది. దీంతో సహనం కోల్పోయినా ఆ టీచర్ తీవ్ర ఆగ్రహానికి లోనయ్యాడు. వెంటనే తన వద్ద ఉన్న గన్తో కాల్పులకు పాల్పడ్డాడు. దాదాపు నాలుగు రౌండ్ల కాల్పులు జరిపారని స్థానికులు తెలిపారు. ఆ సమయంలో భయంతో పిల్లలు అక్కడినుంచి పారిపోయారని చెప్పారు. ఆ సమయంలో ఒక పిల్లవాని చేతికి గాయాలయ్యాన్నారు" అని పోలీసులు తెలిపారు.
నా కొడుకు చేతికి బుల్లెట్ తగిలింది!
ఈ సందర్భంగా గాయపడిన బాలుడి తండ్రి బిశ్వజిత్ సాహా మాట్లాడారు. "ప్రతిరోజూ మాదిరిగానే 10 నుంచి 12 మంది పిల్లలు మైదానంలో ఆడుకుంటున్నారు. బాల్ ఉపాధ్యాయుడి ఇంటి తలుపును తాకింది. వెంటనే, అతను తుపాకీతో బయటకు వచ్చి కాల్పులు జరిపాడు. ఆ కాల్పుల్లో నా కొడుకు చేతికి బుల్లెట్ తగిలింది. వెంటనే జంగిపుర్ ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లగా వైద్యులు బుల్లెట్ తొలగించారు. పిల్లవాడు ప్రస్తుతం ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నాడు" అని బిశ్వజిత్ పేర్కొన్నారు.
దర్యాప్తు ప్రారంభించాం : జిల్లా సూపరింటెండెంట్
ఇదిలా ఉండగా, ఈ ఘటన గురించి సమాచారం అందిన వెంటనే రఘునాథ్గంజ్ పోలీస్ స్టేషన్ పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు. నిందితుడిని అరెస్టు చేశారు. అతడి వద్ద నుంచి తుపాకీని స్వాధీనం చేసుకున్నారు. నిందితుడు ఉపయోగించినది ఎయిర్ గన్ అని భావిస్తున్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు. దీనిని ఎలా ఉపయోగించారనే విషయంపై దర్యాప్తు జరుగుతోందన్నారు. మరోవైపు, ఈ ఘటనపై దర్యాప్తు ప్రారంభించామని జిల్లా సూపరింటెండెంట్ హొస్సేన్ మెహదీ రెహ్మాన్ పేర్కొన్నారు. ఇదిలా ఉండగా, పిల్లలను భయపెట్టెందుకే కాల్పులు జరపానని, ఆ సమయంలో బుల్లెట్ వారికి తగులుతుందని ఊహించలేకపోయానని నిందితుడు పేర్కొన్నాడు.
ఇండియన్ ఎప్స్టీన్ ఫైల్- డార్క్ వెబ్లో 2 లక్షల వీడియోలు అప్లోడ్- 47 దేశాలకు సేల్!
ఈ చెట్టులో నిలువెల్లా నాణేలే - కాయిన్ ట్రీ ఎక్కడుంది? దీనిపై డబ్బులు ఎక్కడివి?