ముఖ్యమంత్రికి లేఖ రాసిన స్టూడెంట్స్- తమ వాహన సౌకర్యం ఏర్పాటు చేయాలని విజ్ఞప్తి
Published : December 9, 2025 at 10:07 AM IST
School Students Letter To CM : రోజుకు రెండో, మూడో కిలోమీటర్ల దూరంలో స్కూల్ ఉంటే విద్యార్థులు నడిచి వెళ్లపోగలరు. పాఠశాల ఏకంగా 7 కి.మీల దూరంలో ఉంటే స్టూడెంట్స్ పరిస్థితి ఏంటో ఊహించుకోండి. అందులోనూ రోడ్డు సరిగ్గా లేకపోతే. అసలు రవాణా సదుపాయమే లేకపోతే పిల్లల బాధ వర్ణనాతీతం. అదే సమస్య కర్ణాటక చామరాజనగర్ జిల్లాలోని పచ్చెదొడ్డి గ్రామానికి చెందిన విద్యార్థులు ఎదుర్కొంటున్నారు. స్కూల్కు వెళ్లేందుకు రానుపోనూ రోజుకు 14 కి.మీ నడుస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో కర్ణాటక సీఎం సిద్ధరామయ్యకు లేఖ రాశారు. అందులో ఏముందంటే?
రోజుకు 14కి.మీ నడక- సీఎంకు లెటర్
హనూర్ తాలూకాలోని పచ్చెదొడ్డి గ్రామానికి సరైన రవాణా సదుపాయం లేదు. దీంతో ఆ గ్రామానికి చెందిన విద్యార్థులు రోజుకు రెండు వైపులా 14 కి.మీ నడిచి స్కూల్, కాలేజీలకు వెళ్తున్నారు. దీంతో స్టూడెంట్స్కు స్కూల్కు వెళ్లడానికే రోజుకు 2-3 గంటలు వృథా అవుతోంది. ఈ క్రమంలో తమకు వాహనాన్ని ఏర్పాటు చేయాలని ముఖ్యమంత్రి సిద్ధరామయ్య, హనూర్ ఎమ్మెల్యే ఎం.ఆర్ మంజునాథ్లకు విద్యార్థులు లేఖ రాశారు. ప్రస్తుతం స్టూటెంట్స్ సీఎంకు రాసిన లెటర్ చర్చనీయాంశమైంది.
చాలా ఏళ్లుగా ఇదే సమస్య
పచ్చెదొడ్డి గ్రామానికి చెందిన 50 మందికి పైగా విద్యార్థులు అజ్జిపూర్, రామాపూర్, హనుర్, కొల్లెగల్ పట్టణాల్లోని పాఠశాలలు, కళాశాలల్లో చదువుతున్నారు. తాము స్కూల్కు వెళ్లేందుకు సరైన రోడ్డు, వాహన సదుపాయాలు లేవని స్టూడెంట్స్ చెబుతున్నారు. అందుకే ఉదయం 7 కి.మీలు, సాయంత్రం 7 కి.మీలు నడిచి వెళ్తున్నామన్నారు. అలాగే అడవి జంతువుల భయం కూడా ఉందని విద్యార్థులు వాపోతున్నారు. సరైన రోడ్డు, వాహన ఏర్పాట్లు లేకపోవడం వల్ల తాము చాలా ఏళ్లుగా సమస్యలను ఎదుర్కొంటున్నామని చెప్పారు. ఇకనైనా తమకు రవాణా సౌకర్యాలు కల్పించాలని సీఎం సిద్ధరామయ్యకు లేఖలో విజ్ఞప్తి చేశారు.
గత ప్రభుత్వ హయాంలో తాత్కాలిక చర్యలు
గత భారతీయ జనతా పార్టీ (బీజేపీ) ప్రభుత్వ హయాంలో విద్యా శాఖ మంత్రి, చామరాజనగర్ జిల్లా ఇన్ఛార్జ్ మంత్రిగా ఉన్న సురేశ్ కుమార్ 2020 ఫిబ్రవరి 11నన పచ్చెదొడ్డిలో పర్యటించారు. అప్పటి హనూర్ ఎమ్మెల్యే ఎమ్మెల్యే ఆర్. నరేంద్ర, విద్యా శాఖ అధికారులతో సమావేశం నిర్వహించారు. దీంతో అటవీ శాఖ ప్రజా రవాణా వాహనాన్ని ఏర్పాటు చేసి తాత్కాలికంగా సమస్యను పరిష్కరించింది. అయితే, సరైన నిర్వహణ లేకపోవడంతో వాహనాన్ని అటవీ శాఖ అధికారులు వెనక్కి తీసుకున్నారు. దీంతో విద్యార్థులకు మళ్లీ పాత పరిస్థితే ఎదురైంది. కాలినడకే దిక్కైంది. విద్యార్థులు యథావిధిగా కాలినడకన పాఠశాలకు వెళ్లాల్సి వచ్చింది.
లేఖలో ఏముందంటే?
కర్ణాటక సీఎం సిద్ధరామయ్య, హనూర్ ఎమ్మెల్యే ఎం.ఆర్ మంజునాథ్లకు రాసిన లేఖలో విద్యార్థులు పలు సమస్యలను ప్రస్తావించారు. "మా గ్రామానికి సరైన రోడ్డు లేదు. వాహన సౌకర్యం లేదు. అడవి జంతువుల వల్ల ఇబ్బంది కలుగుతోంది. అందుకే మాకు వాహన సౌకర్యం కల్పించాలి" అని శరణ్య చేతన్ గోకుల్ మాదేగౌడ, ఈశ్వరి, రష్మి, ఉమేశ్ సహా చాలా మంది విద్యార్థులు సీఎంకు రాసిన లేఖపై సంతకం చేశారు.
స్పందించిన ఎమ్మెల్యే
వాహన సదుపాయం విషయంలో విద్యార్థులు రాసిన లేఖపై ఎం.ఆర్ మంజునాథ్ స్పందించారు. పచ్చెదొడ్డి గ్రామానికి చెందిన స్టూడెంట్స్ స్కూల్కు నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నట్లు తమ దృష్టికి వచ్చిందన్నారు. విద్యార్థుల కోసం ఎమ్మెల్యే నిధులతో వాహనాన్ని అందించడానికి తగిన చర్యలు తీసుకుంటానని హామీ ఇచ్చారు.
విద్యార్థులు తమ సమస్యలపై ఏకంగా కర్ణాటక సీఎం సిద్ధరామయ్యకే లేఖ రాయడం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశమైంది. అలాగే తమ సమస్య రోజుల వ్యవధిలోనే అందరికీ తెలిసింది. దీంతో స్థానిక ఎమ్మెల్యే సైతం స్పందించారు. విద్యార్థుల కోసం వాహనం ఏర్పాటు చేస్తామని ప్రకటించారు. ఈ నిర్ణయంపై విద్యార్థులు, వారి తల్లిదండ్రులు, గ్రామస్థులు హర్షం వ్యక్తం చేశారు.