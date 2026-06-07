'కదిలే బడి'- విద్యార్థుల వద్దకే వస్తున్న స్కూల్- వీధి బాలల జీవితాల్లో మార్పు!
వీధి బాలల జీవితాలు మార్చుతున్న స్కూల్ ఆన్ వీల్స్- పిల్లలు ఉన్నచోటుకే పాఠశాలను తీసుకెళ్తున్న వైనం
Published : June 7, 2026 at 8:13 PM IST
Bhubaneswar Scholl On Wheels : సాధారణంగా ఎవరైనా చదువుకోవడానికి పాఠశాలకు వెళ్తారు. కానీ ఆ పాఠశాల నేరుగా పిల్లల వద్దకే వెళ్తుంది. వారికి ఆటపాటలతో చక్కగా, సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో పాఠాలు చెబుతుంది. అంతేకాదు వారికి మంచి భోజనం కూడా అందిస్తుంది. ఏంటీ ఆశ్చర్యంగా ఉందా? అయితే ఈ పూర్తి కథనం చదివేయండి.
వాస్తవానికి అది చాలా డిఫరెంట్ స్కూల్. రైల్వే స్టేషన్ సమీపంలో వసతులు లేని ప్రాంతాల్లో, ఇటుక బట్టీలు ఉన్న నివాసాల వద్ద, నగరాల్లోని మురికివాడలు, వీధులు, ఫుట్పాత్లు, బహిరంగ ప్రదేశాల్లో ఈ పాఠశాల పనిచేస్తుంది. ఈ స్కూల్లో చదువుకునే విద్యార్థుల దగ్గర స్కూల్ బ్యాగ్ కానీ, యూనిఫాం కానీ ఉండవు. ఇంకా ఆ పాఠశాలకు పెద్దపెద్ద భవనాలు, ఆధునిక తరగతి గదులు లేవు. కానీ దానికి వీధి బాలలకు చదువు చెప్పాలనే బలమైన కోరిక ఉంది. దీనిని రుచిక ఫౌండేషన్ అనే ఎన్జీఓ సంస్థ నడిపిస్తోంది.
స్వచ్ఛంద సేవ
ఈ పాఠశాలలో పనిచేసే స్వచ్ఛంద సేవకులు ప్రతిరోజు కొంత మేరకు తమ సమయాన్ని కేటాయించి వీధి బాలలకు చదువు చెబుతుంటారు. గణితం, జనరల్ సైన్స్తోపాటు నైతిక విలువలు కూడా నేర్పుతారు. వీరు తమ వ్యక్తిగత పనులు ముగించుకొని వచ్చిన తర్వాతే, ఇక్కడికి వచ్చి పిల్లలకు పాఠాలు చెబుతుంటారు. కొందరు ఒడియా నేర్పితే, మరికొందరు ఇంగ్లీష్, గణితాన్ని సరళమైన పద్ధతిలో బోధిస్తారు. విద్యతోపాటు శుభ్రత, మర్యాదపూర్వక ప్రవర్తనల గురించి, సమాజంలో గౌరవప్రదంగా ఎలా జీవించాలో నేర్పిస్తారు.
దొంగతనాలు మానేసి!
ఈ పాఠశాల నిర్వహకులు ట్రాఫిక్ సిగ్నల్స్ వద్ద భిక్షాటన, దొంగతనాలు చేస్తూ, మాదకద్రవ్యాలకు బానిసలైన పిల్లలను చేరదీస్తున్నారు. వారికి విద్యాబోధన చేస్తున్నారు. ఈ విధంగా ఆ వీధి బాలల్లో పరివర్తన తీసుకొస్తున్నారు. దీంతో కొందరు పిల్లలు పోలీస్ అవ్వాలని, మరికొందరు టీచర్లు, డాక్టర్లు కావాలని కలలు కంటున్నారు. ఈ వినూత్న ప్రయత్నానికి స్థానిక ప్రజలు కూడా తమ వంతు సాయం అందిస్తున్నారు. క్రమంగా ఈ గొప్ప కార్యక్రమంలో భాగస్వాములు అవుతున్నారు. కొందరు పాతపుస్తకాలు ఇస్తుంటే, మరికొందరు కూర్చోవడానికి చాపలు, ఇంకొందరు పిల్లలకు భోజన వసతి కల్పిస్తున్నారు. ఈ విధంగా ఈ పాఠశాల వీధి బాలలకు భవిష్యత్తుపై మంచి ఆశలు రేకెత్తిస్తోంది.
ఈ ప్రత్యేక పాఠశాల ఎలా పనిచేస్తుందంటే?
ఇందులోని ఉపాధ్యాయులు రోడ్డు పక్కన ఉన్న చిన్నారులను ప్రేమగా పిలుస్తారు. వారికి చదువు చెబుతామని నచ్చజెబుతారు. ఇలా వచ్చిన పిల్లలను రోడ్డు పక్కనే చాపపై కూర్చోబెట్టుకొని చదువు చెబుతారు. వారికి మంది భోజనం పెడతారు. పాఠాలు బోరింగ్గా ఉండకుండా ఆటపాటల సాయంతో చదువు నేర్పిస్తారు. చలికాలంలో అయితే శాలువలు కూడా అందిస్తారు.
"నేను ఒక సాధారణ పల్లెటూరు నుంచి వచ్చాను. అందువల్ల పాఠశాలలో చేరడానికి నాకు పలు సమస్యలు ఎదురయ్యాయి. అందువల్ల నేను బడికి వెళ్లలేకపోయాను. అయితే కొందరు అక్కలు వచ్చి మా ఏరియాలోనే మాకు చదువు చెప్పేవారు. నేను ఇప్పటికీ అక్కడే చదువుకుంటున్నాను. పెద్దయ్యాక నేను పోలీస్ అవ్వాలని అనుకుంటున్నాను. అదే నా లక్ష్యం."
- చిన్మయ్, విద్యార్థిని
"ప్రస్తుతం నేను పాఠశాలకు వెళ్లడం లేదు. నేను బడికి వెళ్లాలని అనుకున్నా, అది సాధ్యం కాలేదు. ఇంతకు ముందు నేను మాదకద్రవ్యాలను ఉపయోగించేవాడిని. కానీ ఇప్పుడు అవి మానేసి, ఇక్కడకు వచ్చే మొబైల్ పాఠశాలలో చదువుకుంటున్నా. ఇక్కడ మాకు చాలా బొమ్మలు, పుస్తకాలు ఉంటాయి. వీటి సాయంతో మేము చక్కగా ఆడుకుంటాం, చదువుకుంటాం."
- రాజ్, విద్యార్థి
అదే మా లక్ష్యం!
"మేము రెండేళ్ల క్రితం ఇక్కడి వచ్చినప్పుడు, ఈ వీధి బాలలు చాలా నిర్లక్ష్యానికి గురైన స్థితిలో ఉన్నారు. వారి తల్లిదండ్రులు పనుల కోసం బయటకు వెళ్లిపోయేవారు. దీనితో పిల్లలు బయట తిరుగుతూ, మాదక ద్రవ్యాలకు అలవాటు పడడం లాంటివి జరుగుతుండేవి. దీనిని మార్చాలని మేము అనుకున్నాం. అందుకే పిల్లలకు ప్రాథమిక సౌకర్యాలు కల్పించాం. వారికి పుస్తకాలు, పెన్నులు, సబ్బులు, దుస్తులు లాంటి నిత్యావసరాలు అందించాం. మరీ ముఖ్యంగా చదువుపై ఆసక్తి కలిగేలా చేశాం. ఈ కృషి ఫలితంగా నేడు చాలా మంది పిల్లలు ప్రతిరోజూ చదువుకోవడానికి వస్తున్నారు." అని ఉపాధ్యాయురాలు నిరుపమ దాస్ అన్నారు.
ఇంతకీ ఆ డబ్బులు ఎక్కడివి?
వీధి పిల్లలు చదువుకోవడానికి అవసరమైన నిధులను అజీమ్ ప్రేమ్జీ ఫౌండేషన్ అందిస్తోంది. వీటి ద్వారా వీధి బాలలకు ఆహారం, పుస్తకాలు, పెన్నులు మొదలైనవి అందిస్తున్నారు. వీరి ప్రధాన లక్ష్యం ఒక్కటే వీధి బాలలను విద్యావంతులు చేయడం. అందుకే వీరి కృషిని మురికివాడల్లో నివసించే ప్రజలు గుర్తించారు. తమ పిల్లలను ఇక్కడకు స్వయంగా పంపుతున్నారు. తమ పిల్లలు ఈ పాఠశాలలో చదువుకుంటున్నందుకు తాము ఎంతో సంతోషిస్తున్నట్లు చెబుతున్నారు.
పిల్లల జీవితాల్లో వెలుగులు
ఈ పాఠశాల లక్ష్యం గురించి 'రుచికా' చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటవ్ ఆఫీసర్ బెనుధర్ షఫీ కీలక విషయాలు వెల్లడించారు. "వీధి బాలలు చదువుకు దూరమయ్యి, దొంగతనాలు చేస్తూ, నేరాల బాటపడుతున్నారు. అందుకే వారిని మార్చాలనే లక్ష్యంతో పనిచేస్తున్నాం. ప్రస్తుతం వెయ్యి మందికిపైగా పిల్లలకు విద్యను అందించాం" అని చెప్పారు.
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