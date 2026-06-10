కాంగ్రెస్ హయాంలో కుంభకోణాలు జరిగితే- మా 12 ఏళ్ల పాలనలో ప్రజల ఆకాంక్షలు నెరవేర్చాం: ప్రధాని మోదీ
కాంగ్రెస్ పాలనలో గ్రోత్ రేట్ దారుణం- మా 12 ఏళ్లలో దేశాన్ని వృద్ధిపథంలో తీసుకెళ్లాం: ప్రధాని మోదీ
Published : June 10, 2026 at 8:18 PM IST
Modi Speech In NDA Meeting : కాంగ్రెస్ హయాంలో వేల కోట్ల రూపాయల కుంభకోణాలు జరిగితే, తమ 12 ఏళ్ల పాలనలో దేశం వికసిత్ భారత్ దిశగా అభివృద్ధి పథంలో దూసుకెళ్తోందని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ బుధవారం పేర్కొన్నారు. ఎన్డీఏ మీటింగ్ సందర్భంగా ఆయన ఈ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.
#WATCH | Delhi: Addressing the NDA leaders' meeting, Prime Minister Narendra Modi says, " today, i also express my gratitude to all the companions who have been part of this journey. on this occasion, members of the nda family have also moved a resolution. this reflects your… pic.twitter.com/MLa6tJ2qmy— ANI (@ANI) June 10, 2026
"2014కు ముందు దశాబ్దాల పాటు దేశంలో ఎంతో అస్థిరత, గందరగోళం నెలకొన్నాయి. దీని వల్ల దేశం తీవ్ర నష్టాన్ని చవిచూడాల్సి వచ్చింది. కానీ ఇప్పుడు దేశ ప్రజలు ఒక స్థిరమైన ప్రభుత్వ పనితీరును చూస్తున్నారు. అలాగే ఆ ప్రభుత్వ నిర్ణయాత్మక సామర్థ్యాలను కూడా వారు ప్రశంసిస్తున్నారు. ఈ రోజు నేను దేశంలోని గొప్ప ప్రజలందరికీ నమస్కరిస్తున్నాను, అలాగే ప్రజలందరికీ నా హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను. ఇంత సుదీర్ఘకాలం పాటు భారతదేశానికి సేవ చేసే భాగ్యం లభించడం అనేది, ఆ దేవుడి ప్రత్యేక కృప వల్ల మాత్రమే సాధ్యమవుతుంది. నాకైతే, ప్రజలే దేవుడి రూపం. అందుకే, నేను ఈ సేవా కార్యక్రమాన్ని ఎల్లప్పుడూ ఒక సాధన లాగే భావించాను. ఈ సాధన కూడా ఒంటరిగా సాగలేదు. ఇది ఒక సమూహ యజ్ఞం. ఇందులో మీరందరూ, మరెంతో మంది సహచరులు కర్తవ్య భావంతో తమ వంతు సహకారాన్ని అందించారు. ఈ ప్రయాణంలో భాగస్వాములైన సహచరులందరికీ కూడా నేను ఈరోజు నా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను. ఈ తీర్మానాన్ని బీజేపీ సహా మన ఎన్డీఏ కుటుంబంలోని కార్యకర్తలందరికీ అంకితమిస్తున్నాను."
- ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ