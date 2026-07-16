ETV Bharat / bharat

9వ తరగతి నుంచి CBSE థర్డ్‌ లాంగ్వేజ్‌ విధానం- ఆందోళన వ్యక్తం చేసిన సుప్రీంకోర్టు

విద్యార్థులపై అనవసరమైన మానసిక ఒత్తిడి పెరుగుతుందని అభిప్రాయపడ్డ కోర్టు- ఒకవేళ చేర్చాలనుకుంటే దానిని 5 లేదా 6వ తరగతి నుంచి ప్రవేశపెట్టుకోవచ్చునని సూచన

A view of the Supreme Court of India
A view of the Supreme Court of India (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 16, 2026 at 2:17 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

SC On CBSE Third Language Policy : CBSE పాఠ్యప్రణాళికలో భాగంగా 9వ తరగతి నుంచి థర్డ్‌ లాంగ్వేజ్‌ ప్రవేశపెట్టడంపై సుప్రీంకోర్టు తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. దీనివల్ల విద్యార్థులపై అనవసరమైన మానసిక ఒత్తిడి పెరుగుతుందని అభిప్రాయపడింది. ఒకవేళ త్రిభాషను చేర్చాలనుకుంటే దానిని 5 లేదా 6వ తరగతి నుంచి ప్రవేశపెట్టుకోవచ్చని, తద్వారా విద్యార్థులు ఆ భాషను సులభంగా నేర్చుకోగలుగుతారని సుప్రీం కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని సూచించింది.

9వ తరగతి స్థాయిలో మూడో భాషను తీసుకురావద్దని జస్టిస్ బి.వి. నాగరత్న, జస్టిస్ ఆర్‌.మహాదేవన్‌లతో కూడిన ధర్మాసనం స్పష్టం చేసింది. సాధారణంగా 8వ తరగతి ముగింపు నుంచే విద్యార్థులపై బోర్డు పరీక్షల ఒత్తిడి మొదలవుతుంది. ఇప్పుడు ఈ మూడో భాషను ప్రవేశపెట్టదం ద్వారా వారిపై మరింత ఒత్తడి పడే అవకాశం ఉందని తేల్చిచెప్పింది. తమిళనాడులోని ప్రతి జిల్లాలో జవాహర్ నవోదయ విద్యాలయాల స్థాపనకు అనుకూలంగా మద్రాస్ హైకోర్టు ఇచ్చిన ఆదేశాలను సవాల్ చేస్తూ ఆ రాష్ట్రం దాఖలు చేసిన పిటిషన్‌పై విచారణ జరిపిన సుప్రీంకోర్టు తాజాగా ఈ వ్యాఖ్యలు చేసింది.

TAGGED:

CBSE LANGUAGE POLICY
CBSE CLASS 9TH CLASS THIRD LANGUAGE
SC ON CBSE THIRD LANGUAGE POLICY

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.