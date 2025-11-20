ETV Bharat / bharat

రాష్ట్రపతి, గవర్నర్లకు గడువు విధించలేరు: సుప్రీంకోర్టు

బిల్లుల ఆమోదానికి రాష్ట్రపతికి గడువు విధింపుపై సుప్రీంకోర్టు కీలక వ్యాఖ్యలు

SC Judgement On Presidential Reference
SC Judgement On Presidential Reference (ANI)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 20, 2025 at 11:20 AM IST

SC Judgement On Presidential Reference : బిల్లులకు సమ్మతి తెలిపే విషయంలో రాష్ట్రపతి, గవర్నర్లకు న్యాయస్థానం గడువు విధించడంపై దేశ ప్రథమ పౌరురాలు ద్రౌపదీ ముర్ము సంధించిన ప్రశ్నల (ప్రెసిడెన్షియల్‌ రిఫరెన్స్‌)పై సుప్రీంకోర్టు రాజ్యాంగ ధర్మాసనం తీర్పు వెలువరించింది. బిల్లుల ఆమోదంపై గవర్నర్లు, రాష్ట్రపతికి గడువును విధించలేరని గురువారం పేర్కొంది. కారణం చెప్పకుండా గవర్నర్లు బిల్లులు వెనక్కి పంపలేరని వ్యాఖ్యానించింది. గవర్నర్లు అపరిమిత అధికారాలను వినియోగించలేరని చెప్పిన ధర్మాసనం, ఆర్టికల్‌ 200 కింద విచక్షణ అధికారం ఉందని వివరించింది.

