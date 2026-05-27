ఎస్ఐఆర్ నిర్వహించేందుకు ఈసీకి పూర్తి అధికారం ఉంది: సుప్రీంకోర్టు
స్వేచ్ఛాయుత, నిష్పక్షపాత ఎన్నికలను ఎస్ఐఆర్ నిర్ధరిస్తుంది- ఎస్ఐఆర్ వ్యతిరేక పిటిషన్లను విచారించి జనవరి 29న తీర్పు రిజర్వ్ చేసిన సుప్రీం కోర్టు
Published : May 27, 2026 at 12:46 PM IST
SC On SIR : ఓటర్ల జాబితా సమగ్ర సవరణ (ఎస్ఐఆర్) ప్రక్రియను నిర్వహించేందుకు ఎన్నికల సంఘానికి పూర్తి అధికారం ఉందని సుప్రీంకోర్టు స్పష్టంచేసింది. ఇది స్వేచ్ఛాయుత, నిష్పక్షపాత ఎన్నికలు అనే రాజ్యాంగ ఆవశ్యకతను ముందుకు తీసుకువెళుతుందని సుప్రీం పేర్కొంది. ఎస్ఐఆర్ నిర్వహించడం వల్ల ఈసీ తన అధికారాల పరిధిని దాటి వ్యవహరించలేదని సుప్రీం కోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ సూర్యకాంత్ అన్నారు. వివాదాస్పదమైన ఈ ప్రక్రియ కేవలం పరిపాలన సౌలభ్యం కోసం చేపట్టినట్లు నిర్ధరించలేమని చెప్పారు. రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ 326, 1950-ప్రజాప్రాతినిధ్య చట్టాల ప్రకారం ఎలక్షన్ కమిషన్కు విస్తృతంగా ఎస్ఐఆర్ను నిర్వహించే అధికారం లేదంటూ దాఖలైన పిటిషన్ల విచారణను సుప్రీం ఇప్పటికే పూర్తి చేసింది. జనవరి 29న ఈ అంశంపై తీర్పును రిజర్వు చేసింది.