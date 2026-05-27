ఎస్‌ఐఆర్‌ నిర్వహించేందుకు ఈసీకి పూర్తి అధికారం ఉంది: సుప్రీంకోర్టు

స్వేచ్ఛాయుత, నిష్పక్షపాత ఎన్నికలను ఎస్‌ఐఆర్‌ నిర్ధరిస్తుంది- ఎస్‌ఐఆర్‌ వ్యతిరేక పిటిషన్లను విచారించి జనవరి 29న తీర్పు రిజర్వ్‌ చేసిన సుప్రీం కోర్టు

Supreme Court
Supreme Court (ANI)
Published : May 27, 2026 at 12:46 PM IST

SC On SIR : ఓటర్ల జాబితా సమగ్ర సవరణ (ఎస్​ఐఆర్​) ప్రక్రియను నిర్వహించేందుకు ఎన్నికల సంఘానికి పూర్తి అధికారం ఉందని సుప్రీంకోర్టు స్పష్టంచేసింది. ఇది స్వేచ్ఛాయుత, నిష్పక్షపాత ఎన్నికలు అనే రాజ్యాంగ ఆవశ్యకతను ముందుకు తీసుకువెళుతుందని సుప్రీం పేర్కొంది. ఎస్​ఐఆర్​ నిర్వహించడం వల్ల ఈసీ తన అధికారాల పరిధిని దాటి వ్యవహరించలేదని సుప్రీం కోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్‌ సూర్యకాంత్‌ అన్నారు. వివాదాస్పదమైన ఈ ప్రక్రియ కేవలం పరిపాలన సౌలభ్యం కోసం చేపట్టినట్లు నిర్ధరించలేమని చెప్పారు. రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్‌ 326, 1950-ప్రజాప్రాతినిధ్య చట్టాల ప్రకారం ఎలక్షన్ కమిషన్​కు విస్తృతంగా ఎస్​ఐఆర్​ను నిర్వహించే అధికారం లేదంటూ దాఖలైన పిటిషన్ల విచారణను సుప్రీం ఇప్పటికే పూర్తి చేసింది. జనవరి 29న ఈ అంశంపై తీర్పును రిజర్వు చేసింది.

