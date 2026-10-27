సుప్రీంకోర్టు చీఫ్ జస్టిస్ కేంద్రంగానే పనిచేస్తోంది- కొలీజియం ప్రక్రియలో పారదర్శకత అవసరం: జస్టిస్ ఓకా
సుప్రీం కోర్టులో కేసుల కేటాయింపు, కొలీజియం వ్యవస్థలో మరింత పారదర్శకత అవసరం అని మాజీ న్యాయమూర్తి జస్టిస్ ఏఎస్ ఓకా అన్నారు.
Published : October 27, 2026 at 10:32 PM IST
Justice Oka On SC Collegium System : సుప్రీం కోర్టు కూడా ప్రస్తుతం చీఫ్ జస్టిస్ కేంద్రీకృతంగానే మారిందని సుప్రీం కోర్టు మాజీ న్యాయమూర్తి జస్టిస్ ఏఎస్ ఓకా మంగళవారం కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. సుప్రీం కోర్టులో కేసుల కేటాయింపు, న్యాయమూర్తుల నియామకాలకు సంబంధించి కొలీజియం ప్రక్రియలో మరింత పారదర్శకత అవసరం అని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. కేసుల కేటాయింపులో వ్యక్తిగత జోక్యానికి అవకాశం లేకుండా అంటే మానవ ప్రమేయం లేకుండా సరైన రోస్టర్ విధానాన్ని అమలు చేయాలని సూచించారు. ఈ కేసుల లిస్టింగ్ ప్రక్రియ పూర్తిగా కంప్యూటరైజ్డ్ లేదా ఆటోమేటిక్గా మారాలని అభిప్రాయపడ్డారు. ఇంకా న్యాయవ్యవస్థ స్వతంత్రతకు భంగం కలగకుండా అన్ని స్థాయిల్లోనూ జవాబుదారీతనాన్ని మరింత బలోపేతం చేయాల్సిన అవసరం ఉందని ఆయన నొక్కిచెప్పారు. క్యాంపెయిన్ ఫర్ జ్యుడీషియల్ అకౌంటబులిటీ అండ్ రిఫార్మ్స్ (CJAR) నిర్వహించిన కార్యక్రమంలో ఆయన మాట్లాడారు. 'సుప్రీం కోర్టు, హైకోర్టుల న్యాయమూర్తుల జవాబుదారీతనం' అనే థీమ్తో జరిగిన సమావేశంలో న్యాయవ్యవస్థలో సంస్కరణల అవసరాన్ని వివరించారు.
ఈ సందర్భంగా కొలీజియం వ్యవస్థ, దాని పనితీరు, పారదర్శకతపై జస్టిస్ ఓకా కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. న్యాయమూర్తుల నియామకాలకు సంబంధించి ప్రస్తుతం అమల్లో ఉన్న కొలీజియం వ్యవస్థను తాను గట్టిగా నమ్ముతానని చెప్పుకొచ్చారు. ఇక్కడ మరింత మెరుగైన ప్రత్యామ్నాయ వ్యవస్థ వచ్చే వరకు దీనిని మార్చకూడదని అభిప్రాయపడ్డారు. కొలీజియం అమలులో కొన్ని తప్పులు జరిగి ఉండొచ్చు కానీ అంతమాత్రాన ఆ మొత్తం వ్యవస్థే చెడ్డదని చెప్పలేమని, తప్పుగా చూడకూడదని అన్నారు. అయితే కొలీజియం తీసుకున్న నిర్ణయాలు, తీర్మానాలను సుప్రీం కోర్టు వెబ్సైట్లో ప్రచురించడం మాత్రమే పారదర్శకతకు సరిపోదని జస్టిస్ ఓకా స్పష్టం చేశారు. అసలు నిర్ణయాలు ఎలా తీసుకుంటున్నారు? ఏ విధానాన్ని అనుసరిస్తున్నారు? అనే అంశాల్లోనూ పారదర్శకత ఉండాలని స్పష్టం చేశారు. ఇక్కడ కొలీజియం సిఫార్సులు ప్రభుత్వ స్థాయిలో నెలల తరబడి పెండింగ్లో ఉండటాన్ని కూడా ఆయన ప్రస్తావించారు. న్యాయమూర్తుల నియామక ప్రక్రియలో ప్రభుత్వం తన బాధ్యతను మరింత జవాబుదారీతనంతో నిర్వర్తించాలని సూచించారు.
మానవ ప్రమేయం లేకుండానే కేసుల కేటాయింపు
ప్రస్తుతం హైకోర్టుల్లో అనుసరిస్తున్న విధానానికి తగ్గట్లుగానే సుప్రీం కోర్టులో కూడా కేసుల కేటాయింపు కోసం సరైన రోస్టర్ సిస్టమ్ ఉండాలని జస్టిస్ ఓకా అన్నారు. దీని ద్వారా భారత ప్రధాన న్యాయమూర్తి (CJI) సహా మరెవరైనా వ్యక్తిగతంగా జోక్యం చేసుకునే అవకాశం ఉండదని పేర్కొన్నారు. ప్రస్తుత విధానంలో ఒకే తరహా కేసులను వేర్వేరు ధర్మాసనాలకు కేటాయించే పరిస్థితి ఉందని, దీని వల్ల తమ కేసును ఏ ధర్మాసనం విచారిస్తుందో కక్షిదారులు (లిటిగెంట్స్- కోర్టులో కేసు వేసిన వ్యక్తి, కేసును ఎదుర్కొంటున్న వ్యక్తి) స్పష్టంగా తెలుసుకోలేకపోతున్నారని వివరించారు.
కొత్తగా దాఖలయ్యే కేసులకు విచారణ తేదీలను ఆటోమేటిక్గా కేటాయించే విధానం తీసుకురావాలని కూడా జస్టిస్ ఓకా సూచించారు. అప్పుడు కేసుల లిస్టింగ్ ప్రక్రియలో ఏకపక్ష నిర్ణయాలకు అవకాశం తగ్గుతుందని, విచారణ తేదీల కోసం లిటిగెంట్స్ పదే పదే కోర్టులను ఆశ్రయించాల్సిన అవసరం కూడా ఉండదని చెప్పుకొచ్చారు. కొవిడ్ మహమ్మారి సమయంలో ఇలాంటి విధానం కర్ణాటక హైకోర్టులో విజయవంతంగా అమలైందని జస్టిస్ ఏఎస్ ఓకా గుర్తుచేశారు.
న్యాయవ్యవస్థపై ప్రజల విశ్వాసం తగ్గుతోంది: కపిల్ సిబల్
ఇదే కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న సీనియర్ న్యాయవాది, రాజ్యసభ సభ్యుడు కపిల్ సిబల్ కూడా భారతీయ న్యాయవ్యవస్థపై కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. న్యాయవ్యవస్థపై ప్రజల్లో నమ్మకం సన్నగిల్లుతోందని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. రాజకీయంగా అత్యంత సున్నితమైన కేసుల్ని ఏ న్యాయమూర్తికి కేటాయించాలనే అంశాలతో పాటు ఇతర పరిపాలనాపరమైన నిర్ణయాల్లో పారదర్శకత, జవాబుదారీతనం లోపిస్తున్నాయని అన్నారు. పరిపాలనా నిర్ణయాలు ప్రజల్లో నమ్మకం కలిగించేలా ఉండాలని కపిల్ సిబల్ సూచించారు. న్యాయవ్యవస్థ స్వతంత్రతను కాపాడటానికి కొలీజియం వ్యవస్థను తీసుకొచ్చినా, దాంట్లోనూ తీవ్రమైన లోపాలు ఉన్నాయని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. ఈ కార్యక్రమంలో న్యాయవాది ప్రశాంత్ భూషణ్, దిల్లీ హైకోర్టు మాజీ జడ్జి జస్టిస్ రేఖా శర్మ, టీఎంసీ ఎంపీ మహువా మొయిత్రా, సామాజిక కార్యకర్త యోగేంద్ర యాదవ్, AISA అధ్యక్షురాలు నేహా బోరా పాల్గొని న్యాయవ్యవస్థలో రావాల్సిన మార్పులపై ప్రసంగించారు.
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