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'నీట్'​ విద్యార్థులపై పోలీసు చర్యలు- విచారణకు హైపవర్ కమిటీ ఏర్పాటు: సుప్రీంకోర్టు

నీట్​ నిరసనల వేళ విద్యార్థులపై పోలీసు చర్యలు- విచారణకు హైపవర్ కమిటీ ఏర్పాటు చేయనున్న సుప్రీంకోర్టు

Supreme Court
Supreme Court (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 18, 2026 at 3:04 PM IST

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SC On NEET Protest : దిల్లీలో నీట్​ నిరసనల సందర్భంగా విద్యార్థులను చెదరగొట్టేందుకు పోలీసులు అతిగా చర్యలు తీసుకున్నారనే ఆరోపణలపై విచారణ చేసేందుకు ఒక హైపవర్ కమిటీని ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు సుప్రీంకోర్టు మంగళవారం తెలిపింది. ఇందులో రిటైర్డ్ న్యాయమూర్తులు, మాజీ డీజీపీ, మాజీ సీబీఐ డైరెక్టర్లు ఉంటారని స్పష్టం చేసింది. ఇంకా ఈ కమిటీలో చేర్చాల్సిన ఇతర సభ్యుల గురించి వివిధ పక్షాల నుంచి సూచనలు అందిన తర్వాత, కమిటీ ఏర్పాటుకు సంబంధించిన ఉత్తర్వులను బుధవారం విడుదల చేస్తామని తెలిపింది.

సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ సూర్యకాంత్, జస్టిస్​ జోయ్ మాల్య బాగ్జీ, జస్టిస్​ వి. మోహనలతో కూడిన ధర్మాసనం ఈ కేసు విచారణ చేపట్టింది. జులై 20న దిల్లీలో జరిగిన పార్లమెంట్ మార్చ్ సందర్భంగా జరిగిన హింసకు సంబంధించిన వీడియో ఫుటేజీ, సీసీటీవీ రికార్డింగ్​లను, తాము ఏర్పాటు చేయనున్న హైపవర్ కమిటీకి అందజేయాలని ఆదేశించనున్నట్లు పేర్కొంది. దిల్లీ సహా ఇతర ప్రాంతాల్లో జరిగిన నిరసనల్లో పాల్గొన్న మహిళల ఫిర్యాదులను, ఆరోపణలను కూడా ఈ కమిటీ పరిశీలిస్తుందని స్పష్టం చేసింది.

విద్యార్థి నిరసనకారులపై నమోదైన ఎఫ్​ఐఆర్​లను రద్దు చేయడానికి వీలుగా వాటి వివరాలను సమర్పించాలని ధర్మాసనం సొలిసిటర్ జనరల్ తుషార్ మెహతాను కోరింది. ఈ విషయంలో రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్​ 142 కింద కోర్టు తనకున్న సంపూర్ణ అధికారాలను ఉపయోగించుకోవచ్చని స్పష్టం చేసింది. విచారణ సందర్భంగా, విద్యార్థులు, నిరసనకారులు క్షమాపణలు చెప్పకుండా వారిపై ఉన్న కేసులను రద్దు చేయడాన్ని ఓ న్యాయవాది వ్యతిరేకించారు. దీనిపై ధర్మాసనం స్పందిస్తూ, "ఇక్కడ విద్యార్థుల జీవితాలు పణంగా ఉన్నాయి. దీనిని మనం పరిగణనలోకి తీసుకోవాలి. వారికి చాలా భవిష్యత్తు ఉంది. ఆర్టికల్ 19 ప్రకారం నిరసన తెలిపే హక్కు వారికి ఉంది" అని స్పష్టం చేసింది.

అసాంఘిక శక్తులపై కేసులు తీసేయలేం!
మరోవైపు, నీట్ నిరసనల సమయంలో జరిగిన హింసకు సంఘ వ్యతిరేక శక్తులు కారణమని సొలిసిటర్ జనరల్ తుషార్ మెహతా సుప్రీంకోర్టుకు చెప్పారు. జులై 20 నిరసనల సమయంలో 2800 మందికిపైగా ఘోరమైన నేరచరిత్ర కలిగిన వ్యక్తులను పోలీసులు గుర్తించినట్లు ఆయన తెలిపారు. వాస్తవానికి సర్వోన్నత న్యాయస్థానం ఆగస్టు 3వ తేదీనే 'నేర చరిత్ర' (క్రిమినల్ బ్యాక్​గ్రౌండ్) అనే పదం గురించి స్పష్టత నిచ్చింది. విద్యార్థి నిరసనకారుల విడుదలకు సంబంధించిన ఉత్తర్వుల్లో 'నేర చరిత్ర' అనే పదం కేవలం ఘోరమైన, క్రూరమైన నేరాల్లో పాలుపంచుకున్నవారికి మాత్రమే వర్తిస్తుందని తేల్చిచెప్పింది. మిగిలిన విద్యార్థులపై ఉన్న ఎఫ్​ఐఆర్లను చట్టప్రకారం మూసివేయవచ్చని లేదా ఉపసంహరించుకోవచ్చని రాష్ట్రాలకు తెలిపింది.

జులై 20న దిల్లీలో జరిగిన పార్లమెంట్ మార్చ్ సహా, నీట్ పేపర్ లీక్ నిరసనల్లో పాల్గొన్న విద్యార్థులకు ఎలాంటి నేర చరిత్ర లేకపోతే, వారిపై నమోదైన ఎఫ్​ఐఆర్​లను కొనసాగించకూడదని తాము నిర్ణయించినట్లు కేంద్రం స్పష్టం చేసిన నేపథ్యంలో సుప్రీంకోర్టు ఈ కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది. అంతేకాదు, కేవలం ఆందోళనలు జరుగుతున్నంత మాత్రాన పోలీసులు అతిగా చర్యలు తీసుకోవడాన్ని, లాఠీ ఛార్జీ చేయడాన్ని సమర్థించలేమని గతంలోనే సర్వోన్నత న్యాయస్థానం వ్యాఖ్యానించింది. శాంతియుతంగా నిరసన తెలిపే హక్కు అందరకీ ఉందని స్పష్టం చేసింది.

జులై 20న దిల్లీ కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ (సీజేపీ) ఆధ్వర్యంలో సంసద్ ఛలో కార్యక్రమం చేపట్టారు. ఈ సందర్భంగా నిరసనకారులకు, భద్రతా సిబ్బందికి మధ్య ఘర్షణ చెలరేగింది. దీనితో పార్లమెంట్ వైపు దూసుకెళ్లేందుకు ప్రయత్నించిన వారిని చెదరగొట్టేందుకు పోలీసులు లాఠీ ఛార్జ్ చేసి, బాష్పవాయువు ప్రయోగించారు. ఈ ఘటనలో చాలా మంది పోలీసులు, నిరసనకారులు గాయపడ్డారు.

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