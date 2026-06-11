సుప్రీంకోర్టుకు మీనాక్షి నటరాజన్- పిటిషన్ విచారించేందుకు గ్రీన్సిగ్నల్
కాంగ్రెస్ నేత మీనాక్షి నటరాజన్ పిటిషన్పై శుక్రవారం సుప్రీంకోర్టు విచారణ- రాజ్యసభ నామినేషన్ పత్రాల తిరస్కరణను సవాల్ చేసిన కాంగ్రెస్ నాయకురాలు
Congress leader Meenakshi Natarajan, Supreme court (ANI)
Published : June 11, 2026 at 12:28 PM IST
SC On Natarajan RS Nomination : మధ్యప్రదేశ్ నుంచి రాజ్యసభ ఎన్నికల్లో పోటీ చేసేందుకు దాఖలు చేసిన నామినేషన్ పత్రాలను తిరస్కరించడాన్ని సవాల్ చేస్తూ కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత మీనాక్షి నటరాజన్ సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించారు. ఆమె దాఖలు చేసిన పిటిషన్ను శుక్రవారం విచారించనున్నట్లు అత్యున్నత న్యాయస్థానం తెలిపింది. జస్టిస్ ప్రశాంత్ కుమార్ మిశ్రా, జస్టిస్ అతుల్ ఎస్ చందుర్కర్తో కూడిన ధర్మాసనం ఈ అంశాన్ని పరిశీలించింది. అయితే ఎన్నికల ప్రక్రియ కొనసాగుతున్న సమయంలో ఇలాంటి పిటిషన్ విచారణకు అనుకూలమా అనే అంశంపై ధర్మాసనం ప్రశ్నలు లేవనెత్తింది.