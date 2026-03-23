'మతాంతర వివాహం చేసుకుంటే- మహిళల మత గుర్తింపును తొలగించొచ్చా?' పార్సీ మహిళ పిటిషన్‌పై విచారణకు సుప్రీంకోర్టు అంగీకారం

మతాంతర వివాహం చేసుకున్న పార్సీ మహిళపై లింగవివక్ష- పార్సీ రాజ్యాంగంలోని రూల్ 5(2)ను సవాల్ చేస్తూ సుప్రీంకోర్టులో పిటిషన్- సమానత్వ భావనకు, మతస్వేచ్ఛకు విఘాతం కలుగుతోందని ఆరోపణ

Supreme Court (ANI)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 23, 2026 at 10:11 PM IST

SC To Examine Inter Faith Marriage : మతాంతర వివాహం చేసుకున్న మహిళ మత గుర్తింపును తొలగించవచ్చా? లేదా? అనే దానిపై విచారణకు సుప్రీంకోర్టు సోమవారం అంగీకరించింది. ఈవిషయంలో మతపరమైన పర్సనల్ చట్టాలలో లింగ వివక్షకు తావు ఇచ్చేలా ఉన్న కీలకమైన రాజ్యాంగపరమైన సవాళ్లపై సుప్రీంకోర్టు విచారించనుంది. ఈ అంశంపై పార్సీ మహిళ దీనా బుధ్‌రజా దాఖలు చేసిన పిటిషన్‌ను దేశ సర్వోన్నత న్యాయస్థానం విచారణకు స్వీకరించింది. దీనిపై కేంద్ర ప్రభుత్వానికి, మహారాష్ట్రలోని నాగ్‌పుర్‌లో ఉన్న పార్సీ పంచాయత్‌కు, కేంద్ర మైనారిటీ శాఖకు, మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి, మహారాష్ట్ర ఛారిటీ కమిషనర్‌లకు నోటీసులు జారీచేసింది.

సమానత్వ భావనకు, మతస్వేచ్ఛకు విఘాతం : పిటిషనర్
పిటిషనర్ దీనా బుధ్‌రజా తరఫున ప్రాథమిక వాదనలతో సీనియర్ అడ్వకేట్ శాయం దివాన్ సుప్రీంకోర్టులో పిటిషన్‌ను దాఖలు చేశారు. ప్రాథమిక హక్కుల పరిరక్షణకు ఉద్దేశించిన ఆర్టికల్ 32 ప్రకారం ఈ పిటిషన్‌ను దీనా బుధ్‌రజా వేశారు. నాగ్‌పుర్ పార్సీ పంచాయతీ రాజ్యాంగంలోని రూల్ 5(2) అనేది భారత రాజ్యాంగం ప్రకారం చెల్లుబాటు కాదని అడ్వకేట్ వాదించారు. ఈ రూల్ వివక్షాపూరితంగా ఉందని ఆయన తెలిపారు. భారత రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ 14 ప్రసాదించిన చట్టపరమైన సమానత్వ భావనకు, ఆర్టికల్ 25లోని మతస్వేచ్ఛ భావనకు విఘాతం కలిగించేలా రూల్ 5(2) ఉందని అడ్వకేట్ శాయం దివాన్ వాదించారు. సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి (సీజేఐ) జస్టిస్ సూర్యకాంత్, న్యాయమూర్తులు జస్టిస్ జాయ్‌మాల్యా బాగ్చి, జస్టిస్ విపుల్ పంచోలీలతో కూడిన ధర్మాసనం దీన్ని పరిశీలించి, విచారణకు స్వీకరించింది. ముఖ్యమైన చట్టపరమైన ప్రశ్నకు సంబంధించిన ఇలాంటి మరొక పిటిషన్‌ ఇప్పటికే కోర్టు పరిశీలనలో ఉందని సీజేఐ ఈసందర్భంగా తెలిపారు.

ఏమిటీ రూల్ 5(2)?
నాగ్‌పుర్ పార్సీ పంచాయతీ రాజ్యాంగంలోని రూల్ 5(2) చట్టబద్ధతను పిటిషనర్ దీనా బుధ్‌రజా సవాల్ చేశారు. ఈ రూల్ ప్రకారం, ఎవరైనా పార్సీ మహిళ, వేరొక మతస్థుడిని పెళ్లి చేసుకుంటే ఆమె పార్సీగా గుర్తింపును కలిగి ఉండదు. దీంతోపాటు పార్సీలకు చెందిన అగ్యారీ (ఫైర్ టెంపుల్)లోకి ప్రవేశాన్ని కూడా పొందదు. కానీ ఇతర మతాలకు చెందిన మహిళలను పెళ్లి చేసుకునే, పార్సీ పురుషులకు ఈ ఆంక్షలు వర్తించవని రూల్ 5(2) చెబుతోంది. ఈ అంశాన్నే సోమవారం రోజు సుప్రీంకోర్టు ధర్మాసనం ఎదుట దీనా బుధ్‌రజా తరఫు న్యాయవాది శాయం దివాన్ హైలైట్ చేశారు. ఈవిధమైన సంప్రదాయం స్త్రీలపై వివక్షకు తావు ఇచ్చేలా ఉందన్నారు. పార్సీ వర్గంలో ఈ అంశం నిత్యం న్యాయపోరాటాలకు దారితీస్తోందని ఆయన గుర్తుచేశారు. తమ పిటిషన్‌లో ప్రత్యేకించి నాగ్‌పుర్‌లో ఉన్న అగ్యారీ (ఫైర్ టెంపుల్) అమలు చేస్తున్న నిబంధనలను సవాల్ చేస్తున్నట్లు వెల్లడించారు.

వీల్ ఛైర్లు పట్టేలా క్యాబ్‌లను మార్చాలి : సుప్రీం కోర్టు
దివ్యాంగ ప్రయాణికులు వీల్ ఛైర్లతో కూర్చునేందుకు అనుగుణంగా క్యాబ్‌లలో మార్పులు చేయాలని సుప్రీంకోర్టు ధర్మాసనం పేర్కొంది. ప్రత్యేకించి దేశంలోని మెట్రో నగరాల్లో క్యాబ్ సర్వీసులపై ప్రజలు ఎక్కువగా ఆధారపడుతున్నందున, ఆయా సిటీల్లో దివ్యాంగులకు తగిన సౌకర్యాల కల్పనపై క్యాబ్‌‌ సేవల నిర్వాహకులు ఫోకస్ పెట్టాలని సూచించింది. ప్రజా మౌలిక సదుపాయాలను దివ్యాంగులూ వినియోగించుకునేలా సౌకర్యాలను కల్పించాలని కోరుతూ దాఖలైన ఒక ప్రజా ప్రయోజన వ్యాజ్యం (పిల్)పై వాదనలు వింటూ సుప్రీంకోర్టు బెంచ్ ఈ వ్యాఖ్యలు చేసింది. క్యాబ్‌లోకి ఎక్కే క్రమంలో, క్యాబ్‌లో నుంచి దిగే క్రమంలో దివ్యాంగులకు అసౌకర్యం కలగకుండా కనీస ఏర్పాట్లు చేయాల్సిన బాధ్యత క్యాబ్ సర్వీసుల నిర్వాహకులపై ఉందని పేర్కొంది. ఓ దివ్యాంగుడు క్యాబ్ కోసం వీల్‌ఛైర్‌తో రోడ్డుపైకి వస్తే, అతడు వీల్‌ఛైర్‌ను ఎక్కడ వదిలేయాలని దేశ సర్వోన్నత న్యాయస్థానం ప్రశ్నించింది. ఈ పిల్‌పై వాదనలకు సహకారాన్ని అందించాలని అదనపు సొలిసిటర్ జనరల్ ఐశ్వర్యా భాటికి సుప్రీంకోర్టు బెంచ్ నిర్దేశించింది. తదుపరి వాదనలను మార్చి 24వ తేదీకి వాయిదా వేసింది.

