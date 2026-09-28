బస్సులో మైనర్పై సామూహిక అత్యాచారం- కేసును సుమోటోగా స్వీకరించిన సుప్రీంకోర్టు
కదులుతున్న బస్సులో మైనర్పై సామూహిక అత్యాచారంపై సుప్రీంకోర్టు సీరియస్- ఈ కేసును సుమోటోగా స్వీకరించిన దేశ అత్యున్నత న్యాయస్థానం- ఇటువంటి కేసులు అధికారుల వైఫల్యాన్ని తెలియజేస్తున్నాయని ఆగ్రహం
సుప్రీంకోర్టు (ANI)
Published : September 28, 2026 at 12:35 PM IST
SC Takes Up Gang Rape Case Suo Motu : దిల్లీ-ఎన్సీఆర్లో కదులుతున్న బస్సులో మైనర్పై జరిగిన సామూహిక అత్యాచారం కేసును సుప్రీంకోర్టు సోమవారం సుమోటోగా స్వీకరించింది. ఈ క్రమంలో దేశ అత్యున్నత న్యాయస్థానం కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది. ఇటువంటి కేసులు శాంతిభద్రతల విషయంలో అధికారుల వ్యవస్థాగత వైఫల్యాన్ని స్పష్టం చేస్తున్నాయని పేర్కొంది. 2012 నాటి నిర్భయ కేసుతో ఈ సామూహిక అత్యాచారానికి పోలికలు ఉన్నాయని వ్యాఖ్యానించింది. తగినంత వెలుతురు లేకపోవడం, పర్యవేక్షణ లోపాలు, ఇతర సౌకర్యాల కొరత కారణంగా పార్కులు, బస్సులతో సహా బహిరంగ ప్రదేశాలు అధిక ప్రమాదకర ప్రాంతాలుగా మారడానికి అనుమతించలేమని తెలిపింది.