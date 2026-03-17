'ఆ నిబంధన సరికాదు'- ప్రసూతి సెలవులపై సుప్రీంకోర్టు కీలక తీర్పు

దత్తత తీసుకున్న బిడ్డ వయసు మూడు నెలల కంటే ఎక్కువగా ఉంటే ప్రసూతి సెలవులను నిరాకరించడం సరికాదని సుప్రీం వ్యాఖ్య

Supreme Court on Maternity Leave
Published : March 17, 2026 at 2:34 PM IST

Supreme Court on Maternity Leave : చిన్నారులను దత్తత తీసుకునే మహిళలకు సంబంధించి ప్రసూతి సెలవుల విషయంలో సుప్రీంకోర్టు సంచలన తీర్పు ఇచ్చింది. దత్తత తీసుకున్న బిడ్డ వయసు మూడు నెలల కంటే తక్కువ ఉంటేనే ప్రసూతి సెలవులకు అర్హత అనే నిబంధన సరికాదని, దీనికి అనుమతించే సోషల్‌ సెక్యూరిటీ కోడ్‌ 2020లోని సెక్షన్‌ 60(4) రాజ్యాంగ విరుద్ధమని అత్యున్నత న్యాయస్థానం వ్యాఖ్యానించింది. చిన్నారి వయసుతో సంబంధం లేకుండా దత్తత తీసుకున్న సమయం నుంచి 12 వారాల పాటు ప్రసూతి సెలవులు తీసుకునేందుకు అర్హత ఉంటుందని తెలిపింది.

SC ON MENSTRUAL LEAVE
SUPREME COURT ON MATERNITY LEAVE

