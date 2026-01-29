UGC కొత్త నిబంధనలపై సుప్రీంకోర్టు స్టే
UGC కొత్త నిబంధనలపై సుప్రీం కీలక వ్యాఖ్యలు- అప్పటిదాకా కొత్త నిబంధనలను నిలిపివేయాలని ఆదేశం
UGC REGULATION (Source : Getty Images)
Published : January 29, 2026 at 1:41 PM IST
SC On UGC Regulation : ఉన్నత విద్యా సంస్థల్లో సమానత్వ భావనను పెంపొందించేందుకు యూజీసీ ఇటీవల తీసుకొచ్చిన నూతన నిబంధనలు వివాదాస్పదంగా ఉన్నాయని సుప్రీంకోర్టు అభిప్రాయపడింది. ఈ మేరకు ఈ కొత్త నిబంధనలపై అత్యున్నత ధర్మానసం స్టే విధించింది. ఈ నిబంధనలపై అభ్యంతరం వ్యక్తం చేస్తూ దాఖలైన పిటిషన్లపై సీజేఐ జస్టిస్ సూర్య కాంత్, జస్టిస్ బాగ్చీలతో కూడిన ధర్మాసనం ఈ పిటిషన్లను విచారించింది. తదుపరి ఆదేశాలు వచ్చే వరకు కొత్త నిబంధనలను నిలిపివేయాలని యూజీసీ, కేంద్రాన్ని ఆదేసించింది.