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విజయ్​ ప్రభుత్వానికి ఊరట- మద్రాస్ హైకోర్టు ఆర్డర్స్​పై స్టే విధించిన సుప్రీంకోర్టు

కరూర్​ తొక్కిసలాట బాధితుల బంధువులకు ఉద్యోగాలు- మద్రాస్ హైకోర్టు తీర్పుపై స్టే విధించిన సుప్రీంకోర్టు

Supreme Court
Supreme Court (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 14, 2026 at 12:17 PM IST

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SC Stays Madras HC Order : సుప్రీంకోర్టులో విజయ్​ ప్రభుత్వానికి ఊరట లభించింది. గతేడాది కరూర్​లో జరిగిన తొక్కిసలాటలో మరణించినవారి బంధువులకు ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు కల్పిస్తూ టీవీకే ప్రభుత్వం జారీ చేసిన ఉత్తర్వులను మద్రాస్​ హైకోర్టు కొట్టేసిన విషయం తెలిసిందే. తాజాగా ఆ ఉత్తర్వులపై సుప్రీంకోర్టు స్టే విధించింది.

జస్టిస్ జేబీ పార్దివాలా, జస్టిస్​ కె.వినోద్​ చంద్రన్​లో ద్విసభ్య ధర్మాసనం ఈ విషయంపై తమిళనాడు ప్రధాన కార్యదర్శితో పాటు ఇతరులకు నోటీసులు జారీ చేసింది. అంతేకాకుండా రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉత్తర్వులను సవాల్​ చేస్తూ ప్రజాహిత వ్యాజ్యం (పిల్​) దాఖలు చేసిన పిటిషనర్​పై ప్రశ్నల వర్షం కురిపించింది. "కరూర్​లో తొక్కిసలాట జరిగింది. ప్రజలు చాలా మంది చనిపోయారు. ఆ కుటుంబాలను ఆదుకునేందుకు ఆర్థిక పరిహారం, ఉద్యోగం అందించాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ఈ ప్రభుత్వ విధానాన్ని ప్రశ్నించడానికి మీరు ఎవరు? ఒకవేళ ఆ దారుణ ఘటనలో కుటుంబంలో సంపాదించే ఏకైక వ్యక్తి మరణిస్తే, ప్రభుత్వం వారి కుమారుడికో, లేదా కుమార్తెకో ఉద్యోగం ఇవ్వకూడదా? ఆ కుటుంబానికి ఆర్థిక ఆసరా ఇవ్వకూడదా?" అని పిటిషనర్​ను ప్రశ్నించింది.

ఇంతకీ ఏం జరిగింది?
తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల ప్రచారం కోసం టీవీకే పార్టీ వ్యవస్థాపకుడు విజయ్​ కరూర్​లో పర్యటించారు. ఆ సందర్భంగా జరిగిన తొక్కిసలాటలో 41 మంది మరణించగా, 60 మందికి పైగా గాయపడ్డారు. దీనితో ఎన్నికల తర్వాత అధికారంలోకి వచ్చిన విజయ్ సర్కార్​, మరణించిన వారి బంధువులకు, కుటుంబ సభ్యులకు ఉద్యోగాలు ఇవ్వాలని నిర్ణయించింది. ఇందుకు సంబంధించి ఉత్తర్వులు కూడా జారీ చేసింది. ముఖ్యమంత్రి విజయ్​ 2026 జులై 10న, కరూర్​ తొక్కిసలాటలో మరణించిన వారి బంధువులు 31 మందికి స్వయంగా ప్రభుత్వ ఉద్యోగ నియామక పత్రాలను అందజేశారు.

దీనిని సవాల్ చేస్తూ మద్రాస్​ హైకోర్టులో ప్రజాప్రయోజన వ్యాజ్యం (పిల్​) దాఖలైంది. దీనిపై విచారణ చేసిన మద్రాస్ హైకోర్టు జులై 27 ప్రభుత్వ ఉత్తర్వులను కొట్టివేసింది. జస్టిస్​ సీవీ కార్తికేయన్​, జస్టిస్​ ఆర్.శక్తివేల్​లతో కూడిన ద్విసభ్య ధర్మాసనం ఈ కేసు విచారణ సందర్భంగా కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది. ఇలాంటి నిర్ణయాలు తీసుకుంటే, భవిష్యత్తులో పెద్ద ఎత్తున ఉద్యోగ నియామకాలకు సంబంధించిన సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉందని వ్యాఖ్యానించింది. బాధిత కుటుంబాలను ఆదుకోవాలంటే, ప్రభుత్వం వారికి స్కిల్​ డెవలప్​మెంట్​, టెక్నికల్ ట్రైనింగ్​ ఇవ్వాలని, సొంతంగా వ్యాపారం నిర్వహించుకునేందుకు అవకాశాలు కల్పించాలని, వారి సొంతకాళ్లపై వాళ్లు నిలబడేలా చేయాలని సూచించింది.

కారుణ్య నియామకాల సంగతేంటి?
అదే సమయంలో, ప్రభుత్వ శాఖల్లో కారుణ్య నియామకాల కోసం ఎంతో కాలంగా ఎదురుచూస్తున్న ఎందరో వ్యక్తుల అవసరాలను విస్మరించడం సరికాదని మద్రాస్​ హైకోర్టు పేర్కొంది. బాణసంచా తయారీ కేంద్రాల్లో జరిగే ప్రమాదాలు, రోడ్డు ప్రమాదాల్లో ప్రజలు ప్రాణాలు కోల్పోయిన ఘటనలను ప్రస్తావించింది. "సాధారణంగా అలాంటి ప్రమాదాల్లో మరణించిన వారి కుటుంబాలకు ప్రభుత్వం ఆర్థిక సాయం (ఎక్స్​గ్రేషియా) మాత్రమే అందిస్తుంది. అంతేగానీ కారుణ్య నియామకాల కింద ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు ఇవ్వదు" అని కోర్టు స్పష్టం చేసింది.

"ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల కోసం పెద్ద వెయిటింగ్ లిస్టు ఉంది. వారి హక్కులను కాదని, కరూర్​ తొక్కిసలాట బాధితుల కుటుంబాలకు మాత్రమే ఇలాంటి ప్రత్యేక ఉపశమనం కలిగించడం సరికాదు. ఈ నియామకాలు భారత రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్స్​ 14, 16 ప్రకారం, దేశ పౌరులకు కల్పించిన సమానత్వపు హక్కును ఉల్లంఘిస్తున్నాయి. ప్రభుత్వ కార్యనిర్వాహక అధికారాలు ఎప్పుడైనా రాజ్యాంగ పరిమితులకు లోబడే ఉండాలి" అని మద్రాస్​ హైకోర్టు స్పష్టం చేసింది. అయితే ఈ నియామకాలు ప్రభుత్వ విధానపరమైన నిర్ణయమని అడ్వకేట్ జనరల్​ విజయ్​ నారాయణ్ కోర్టులో వాదించారు. దీనిపై పిటిషనర్లు తమ వాదనలు వినిపిస్తూ, కారుణ్య నియామకాల కింద ఉద్యోగాలు ఇవ్వడానికి ఇప్పటికే ఒక నిర్దిష్ట ప్రభుత్వ ఉత్తర్వు (జీవో) అమలులో ఉందని, దానిని కచ్చితంగా పాటించాల్సిందేనని అన్నారు. వాదనలు విన్న మద్రాస్ హైకోర్టు ప్రభుత్వ ఉత్తర్వులను కొట్టేసింది. దీనితో విజయ్​ సర్కార్​ సుప్రీం కోర్టును ఆశ్రయించింది.

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