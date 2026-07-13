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గోవధ నిషేధంపై మద్రాస్​ హైకోర్టు ఉత్తర్వులు- సుప్రీంకోర్టు స్టే

ఇంతకు ముందు తమిళనాడులో గోవధ జరగకుండా చూడాలని మద్రాస్​ హైకోర్టు ఉత్తర్వులు- స్టే విధించిన సుప్రీంకోర్టు- తదుపరి విచారణ వాయిదా

Supreme Court
Supreme Court (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 13, 2026 at 2:17 PM IST

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SC On Cow Slaughter Ban : తమిళనాడులో గోవధ జరగకుండా చూడాలని మద్రాస్ హైకోర్టు ఇచ్చిన ఉత్తర్వులపై సుప్రీంకోర్టు స్టే విధించింది. జస్టిస్ విక్రమ్ నాథ్, జస్టిస్ సందీప్ మెహతాలతో కూడిన సుప్రీం ధర్మాసనం హైకోర్టు తీర్పుపై ప్రతివాదులకు నోటీసులు జారీ చేసింది. గత మే 27న మద్రాస్ హైకోర్టు సంచలన ఆదేశాలు ఇచ్చింది. బక్రీద్ పండుగ గానీ, లేదా మరే ఇతర రోజుల్లోనైనా తమిళనాడు వ్యాప్తంగా ఆవులు, దూడలను వధించకుండా చూడాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని ఆదేశించింది.

అయితే ఆ తీర్పును తమిళనాడు ప్రభుత్వం సుప్రీం కోర్టులో సవాల్ చేసింది. హైకోర్టు ఆదేశాలు రాష్ట్రంలో అమల్లో ఉన్న 1958 నాటి తమిళనాడు జంతు సంరక్షణ చట్టానికి’పూర్తిగా వ్యతిరేకంగా ఉన్నాయని ప్రభుత్వం తన పిటిషన్‌లో పేర్కొంది. ఈ చట్టం ప్రకారం 10 సంవత్సరాలు దాటిన, అలాగే పనికి లేదా సంతానోత్పత్తికి పనికిరాని ఆవులను, సంబంధిత అధికారి జారీ చేసిన ధ్రువీకరణ పత్రం ఆధారంగా వధించడానికి అనుమతి ఉంది. చట్టంలో స్పష్టమైన నిబంధనలు ఉన్నప్పటికీ హైకోర్టు పూర్తి నిషేధం విధించడం సరికాదన్న ప్రభుత్వ వాదనతో సుప్రీంకోర్టు ఏకీభవించింది. హైకోర్టు ఉత్తర్వులపై తక్షణమే స్టే విధిస్తూ తదుపరి విచారణను వాయిదా వేసింది.

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SC ON COW SLAUGHTER
SC ON COW SLAUGHTER BAN

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