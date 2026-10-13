ETV Bharat / bharat

రాహుల్‌ గాంధీకి సుప్రీంకోర్టులో ఊరట- పరువు నష్టం కేసు విచారణపై స్టే

2019లో ప్రధాని మోదీపై చేసిన వ్యాఖ్యలకు సంబంధించిన కేసులో రాహుల్​ గాంధీకి ఊరట లభించింది. మహారాష్ట్ర ట్రయల్‌ కోర్టులో విచారణపై సుప్రీంకోర్టు స్టే విధించింది.

SC On Rahul Defamation Case
లోక్​సభ ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ (IANS)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 13, 2026 at 12:23 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

SC On Rahul Defamation Case : కాంగ్రెస్‌ అగ్రనేత, ఎంపీ రాహుల్‌ గాంధీకి సుప్రీంకోర్టులో ఊరట లభించింది. 2019లో ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీపై చేసిన వ్యాఖ్యలకు సంబంధించి మహారాష్ట్రలో ఆయనపై దాఖలైన పరువు నష్టం కేసు విచారణపై సర్వోన్నత న్యాయస్థానం స్టే విధించింది. ఈ కేసులో తదుపరి విచారణను నిలిపివేస్తూ జస్టిస్‌ విక్రమ్‌ నాథ్‌, జస్టిస్‌ అపరేశ్‌ కుమార్‌ సింగ్‌తో కూడిన ధర్మాసనం మంగళవారం ఆదేశాలు జారీ చేసింది. అలాగే రాహుల్ గాంధీ ధాఖలు చేసిన పిటిషన్​పై స్పందనను తెలియజేయాలని నాలుగు వారాల గడువును విధిస్తూ మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వం, ఫిర్యాదుదారుకు నోటీసులు జారీ చేసింది.

TAGGED:

SC ON RAHUL DEFAMATION CASE
RAHUL DEFAMATION CASE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.