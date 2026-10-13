రాహుల్ గాంధీకి సుప్రీంకోర్టులో ఊరట- పరువు నష్టం కేసు విచారణపై స్టే
2019లో ప్రధాని మోదీపై చేసిన వ్యాఖ్యలకు సంబంధించిన కేసులో రాహుల్ గాంధీకి ఊరట లభించింది. మహారాష్ట్ర ట్రయల్ కోర్టులో విచారణపై సుప్రీంకోర్టు స్టే విధించింది.
లోక్సభ ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ (IANS)
Published : October 13, 2026 at 12:23 PM IST
SC On Rahul Defamation Case : కాంగ్రెస్ అగ్రనేత, ఎంపీ రాహుల్ గాంధీకి సుప్రీంకోర్టులో ఊరట లభించింది. 2019లో ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీపై చేసిన వ్యాఖ్యలకు సంబంధించి మహారాష్ట్రలో ఆయనపై దాఖలైన పరువు నష్టం కేసు విచారణపై సర్వోన్నత న్యాయస్థానం స్టే విధించింది. ఈ కేసులో తదుపరి విచారణను నిలిపివేస్తూ జస్టిస్ విక్రమ్ నాథ్, జస్టిస్ అపరేశ్ కుమార్ సింగ్తో కూడిన ధర్మాసనం మంగళవారం ఆదేశాలు జారీ చేసింది. అలాగే రాహుల్ గాంధీ ధాఖలు చేసిన పిటిషన్పై స్పందనను తెలియజేయాలని నాలుగు వారాల గడువును విధిస్తూ మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వం, ఫిర్యాదుదారుకు నోటీసులు జారీ చేసింది.