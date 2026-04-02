ETV Bharat / bharat

న్యాయాధికారులనే నిర్బంధిస్తారా? బంగాల్ ఘటనపై సుప్రీంకోర్టు ఆగ్రహం

న్యాయాధికారులను నిర్బంధించిన ఘటనపై సుప్రీంకోర్టు ఆగ్రహం- దీనిపై వివరణ ఇవ్వాలంటూ హోంశాఖ కార్యదర్శి, డీజీపీకి నోటీసులు జారీ!

Supreme Court
Supreme Court (Source : ANI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 2, 2026 at 12:38 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

SC Slams West Bengal Govt : ఎస్‌ఐఆర్‌ విధుల్లో భాగంగా బంగాల్​లోని మాల్డా జిల్లాలో ఏడుగురు న్యాయాధికారులను నిర్బంధించిన ఘటనపై సుప్రీం కోర్టు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. ఇది ఉద్దేశపూర్వకంగా చేసిన దాడి అని ధర్మాసనం అభివర్ణించింది. సీజేఐ జస్టిస్​ సూర్యకాంత్​, జస్టిస్​ జోయ్​మాల్యా బాగ్చి, జస్టిస్​ విపుల్​ ఎమ్​ పంచోలీతో కూడిని ధర్మాసనం ఈ మేరకు వ్యాఖ్యానించింది. బంగాల్‌లో శాంతిభద్రతల వ్యవస్థ పూర్తిగా కుప్పకూలిందన్న సీజేఐ జస్టిస్‌ సూర్యకాంత్‌, ఈ ఘటనపై తగిన వివరణ ఇవ్వాలని రాష్ట్ర హోంశాఖ కార్యదర్శి, డీజీపీకి నోటీసులు జారీ చేశారు. ముగ్గురు మహిళలు సహా ఏడుగురు న్యాయాధికారులను కొన్ని అసాంఘిక శక్తులు నిర్బందించాయని, ఈ అర్థరాత్రి వరకు తాను స్వయంగా పరిస్థితిని పర్యవేక్షించాల్సి వచ్చిందని సీజేఐ తెలిపారు.

ఇది న్యాయాధికారులను భయపెట్టడమే కాకుండా కోర్టు అధికారాన్ని నేరుగా సవాలు చేయడమేనని ధర్మాసనం పేర్కొంది. న్యాయాధికారులపై మానసిక దాడులకు పాల్పడేందుకు చట్టాన్ని తమ చేతుల్లోకి తీసుకునే హక్కు ఎవరికీ లేదని తేల్చిచెప్పింది. జ్యుడీషియల్‌ అధికారుల భద్రత కల్పించడంతో పాటు ఎస్​ఐఆర్​ ప్రక్రియకు ఆటంకం కలగకుండా ఉండేందుకు కేంద్ర బలగాలను మోహరించాలని ఎన్నికల సంఘాన్ని ఆదేశించింది. ఈ ఘటనపై సీబీఐ లేదా ఎన్ఐఏ విచారణ కోరేందుకు ఎన్నికల సంఘానికి సుప్రీం ధర్మాసనం అనుమతి ఇచ్చింది.

"జ్యుడీషియల్‌ అధికారుల మనోధైర్యాన్ని దెబ్బకొట్టి ఎస్​ఐఆర్​ ప్రక్రియను ఆపేందుకు కుట్రపూరితంగా ఈ ఘటనకు పాల్పడ్డారు. ఆందోళనకారుల ఘెరావ్‌ గురించి మధ్యాహ్నమే సమాచారం అందినా, రాష్ట్ర అధికారులు ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోలేదు. సాయం కోసం స్వయంగా కలకత్తా హైకోర్టు చీఫ్‌ జస్టిస్‌, రాష్ట్ర హోం సెక్రటరీ, డీజీపీకి ఫోన్‌ చేయాల్సి వచ్చింది. వారి నుంచి ఆదేశాలు అందినా జిల్లా సీనియర్‌ అధికారులు ఘటనా స్థలానికి వెళ్లలేదు. రాత్రి 11 గంటల వరకూ వారికి ఎలాంటి సాయం అందలేదు. ఈ ఘటనలో రాష్ట్ర అధికారుల ప్రవర్తన అత్యంత బాధాకరం. ఇది కోర్టు అధికారాన్ని సవాల్‌ చేసినట్లే. చట్టాన్ని చేతుల్లోకి తీసుకోవడానికి మేం ఎన్నటికీ అనుమతించబోం. బంగాల్‌లో ప్రతి ఒక్కరూ రాజకీయ భాషే మాట్లాడుతున్నారు. తప్పు ఎవరు చేస్తున్నారో మాకు తెలియదనుకుంటున్నారా? ఈ ఘటనను నేను తెల్లవారుజామున 2 గంటల వరకు పర్యవేక్షిస్తూనే ఉన్నా. ఇది చాలా దురదృష్టకరం."
--సుప్రీంకోర్టు

అసలేం జరిగిందంటే?
బంగాల్‌లో ఓటర్ల జాబితా సమగ్ర సర్వే(SIR) పేరుతో పెద్ద ఎత్తున ఓటర్ల పేర్లను తొలగిస్తున్నారనే ఆరోపణలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. ఓటర్ల జాబితా నుంచి పేర్లను తొలగించడాన్ని నిరసిస్తూ మాల్డా జిల్లాలో ఆందోళనకారులు బుధవారం ఆందోళనకు దిగారు. మొదట న్యాయాధికారులతో సమావేశం కావాలని నిరసనకారులు కోరారు. అందుకు అనుమతి నిరాకరించడంతో నిన్న సాయంత్రం 4 గంటల సమయంలో కార్యాలయం చుట్టూ చేరి అధికారులను నిర్బంధించారు. సమాచారం అందుకున్న భద్రతా సిబ్బంది అర్ధరాత్రి ఒంటి గంట తర్వాత అక్కడికి చేరుకొని జ్యుడీషియల్‌ అధికారులను సురక్షితంగా కాపాడారు. అడ్డుకున్న ఆందోళనకారులపై పోలీసులు లాఠీఛార్జ్‌ చేయడంతో ఉద్రిక్తతలు నెలకొన్నాయి.

అధికారులను రక్షించిన తర్వాత కూడా జాతీయ రహదారిపై దిగ్బంధం కొనసాగింది. అనంతరం అదనపు జిల్లా మేజిస్ట్రేట్ సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని నాలుగు రోజుల్లోగా అర్హులైన ఓటర్ల పేర్లను ఓటర్ల జాబితాలో చేర్చుతామని హామీ ఇచ్చిన తర్వాతే పరిస్థితి సద్దుమణిగింది. ఆ హామీ తరువాత నిరసనకారులు ఆందోళనలను విరమించుకున్నారు. ఈ ఘటనపై డీజీపీ నుంచి ఎన్నికల సంఘం నివేదిక కోరిందని సీనియర్ అధికారి ఒకరు తెలిపారు. ఇదిలా ఉండగా బంగాల్‌లో ఏప్రిల్ 23, 29 తేదీల్లో రెండు దశల్లో పోలింగ్ జరగనుంది. మే 4న ఓట్ల లెక్కింపు జరగనుంది.

TAGGED:

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.