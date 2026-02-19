ఉచిత పథకాల వల్ల రాష్ట్రాల అభివృద్ధికి విఘాతం : సుప్రీం కోర్టు
ఉచిత పథకాలపై సుప్రీంకోర్టు కీలక వ్యాఖ్యలు
Supreme Court On Freebies (ANI)
Published : February 19, 2026 at 1:00 PM IST
Supreme Court On Freebies : ఆయా రాష్ట్రాలు అందిస్తున్న ఉచితాలపై సుప్రీంకోర్టు కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది. ఉచిత పథకాలు రాష్ట్రాల అభివృద్ధికి విఘాతం కలిగిస్తున్నాయని పేర్కొంది. చాలా రాష్ట్రాలు ఆర్థిక లోటు ఎదుర్కొంటున్నాయని, అయినప్పటికీ అభివృద్ధిని పట్టించుకోకుండా ఉచితాలు అమలు చేస్తున్నాయి అసహనం వ్యక్తం చేసింది. డీఎంకే చేసిన ఉచిత విద్యుత్ ప్రతిపాదనపై విచారణ సందర్భంగా సుప్రీంకోర్టు ఈ మేరకు వ్యాఖ్యలు చేసింది. దీనిపై కేంద్రానికి నోటీసులు జారీ చేసింది.