సోనమ్ రఘువంశీ బెయిల్ను రద్దు చేసిన సుప్రీంకోర్టు- మూడు వారాల్లో పోలీసుల ఎదుట లొంగిపోవాలని ఆదేశం
మూడు వారాల్లో పోలీసుల ఎదుట లొంగిపోవాలని ఆదేశించిన కోర్టు- కేసు విచారణ ఆరు నెలల్లోగా పూర్తికాకపోతే కొత్తగా మళ్లీ బెయిల్ కోసం దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చన్న న్యాయస్థానం
Published : July 23, 2026 at 1:56 PM IST
SC Rejects Sonam Raghuvanshi Bail : దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించిన మేఘాలయ హనీమూన్ మర్డర్ కేసులో ప్రధాన నిందితురాలు సోనమ్ రఘువంశీకి సుప్రీంకోర్టులో చుక్కెదురైంది. ఈ కేసులో షిల్లాంగ్ హైకోర్టు మంజూరు చేసిన బెయిల్ను సర్వోన్నత న్యాయస్థానం కొట్టివేసింది. మూడు వారాల్లో పోలీసుల ఎదుట లొంగిపోవాలని సోనమ్ రఘువంశీని ఆదేశించింది. షిల్లాంగ్ హైకోర్టు సోనమ్కు బెయిల్ మంజూరు చేయడాన్ని సవాల్ చేస్తూ మేఘాలయ ప్రభుత్వం సుప్రీంకోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేసింది. దీనిపై విచారణ జరిపిన సుప్రీం ధర్మాసనం, హత్య కేసులో సోనమ్కు బెయిల్ను రద్దు చేస్తూ తీర్పునిచ్చింది. ఒకవేళ ఈ కేసు విచారణ ఆరు నెలల్లోగా పూర్తికాకపోతే కొత్తగా మళ్లీ బెయిల్ కోసం దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చని సుప్రీంకోర్టు ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.
మధ్యప్రదేశ్లోని ఇందౌర్కు చెందిన వ్యాపారవేత్త రాజా రఘువంశీతో సోనమ్కు గతేడాది మే నెలలో వివాహం జరిగింది. మే 23న హనీమూన్ కోసం మేఘాలయ వెళ్లగా అక్కడ వీరు అదృశ్యమయ్యారు. దీంతో కుటుంబ సభ్యులు పోలీసులను ఆశ్రయించారు. ఈ క్రమంలోనే జూన్ 2న రాజా రఘువంశీ మృతదేహాన్ని సోహ్రాలోని ఓ జలపాతం సమీపంలోని లోయలో గుర్తించారు. ప్రియుడితో కలిసి సోనమ్ భర్తను హత్య చేసినట్లు ప్రాథమిక విచారణలో తేలింది. దీంతో పోలీసులు ఆమెతో సహా ప్రియుడు రాజ్ కుశ్వాహాను అరెస్టు చేశారు. ఏప్రిల్లో షిల్లాంగ్ హైకోర్టు సోనమ్కు బెయిల్ మంజూరు చేసింది.