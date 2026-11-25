ఆదాయానికి మించిన ఆస్తుల కేసు- రాహుల్ గాంధీకి సుప్రీంకోర్టులో ఊరట
SC On Rahul Gandhi DA Allegations Case : కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్గాంధీకి సుప్రీంకోర్టులో ఊరట లభించింది. ఆయన ఆస్తులపై అలహాబాద్ హైకోర్టు ఇచ్చిన ఉత్తర్వులను సుప్రీంకోర్టు కొట్టివేసింది.
సుప్రీంకోర్టులో రాహుల్కు ఊరట (ANI, PTI)
Published : November 25, 2026 at 2:25 PM IST
కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీకి సుప్రీం కోర్టులో ఊరట లభించింది. రాహుల్కు ఆదాయానికి మించిన ఆస్తులు ఉన్నాయన్న ఆరోపణలను పరిశీలించాలని సీబీఐ, ఈడీలను ఆదేశిస్తూ అలహాబాద్ హైకోర్టు ఇచ్చిన ఉత్తర్వును అత్యున్నత న్యాయస్థానం బుధవారం కొట్టివేసింది. కర్ణాటకకు చెందిన బీజేపీ కార్యకర్త విఘ్నేష్ శిశిర్ అలహాబాద్ హైకోర్టులో ఈ పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. దీన్ని పరిశీలించిన న్యాయస్థానం పిటిషన్ను పునఃపరిశీలన కోసం హైకోర్టుకు తిరిగి పంపింది.