కేరళ, యూపీలో SIRకు వ్యతిరేకంగా పిటిషన్స్​ దాఖలు- ఈసీకి సుప్రీంకోర్టు నోటీసులు

కేరళ సహా ఇతర రాష్ట్రాల్లో ఎస్​ఐఆర్​ నిర్వహణకు ఎన్నికల సంఘం సన్నాహాలు- దీన్ని సవాల్ చేస్తూ సుప్రీంకోర్టులో పిటిషన్స్​ దాఖలు- విచారణకు అంగీకరించిన సుప్రీంకోర్టు

Supreme Court
Supreme Court (ANI)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 21, 2025 at 3:32 PM IST

SC Seeks EC Response On SIR : కేరళ, ఉత్తరప్రదేశ్​ సహా ఇతర రాష్ట్రాల్లో ఓటర్ జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ (ఎస్​ఐఆర్​)ను నిర్వహించాలనే ఎన్నికల కమిషన్ నిర్ణయాన్ని సవాల్ చేస్తూ దాఖలైన పటిషన్లను విచారించడానికి సుప్రీంకోర్టు శుక్రవారం అంగీకరించింది.

పలువురు రాజకీయ నేతలు వేర్వేరు కారణాలతో వివిధ రాష్ట్రాల్లో చేపట్టనున్న ఎస్​ఐఆర్​ను సవాలు చేస్తూ పిటిషన్లు దాఖలు చేశారు. వీటిని విచారించడానికి జస్టిస్​ సూర్యకాంత్, జస్టిస్​ ఎస్​వీఎన్​ భట్టి, జస్టిస్ జోయ్​మాల్య బాగ్చిలతో కూడిన ధర్మాసనం అంగీకరించింది. అంతేకాదు దీనిపై వివరణ ఇవ్వాలని ఎన్నికల కమిషన్​కు నోటీసులు జారీ చేసింది.

కేరళలో ఎస్​ఐఆర్​ చేపట్టడాన్ని సవాల్ చేసిన పిటిషనర్ తరఫున సీనియర్ న్యాయవాది కపిల్ సిబల్ మాట్లాడారు. రాష్ట్రంలో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు జరగాల్సి ఉందని, అందువల్ల ఎస్​ఐఆర్​ విషయంలో అత్యవసర విచారణ అవసరం అని వాదించారు. దీనితో కేరళలో ఎస్​ఐఆర్​ను సవాల్ చేస్తూ దాఖలైన పిటిషన్లపై నవంబర్​ 26న విచారణ చేస్తామని సర్వోన్నత న్యాయస్థానం పేర్కొంది. అలాగే ఇతర రాష్ట్రాల్లో ఇదే అంశంపై దాఖలైన పిటిషన్లను డిసెంబర్​ మొదటి లేదా రెండో వారంలో విచారణ చేస్తామని స్పష్టం చేసింది. వాస్తవానికి దేశవ్యాప్తంగా ఎస్​ఐఆర్ నిర్వహించాలని ఈసీ తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని సవాల్ చేస్తూ దాఖలైన పిటిషన్లను సుప్రీంకోర్టు ఇప్పటికే విచారణ చేస్తోంది.

ఇక నవంబర్​ 11న, తమిళనాడు, బంగాల్​లో ఎస్​ఐఆర్ నిర్వహణను సవాల్ చేస్తూ డీఎంకే, సీపీఎం, పశ్చిమ్ బెంగాల్​ కాంగ్రెస్​, తృణమూల్ కాంగ్రెస్ నేతలు దాఖలు చేసిన పిటిషన్లపై సుప్రీంకోర్టు, ఎన్నికల కమిషన్​ నుంచి వేర్వేరుగా స్పందనలు కోరింది.

కొత్త ఈవీఎం రూల్స్​!
బంగాల్​లో ఓ వైపు ఎస్​ఐఆర్​ కొనసాగుతుండగా, మరోవైపు ఆ రాష్ట్ర అసెంబ్లీ ఎన్నికల నిర్వహణ కోసం ఈసీ సన్నాహాలు ప్రారంభించింది. శుక్రవారం నుంచి ఎలక్ట్రానిక్ ఓటింగ్ యంత్రాల పనితీరును, ఓటింగ్ రిహార్సల్స్​ను ప్రారంభించింది.

డిప్యూటీ ఎలక్షన్ కమిషనర్ జ్ఞానేశ్ భారత్​ కోల్​కతాలో మల్టిపుల్ ఫస్ట్ లెవల్ చెకింగ్ (ఎఫ్​ఎల్​సీ) బృందంతో సమావేశమయ్యారు. వారితో ఎస్​ఐఆర్ పురోగతి గురించి చర్చించారు. ఈవీఎం, వీవీపాట్ స్టాక్​ను పరిశీలించారు. ముఖ్యంగా ఈసారి ఎలక్ట్రానిక్ ఓటింగ్ యంత్రాల (ఈవీఎం)లో ప్రతి అభ్యర్థి చిత్రం ఉండేలా కొత్త రూల్ తీసుకువచ్చారు. అంటే ప్రతి నియోజక వర్గంలో పోటీ చేసే అభ్యర్థుల ఫోటోలు ఈవీఎంలో ఉంటాయి. ఇలా చేయడం ఇదే మొదటిసారి కావడం గమనార్హం.

"ఈవీఎం బటన్ పక్కనే అభ్యర్థుల చిత్రం ఉంటుంది. ట్రైనింగ్ సమయంలోనూ అక్కడ అభ్యర్థి చిత్రం కనిపిస్తుంది. అంతేకాదు, 2026 బంగాల్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో, రాష్ట్రవ్యాప్తంగా దాదాపు 15,000 పోలింగ్ బూత్​లు పెరుగుతాయి. 2021 ఎన్నికల్లో ఆ రాష్ట్రంలో 80,681 బూత్​లు ఉండగా, ఈ 2026లో ఈ సంఖ్య దాదాపు 95,000కు పెరుగుతుంది. ప్రస్తుతం బంగాల్​ రాష్ట్ర ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్​ కార్యాలయంలో 1.30 లక్షల ఈవీఎంలు (బ్యాలెట్లు, కంట్రోల్ యూనిట్లు, రిజర్వులతో సహా) ఉన్నాయి. అలాగే 1.35 లక్షల వీవీపీఏటీ యంత్రాలు ఉన్నాయి. ఇవి రాష్ట్ర అసెంబ్లీ ఎన్నికల నిర్వహణకు సరిపోతాయి" అని ఎన్నికల అధికారులు తెలిపారు.

