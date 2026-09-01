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EVMలో ఓట్ల లెక్కింపునకు 'టోటలైజర్‌'- కేంద్రం అభిప్రాయం కోరిన సుప్రీంకోర్టు

ఈవీఎంల ఓట్ల లెక్కింపులో టోటలైజర్‌ విధానంపై కేంద్రాన్ని ప్రశ్నించిన సుప్రీంకోర్టు

Supreme Court on EVM
సుప్రీంకోర్టు ఫైల్​ ఫొటో (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 1, 2026 at 3:35 PM IST

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Supreme Court on EVM : ఈవీఎంలలో ఓట్ల లెక్కింపునకు సంబంధించి సుప్రీంకోర్టు కేంద్ర ప్రభుత్వానికి కీలక సూచనలు చేసింది. పోలింగ్‌ కేంద్రం వారీగా కాకుండా సుమారు 14 పోలింగ్ కేంద్రాల్లో పోలైన ఓట్లను ఒకేసారి లెక్కించేలా టోటలైజర్ పరికరాన్ని ఉపయోగించే అంశం పరిశీలించాలని ఆదేశించింది. ఇందుకు అవసరమైన ఎన్నికల చట్ట సవరణలపై దృష్టి పెట్టాలని దిశానిర్దేశం చేసింది. ఈ విధానం అమలులో ఏవైనా అడ్డంకులు ఉన్నాయా అన్న విషయంపై వివరణ ఇవ్వాలని ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ సూర్యకాంత్ నేతృత్వంలోని ధర్మాసనం కేంద్రానికి స్పష్టం చేసింది.

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SUPREME COURT ON EVM
SUPREME COURT ON EVM

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