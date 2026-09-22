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వందేమాతరం ఆరు చరణాలు పాడటంపై పిటిషన్ దాఖలు- కేంద్రం స్పందన కోరిన సుప్రీంకోర్టు

వందేమాతరం ఆరు చరణాలు పాడటాన్ని తప్పనిసరి చేసే నిబంధనపై గాయకుడు టీఎం కృష్ణ అభ్యంతరం-దాఖలు చేసిన పిటిషన్‌పై విచారణ జరిపిన సుప్రీంకోర్టు

SC On Vande Mataram
సుప్రీంకోర్టు (ANI FIle Photo)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 22, 2026 at 12:31 PM IST

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SC On Vande Mataram :జాతీయ గేయం వందేమాతం ఆరు చరణాలు తప్పనిసరిగా పాడాలని కేంద్రం జారీ తీసుకొచ్చిన చట్టపరమైన నిబంధనపై సుప్రీంకోర్టులో పిటిషన్ ధాఖలు అయ్యింది. కర్ణాటక సంగీత విద్వాంసుడు టీఎం కృష్ణ కేంద్ర నిర్ణయాన్ని సుప్రీంకోర్టులో సవాలు చేశారు. దీనిపై జస్టిస్ సూర్యకాంత్, న్యాయమూర్తులు జస్టిస్ జోయ్​మాల్య బాగ్చీ, జస్టిస్ వీ మోహనతో కూడిన ధర్మాసనం విచారించింది. ఈ పిటిషన్​పై కేంద్ర ప్రభుత్వం స్పందనను కోరింది.

కృష్ణ తరఫున సీనియర్ న్యాయవాది ఎస్ మురళీధర్ వాదనలు వినిపించారు. వందేమాతరం జాతీయ గీతం కాదని, జాతీయ గేయమనే అంశంపై సందేహం లేదని కోర్టు స్పష్టం చేసిందని తెలిపారు. అయినప్పటికీ దాని గానానికి సంబంధించిన శిక్షా నిబంధనలపై మాత్రం పరిశీలనకు అవకాశం ఉందని తెలిపింది. వందేమాతరంలోని చివరి నాలుగు చరణాల్లో హిందూ దేవతలను ఉద్దేశించిన అంశాలు ఉన్నాయని, వాటిని తప్పనిసరిగా పాడేలా చేయడం రాజ్యాంగంలోని లౌకిక విలువలకు విరుద్ధమని కృష్ణ పిటిషన్‌లో పేర్కొన్నారు. వ్యక్తిగత స్వేచ్ఛకు భంగం కలిగించేలా, ఒక నిర్దిష్ట మతపరమైన సందేశాన్ని ప్రోత్సహించేలా చట్ట సవరణ ఉందని ఆయన తరఫు న్యాయవాది వాదించారు.

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SC ON VANDE MATARAM
SC ON VANDE MATARAM

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