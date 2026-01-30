ETV Bharat / bharat

'విద్యాసంస్థల్లో బాలికలకు ఉచితంగా శానిటరీ ప్యాడ్స్‌ను అందుబాటులో ఉంచాలి'- సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాలు

అన్ని రాష్ట్రాలు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలకు సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాలు- రుతుక్రమ ఆరోగ్య హక్కు అనేది రాజ్యాంగంలోని ప్రాథమిక హక్కులోని భాగమని వ్యాఖ్య

By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 30, 2026 at 4:12 PM IST

SC on Schools : విద్యాసంస్థల్లో బాలికలకు ఉచితంగా శానిటరీ ప్యాడ్స్‌ను అందుబాటులో ఉంచాలని సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాలు జారీ చేసింది. ఈ మేరకు అన్ని రాష్ట్రాలు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలకు ఆదేశాలు ఇచ్చింది. అన్ని ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు స్కూళ్లు తప్పనిసరిగా ఆదేశాలను పాటించాలని జస్టిస్‌ JB పార్దివాలా, జస్టిస్‌ R మహదేవన్‌లతో కూడిన ద్విసభ్య ధర్మాసనం స్పష్టం చేసింది. రుతుక్రమ ఆరోగ్య హక్కు అనేది రాజ్యాంగంలోని ప్రాథమిక హక్కులోని భాగమని పేర్కొంది. అలాగే దివ్యాంగులకు అనుకూలమైన ప్రత్యేక టాయిలెట్లు తప్పక ఉండాలని అత్యున్నత న్యాయస్థానం స్పష్టం చేసింది. బాలికలు, బాలురకు విడివిడిగా టాయిలెట్లు ఉండాలని సుప్రీంకోర్టు పేర్కొంది. ప్రైవేటు పాఠశాలలు వీటిని అందించడంలో విఫలమైతే వాటి గుర్తింపును రద్దు చేయాలని న్యాయస్థానం వెల్లడించింది. బాలికలకు టాయిలెట్స్‌, ఉచిత శానిటరీ ప్యాడ్‌లను అందించడంలో ప్రభుత్వాలు విఫలమైత వాటిని కూడా జవాబుదారీగా చేస్తామని సుప్రీం కోర్టు తేల్చి చెప్పింది.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

