NCERT వివాదంపై కేంద్రం క్షమాపణలు- వారికి శిక్ష పడాలన్న సుప్రీం కోర్టు

ఎన్‌సీఈఆర్​టీ వివాదంపై విచారణను ప్రారంభించిన సుప్రీంకోర్టు

SC On NCERT Book Row
SC On NCERT Book Row (ANI)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 26, 2026 at 11:27 AM IST

SC On NCERT Book Row : ఎనిమిదో తరగతి సాంఘిక శాస్త్రం కొత్త పాఠ్యపుస్తకంలో న్యాయవ్యవస్థలో అవినీతిపై ఒక అధ్యాయాన్ని ఎన్‌సీఈఆర్‌టీ ప్రచురించడంపై సుప్రీంకోర్టు అభ్యంతరం వ్యక్తం చేసింది. దీనిని సుమోటోగా స్వీకరించిన న్యాయస్థానం గురువారం విచారణను ప్రారంభించింది. న్యాయవ్యవస్థ ప్రతిష్ట దెబ్బతీసేందుకు చేసిన కుట్రేనంటూ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. ఈ వ్యవహారంలో బాధ్యులకు శిక్ష పడాలని న్యాయస్థానం తెలిపింది. విద్యా మంత్రిత్వ శాఖ తరఫున సొలిసిటర్ జనరల్ తుషార్ మెహత్ క్షమాపణలు కోరారు.

