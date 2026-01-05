దిల్లీ అల్లర్ల కేసు- ఉమర్ ఖాలిద్కు బెయిల్ నిరాకరణ
Published : January 5, 2026 at 11:27 AM IST
Delhi Riots Case : దిల్లీ అల్లర్ల కేసులో అరెస్టయి జైలులో ఉన్న ఉమర్ ఖాలిద్, శర్జీల్ ఇమామ్కు సుప్రీం కోర్టు బెయిల్ నిరాకరించింది. నిందితుల ప్రతి ఒక్కరి బెయిల్ పిటిషన్ను వేర్వేరుగా విచారించాలని నిర్ణయించింది. 2020 ఫిబ్రవరిలో దిల్లీలో జరిగిన అల్లర్లకు కుట్రదారులుగా పేర్కొంటూ ఉమర్ ఖాలిద్, శర్జీల్ ఇమామ్, గుల్ఫిషా ఫాతిమా, మీరాన్ హైదర్, రహమాన్ తదితరులపై పోలీసులు కేసులు నమోదు చేశారు.