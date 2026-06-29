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రామమందిర విరాళాల కేసుపై అత్యవసర విచారణకు సుప్రీంకోర్టు నో

వేసవి సెలవుల తర్వాత విచారణకు జాబితా చేస్తామని వెల్లడి

sc on ram mandir donation
sc on ram mandir donation ((IANS))
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 29, 2026 at 11:22 AM IST

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SC on Ram Mandir Donation Embezzlement : అయోధ్య రామాలయం కానుకల నిధుల దుర్వినియోగంపై CBI సారథ్యంలో దర్యాప్తు జరిపించాలని కోరుతూ దాఖలైన పిటిషన్‌పై అత్యవసరంగా విచారణ చేపట్టేందుకు సుప్రీంకోర్టు నిరాకరించింది. ఈ సందర్భంగా న్యాయస్థానం కీలకవ్యాఖ్యలు చేశారు. వేసవి సెలవుల తర్వాత కోర్టు సాధారణ కార్యకలాపాలు ప్రారంభమయ్యాక ఈ కేసును విచారిస్తే ఆకాశమేమీ విరిగిపడదని సుప్రీంకోర్టు వ్యాఖ్యానించింది. రామాలయం కానుకల దుర్వినియోగం ఆరోపణలపై సీబీఐ, ఇతర ఏజెన్సీలతో సుప్రీంకోర్టు పర్యవేక్షణలో దర్యాప్తు జరిపించాలని ఇద్దరు న్యాయవాదులు దాఖలు చేసిన వాజ్యంపై కోర్టు ఈ వ్యాఖ్యలు చేసింది. ఉత్తరప్రదేశ్ పోలీసుల దర్యాప్తుపై తమకు నమ్మకం పిటిషనర్లు పేర్కొన్నారు. తక్షణమే విచారణ జరపాలన్న విజ్ఞప్తిని జస్టిస్ ఎం.ఎం. సుందరేశ్, జస్టిస్ షీల్ నాగులతో కూడిన ధర్మాసనం తిరస్కరించింది. ఈ పిటిషన్‌పై జులై 12-17తేదీల మధ్య విచారణ చేపడ్తామని పేర్కొంది.

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SC ON RAM MANDIR DONATION CASE
SC ON RAM MANDIR DONATION CASE

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