రామమందిర విరాళాల కేసుపై అత్యవసర విచారణకు సుప్రీంకోర్టు నో
వేసవి సెలవుల తర్వాత విచారణకు జాబితా చేస్తామని వెల్లడి
Published : June 29, 2026 at 11:22 AM IST
SC on Ram Mandir Donation Embezzlement : అయోధ్య రామాలయం కానుకల నిధుల దుర్వినియోగంపై CBI సారథ్యంలో దర్యాప్తు జరిపించాలని కోరుతూ దాఖలైన పిటిషన్పై అత్యవసరంగా విచారణ చేపట్టేందుకు సుప్రీంకోర్టు నిరాకరించింది. ఈ సందర్భంగా న్యాయస్థానం కీలకవ్యాఖ్యలు చేశారు. వేసవి సెలవుల తర్వాత కోర్టు సాధారణ కార్యకలాపాలు ప్రారంభమయ్యాక ఈ కేసును విచారిస్తే ఆకాశమేమీ విరిగిపడదని సుప్రీంకోర్టు వ్యాఖ్యానించింది. రామాలయం కానుకల దుర్వినియోగం ఆరోపణలపై సీబీఐ, ఇతర ఏజెన్సీలతో సుప్రీంకోర్టు పర్యవేక్షణలో దర్యాప్తు జరిపించాలని ఇద్దరు న్యాయవాదులు దాఖలు చేసిన వాజ్యంపై కోర్టు ఈ వ్యాఖ్యలు చేసింది. ఉత్తరప్రదేశ్ పోలీసుల దర్యాప్తుపై తమకు నమ్మకం పిటిషనర్లు పేర్కొన్నారు. తక్షణమే విచారణ జరపాలన్న విజ్ఞప్తిని జస్టిస్ ఎం.ఎం. సుందరేశ్, జస్టిస్ షీల్ నాగులతో కూడిన ధర్మాసనం తిరస్కరించింది. ఈ పిటిషన్పై జులై 12-17తేదీల మధ్య విచారణ చేపడ్తామని పేర్కొంది.