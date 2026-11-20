CEC, EC నియామక చట్టం రీకాల్ పిటిషన్- నో చెప్పిన సుప్రీంకోర్టు
SC on CEC Appointment : CEC, EC నియామక చట్టంపై దాఖలైన పిటిషన్లపై గతంలో ద్విసభ్య ధర్మాసనం ఇచ్చిన భిన్నమైన తీర్పును రీకాల్ చేయాలనే పిటిషన్ను విడిగా విచారణ జరిపేందుకు సుప్రీంకోర్టు నిరాకరించింది.
Published : November 20, 2026 at 1:12 PM IST
CEC, EC నియామక చట్టాన్ని ఐదుగురు సభ్యుల రాజ్యాంగ ధర్మాసనం పరిశీలిస్తుందని సుప్రీం కోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ సూర్యకాంత్ తెలిపారు. గతంలో ద్విసభ్య ధర్మాసనం ఇచ్చిన భిన్నమైన తీర్పును రీకాల్ చేయాలనే పిటిషన్ను విడిగా విచారణ జరిపేందుకు ఆయన నిరాకరించారు. CEC, ECల ఎంపిక ప్యానెల్ నుంచి సుప్రీం కోర్టు CJIని తొలగించి ప్రధాని, లోక్ సభలో విపక్షనేత, ఓ కేంద్రమంత్రితో కమిటీని ఏర్పాటు చేయడాన్ని సవాల్ చేస్తూ పిటిషన్లు దాఖలయ్యాయి. వాటిపై ద్విసభ్య ధర్మాసనం విచారణ జరిపింది.
అయితే ఈ పిటిషన్లను ద్విసభ్య ధర్మాసనం విచారించవచ్చని జస్టిస్ దత్తా అభిప్రాయపడగా రాజ్యాంగపరమైన అంశాలు ముడిపడి ఉన్నందున ఐదుగురు సభ్యుల ధర్మాసనానికి బదిలీ చేయాలని జస్టిస్ శర్మ తీర్పు ఇచ్చారు. రీకాల్ అప్లికేషన్, రిఫరెన్స్ ఉత్తర్వులపై అభ్యంతరాలతోపాటు CEC, EC-2023 చట్టం చెల్లుబాటుపై ఐదుగురు న్యాయమూర్తుల రాజ్యాంగ ధర్మాసనం పరిశీలిస్తుందని సీజేఐ పేర్కొన్నారు. గతంలో తీర్పు ఇచ్చిన న్యాయమూర్తుల్లో ఒకరు పదవీవిరమణ చేసినా రాజ్యాంగ ధర్మాసనం ఈ పిటిషన్ ను విచారించవచ్చని స్పష్టం చేశారు.