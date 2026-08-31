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పెట్రోల్‌లో ఇథనాల్‌ శాతం చెప్పాల్సిందే అంటూ పిల్‌- విచారణకు నిరాకరించిన సుప్రీంకోర్టు

పెట్రోల్‌లో కలిపే ఇథనాల్‌ శాతాన్ని పంపుల వద్ద స్పష్టంగా వెల్లడించాలని సుప్రీంకోర్టులో పిల్‌ దాఖలు- ఆర్టికల్‌ 32 కింద పిల్‌ను విచారించలేమన్న సుప్రీంకోర్టు- సంబంధిత హైకోర్టును ఆశ్రయించాలని పిటిషనర్‌కు సూచన

SC On Ethanol Fuel Row
ప్రతీకాత్మక చిత్రం (IANS)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 31, 2026 at 1:00 PM IST

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SC On Ethanol Fuel Row : పెట్రోల్​లో కలిపే ఇథనాల్ శాతాన్ని వినియోగదారులకు తప్పనిసరిగా తెలియజేయాలని కోరుతూ దాఖలైన ప్రజా ప్రయోజన వ్యాజ్యాన్ని (పిల్) విచారించేందుకు సుప్రీంకోర్టు నిరాకరించింది. పెట్రోల్‌ బంకుల్లోని ప్రతి డిస్పెన్సింగ్‌ నాజిల్‌పై ఇంధనంలో ఉన్న ఇథనాల్‌ శాతాన్ని స్పష్టంగా, ఒకే విధమైన విధానంలో ప్రదర్శించేలా కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని ఆదేశించాలని పిటిషనర్​ కోరారు. ఆర్టికల్‌ 32 కింద ఈ పిల్‌ను విచారించబోమని జస్టిస్‌ ఎంఎం సుందరేశ్‌, జస్టిస్‌ పీబీ వరాలేతో కూడిన ధర్మాసనం స్పష్టం చేసింది. ఈ అంశంపై నేరుగా సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించకుండా సంబంధిత అధికార పరిధిలోని హైకోర్టును ఆశ్రయించాలని సూచించింది.

ఈ పిల్​ను నరేంద్ర కుమార్‌ గోస్వామి దాఖలు చేశారు. ఆయనే స్వయంగా కోర్టులో తన వాదనలు వినిపించారు. పెట్రోల్​ పంపుల్లో విక్రయించే పెట్రోల్​లో ఏయే పదార్థాలు, ఎంత మోతాదులో ఉన్నాయో వినియోగదారులకు తెలియాల్సిన అవసరం ఉందని గోస్వామి వాదించారు. తనకే కాకుండా కాకుండా దేశంలోని ప్రతిపౌరుడికీ తాము కొనుగోలు చేస్తున్న ఇంధనం గురించి సమాచారం అందాలని పేర్కొన్నారు. పెట్రోల్​ పంపుల వద్ద ఇంధనం కొనుగోలు చేసినప్పుడు ఇచ్చే ప్రతి ఇన్వాయిస్​పై ఇథనాల్ శాతాన్ని స్పష్టంగా పేర్కొనాలని పిటిషన్​లో కోరారు. అంతేకాకుండా ప్రతి ఇంధన డిస్పెన్సింగ్‌ నాజిల్‌పై కూడా ఇథనాల్‌ మిశ్రమ శాతాన్ని తప్పనిసరిగా వెల్లడించేలా ఆదేశాలు ఇవ్వాలని అభ్యర్థించారు. వాహనదారులకు మరింత సమాచారం అందుబాటులో ఉండేలా వాహనాల వారీగా ఇంధన అనుకూలత డేటాబేస్​ను రూపొందించాలని కూడా పిటిషనర్​ కోరారు. తయారీ సంస్థ, వాహనం మోడల్‌, ఇంజిన్‌ రకం, తయారీ సంవత్సరం ఆధారంగా ఏ వాహనానికి ఏ స్థాయి ఇథనాల్‌ మిశ్రమం అనుకూలమో అందులో వివరాలు ఉండాలని పేర్కొన్నారు.

ఈ20పై నిపుణుల కమిటీ ఏర్పాటుకు డిమాండ్
ప్రస్తుతం అందుబాటులో ఉన్న వాహనాలపై ఈ20 ఇంధనం ప్రభావాన్ని అధ్యయనం చేసేందుకు స్వతంత్ర నిపుణుల కమిటీని ఏర్పాటు చేయాలని కూడా నరేంద్ర కమార్ గోస్వామి పిటిషన్‌లో కోరారు. పెట్రోలియం, సహజ వాయువు మంత్రిత్వ శాఖ, రహదారి రవాణా, జాతీయ రహదారుల మంత్రిత్వ శాఖ, బ్యూరో ఆఫ్‌ ఇండియన్‌ స్టాండర్డ్స్‌ (బీఐఎస్) తదితర సంస్థల ప్రతినిధులతో పాటు స్వతంత్ర ఆటోమొబైల్‌ ఇంజినీర్లను కమిటీలో భాగం చేయాలని సూచించారు. ఈ20 వినియోగం వల్ల వాహనాల ఇంధన సామర్థ్యం ఎంతమేర ప్రభావితమవుతోంది? ఇంజిన్‌ జీవితకాలంపై ఏమైనా ప్రభావం ఉందా? నిర్వహణ ఖర్చులు పెరుగుతున్నాయా? వంటి అంశాలపై అధ్యయనం చేసి నివేదికను ప్రజలకు అందుబాటులో ఉంచాలని పిటిషనర్‌ కోరారు. అలాగే ఇథనాల్ ఉత్పత్తి కారణంగా ఏర్పడే పర్యావరణ ప్రభావాన్ని కూడా సమగ్రంగా పరిశీలించాలని పిటిషన్‌లో పేర్కొన్నారు. వాహనాల నుంచి వెలువడే ఉద్గారాలు, ఇథనాల్‌ తయారీలో వినియోగించే నీటి పరిమాణం వంటి అంశాలను అధ్యయనం చేయాలని కోరారు. ఆహార భద్రత, పశువుల దాణాకు ఉపయోగించే పంటలను ఇథనాల్‌ ఉత్పత్తి వైపు మళ్లించడం వల్ల తలెత్తే సమస్యలను కూడా పరిశీలించాలని అభ్యర్థించారు.

'ఇది పరోక్ష వ్యాజ్యం'
కేంద్ర తరఫున అటార్నీ జనరల్ ఆర్​ వెంకటరమణి వాదనలు వినిపించారు. ఇదే తరహా అంశంపై గతంలో దాఖలైన పిటిషన్​ను కోర్టు కొట్టివేసిందని గుర్తు చేశారు. ప్రస్తుత పిటిషన్ కూడా దానికి కొనసాగింపుగా ఉన్న ప్రాక్సీ లిటిగేషన్ (పరోక్ష వ్యాజ్యం) అని అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు. పిటిషనర్‌ కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని తనకు జవాబుదారీగా చేయాలని కోరుతున్నారని పేర్కొన్నారు. ఇరు వాదనలు విన్న ధర్మాసనం, ప్రస్తుత పిల్​ను ఆర్టికల్ 32 (ప్రాథమిక హక్కుల పరిరక్షణ కోసం నేరుగా సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించే అవకాశం) కింద విచారించబోమని స్పష్టం చేసింది. పిటిషనర్‌ తన అభ్యర్థనలను సంబంధిత హైకోర్టు ముందుంచవచ్చని సూచించింది.

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SC REFUSES ETHANOL FUEL PIL
SC ON ETHANOL FUEL ROW

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