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నవంబర్ 30 కల్లా నివేదిక సమర్పించాల్సిందే- ఆరావళిపై కమిటీకి సుప్రీంకోర్టు డెడ్‌లైన్

ఆరు నెలల గడువు కోరిన హైపవర్ కమిటీ- నవంబర్ 30లోగా తుది నివేదిక ఇవ్వాలని సుప్రీంకోర్టు ఆదేశం- ఆలస్యం చేస్తే కమిటీని పూర్తిగా పునర్వ్యవస్థీకరిస్తామని హెచ్చరిక

SC On Aravalli Hills Committee Report
సుప్రీంకోర్టు (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 7, 2026 at 2:20 PM IST

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SC On Aravalli Hills Committee Report : ఆరావళి పర్వత శ్రేణి పరిధి, నిర్వచనంపై తుది నివేదిక సమర్పించేందుకు హైపవర్ కమిటీకి సుప్రీంకోర్టు డెడ్​లైన్ విధించింది. మరో ఆరు నెలల గడువు కావాలని కమిటీ కోరగా, అందుకు అత్యున్నత న్యాయస్థానం నిరాకరించింది. నివేదిక సమర్పించేందుకు నవంబర్ 30వ తేదీ వరకు మాత్రమే గడువు ఇచ్చింది. ఈ లోగా నివేదిక ఇవ్వడంలో విఫలమైతే కమిటీని పూర్తిగా రద్దు చేసి కొత్త కమిటీ ఏర్పాటు చేస్తామని హెచ్చరించింది.

ఆరావళి పర్వత శ్రేణి నిర్వచనం, దాని పరిరక్షణకు సంబంధించిన అంశంపై కొన్ని నెలల క్రితం సుప్రీంకోర్టు నియమించిన హైపవర్ కమిటీ ప్రస్తుతం అధ్యయనం చేస్తోంది. ఆ అంశంపై సమగ్రంగా, భవిష్యత్తులో కూడా సమర్థించగలిగేలా నివేదిక సిద్ధం చేయాలంటే మరింత సమయం అవసరమని కమిటీ ఇటీవల కోర్టును కోరింది. అందులో భాగంగా తుది నివేదిక సమర్పించేందుకు మరో ఆరు నెలల గడువు ఇవ్వాలని విజ్ఞప్తి చేసింది.

అయితే కమిటీ అభ్యర్థనను సుప్రీంకోర్టు అంగీకరించలేదు. ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ సూర్యకాంత్, న్యాయమూర్తులు జాయ్‌మాల్య బాగ్చీ, వి. మోహనలతో కూడిన ధర్మాసనం ఆ వ్యవహారాన్ని సోమవారం విచారించింది. నవంబర్ 30లోగా తుది నివేదిక సమర్పించాలని కమిటీని ఆదేశించింది. ఆరావళి అంశంపై నివేదికకు ఉన్న ప్రాధాన్యాన్ని కూడా స్పష్టం చేసింది. అవసరమైతే రాత్రింబవళ్లు పనిచేసి గడువులోగా నివేదిక ఇవ్వాలని సూచించింది. రెండు నెలల్లో నివేదిక సమర్పించలేకపోతే ప్రస్తుత కమిటీని రద్దు చేసి కొత్త కమిటీని ఏర్పాటు చేస్తామని ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ సూర్యకాంత్ హెచ్చరించారు.

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SUPREME ARAVALLI HILLS COMMITTEE
ARAVALLI COMMITTEE REPORT DATE
SC ON ARAVALLI HILLS COMMITTEE

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