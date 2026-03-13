ETV Bharat / bharat

తప్పనిసరి నెలసరి సెలవులపై పిటిషన్- సుప్రీంకోర్టు కీలక వ్యాఖ్యలు

నెలసరి సెలవులు తప్పనిసరి చేస్తే వారికి ఉద్యోగాలు ఇవ్వరు- జస్టిస్​ సూర్యకాంత్ బెంచ్​ వ్యాఖ్య

SC Refuses Menstrual Leave Policy
SC Refuses Menstrual Leave Policy (ANI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 13, 2026 at 3:27 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

SC Refuses Menstrual Leave Policy : మహిళల నెలసరి సెలవులకు సంబంధించి దాఖలైన పిటిషన్​పై సుప్రీంకోర్టు కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది. మహిళా విద్యార్థులు, కార్మికులకు నెలసరి సెలవులు కల్పించే దేశవ్యాప్త విధానాన్ని కోరుతూ దాఖలైన ప్రజా ప్రయోజన వ్యాజ్యాన్ని (పిల్) స్వీకరించడానికి అత్యున్నత న్యాయస్థానం నిరాకరించింది. రుతుక్రమ సెలవులు తప్పనిసరి చేస్తే ఎవరూ వారికి ఉద్యోగాలు ఇవ్వరని అభిప్రాయపడింది. అలాంటి చట్టం చేస్తే తాము పురుషుల కంటే తక్కువ అన్న భావన మహిళల్లో కలిగే అవకాశం ఉందని సుప్రీం కోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్​ సూర్యకాంత్​, జస్టిస్‌ జోయ్‌మల్యా బాగ్చీ బెంచ్​ అభిప్రాయపడింది. సంస్థల యాజమాన్యాల మనస్తత్వం మీకు తెలియదంటూ ఫిటిషన్​దారును ఉద్దేశించి వ్యాఖ్యానించింది.

ఆ చట్టాన్ని తీసుకువస్తే, ఎవరూ వారిని నియమించుకోరు!
విచారణ సందర్భంగా, చట్టం ద్వారా నెలసరి సెలవులను తప్పనిసరి చేయడం వల్ల కలిగే సామాజిక పరిణామాల గురించి ప్రధాన న్యాయమూర్తి ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ఆ విషయంలో మహిళల్లో నెలసరి అంశంపై అవగాహన కల్పించడం వేరని, దానిని సెన్సేషన్ చేయడం వేరని బెంచ్​ పేర్కొంది. ఒకవేళ నెలసరి సెలవును తప్పనిసరి చేస్తూ చట్టాన్ని తీసుకువస్తే, ఆ మరుక్షణమే ఎవరూ వారిని నియమించుకోరని తెలిపింది.

ఈ సందర్భంగా, పిటిషనర్ తరఫున హాజరైన సీనియర్ న్యాయవాది ఎం ఆర్ షంషద్, కొన్ని రాష్ట్రాలు, సంస్థలు ఇప్పటికే రుతుక్రమ సెలవులను కల్పించడానికి చర్యలు తీసుకున్నాయని ఆయన ఎత్తి చూపారు. అందుకు కేరళలో తీసుకున్న చర్యలను ఉదహరించారు. అక్కడ పాఠశాలల్లో సడలింపులు ప్రవేశపెట్టారని, అనేక ప్రైవేట్ కంపెనీలు స్వచ్ఛందంగా ఉద్యోగులకు సెలవులను అందించాయని ఆయన గుర్తుచేశారు.

దీనికి బెంచ్ ఏమందంటే?
ఈ విషయంపై బెంచ్​ స్పందిస్తూ, ఆ నిర్ణయాలన్నీ వారు స్వచ్ఛందంగా తీసుకున్నారని సీజేఐ అన్నారు. కానీ చట్టం ద్వారా అలాంటి నిబంధనలను తప్పనిసరి చేయవద్దని హెచ్చరించారు. "సెలవులను వారు స్వచ్ఛందంగా ఇవ్వడం చాలా బాగుంది. చట్టంలో ఇది తప్పనిసరి అని మీరు చెప్పిన వెంటనే, ఎవరూ వారికి ఉద్యోగాలు ఇవ్వరు. న్యాయవ్యవస్థలో లేదా ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల్లో వారిని ఎవరూ తీసుకోరు. ఫలితంగా వారి కెరీర్ ముగుస్తుంది" అని సీజేఐ వ్యాఖ్యానించారు. మహిళల పనిప్రదేశాల్లో అవగాహనలపై, అలాగే వృత్తిపరమైన వృద్ధిపై ఇటువంటి చర్యల సంభావ్య ప్రభావాన్ని కూడా ధర్మాసనం హైలైట్ చేసింది.

గతంలో కూడా ఇలాంటి పిటిషనే ఒకటి!
గతంలో కూడా మహిళా ఉద్యోగులకు నెలసరి సెలవులను తప్పనిసరి చేయాలంటూ దాఖలైన పిటిషన్‌పై సర్వోన్నత న్యాయస్థానం కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది. దేశంలో రెండు రాష్ట్రాలు మహిళలకు నెలసరి సెలవులు ఇస్తున్నాయని, మిగతా రాష్ట్రాల్లోనూ దీన్ని పాటించేలా ఆదేశాలు జారీ చేయాలన్న పిటిషన్​ను సుప్రీంకోర్టు నిరాకరించింది. విధానపరమైన నిర్ణయాల్లో తాము జోక్యం చేసుకోలేమంటూ పిటిషన్​ను కొట్టివేసింది. నెలసరి సెలవులు మంచి నిర్ణయమే, అయినప్పటికీ దానివల్ల మహిళలు ఉద్యోగ అవకాశాలకు దూరం కావొచ్చని ధర్మాసనం అభిప్రాయపడింది. అప్పట్లో భారత ప్రధాన న్యాయమూర్తిగా ఉన్న జస్టిస్‌ డీవై చంద్రచూడ్‌ నేతృత్వంలోని ధర్మాసనం విచారణ జరిపింది.

మహిళలకు నెలసరి సెలవులు ఇస్తే వారు మరింత ఎక్కువగా ఉద్యోగాల్లో చేరేందుకు ప్రోత్సహించినట్లు అవుతుందని అభిప్రాయపడింది. సెలవులను తప్పనిసరి చేయాలని యజమానులను బలవంతపెడితే అది ప్రతికూల పరిస్థితులకు దారితీసే అవకాశం ఉందని పేర్కొంది. ఫలితంగా, మహిళలను ఉద్యోగాల్లో నియమించుకునే అవకాశాలు కూడా తగ్గొచ్చని తెలిపింది. అయితే, అలాంటి పరిస్థితలను తాము కోరుకోవట్లేదని ధర్మాసనం పేర్కొంది. మహిళల ప్రయోజనాల కోసం కొన్నిసార్లు మనం చేసే ప్రయత్నాలు వారి భవిష్యత్తుకు అడ్డంకిగా మారవచ్చునని సుప్రీం కోర్టు వ్యాఖ్యానించింది.

జమ్ముకశ్మీర్​ మాజీ సీఎం ఫరూక్ అబ్దుల్లాపై హత్యాయత్నం

వంట లేకుండానే అన్నం- బియ్యం నానపెడితే తినేందుకు రెడీ- 52రకాల అరుదైన విత్తనాలను సంరక్షిస్తున్న యువ రైతులు

TAGGED:

SC ON MENSTRUAL LEAVES
COMPULSORY MENSTRUAL LEAVE
MENSTRUAL MANDATORY SUPREM COURT
SUPREM COURT REJECT MANDATORY
SC REFUSES MENSTRUAL LEAVE POLICY

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.