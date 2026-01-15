'జన నాయగన్'కు చుక్కెదురు- విచారణకు సుప్రీంకోర్టు నిరాకరణ
పరిష్కారం కోసం మద్రాస్ హైకోర్టు డివిజన్ బెంచ్ను ఆశ్రయించమని సూచించిన సుప్రీంకోర్టు
SC On Jana Nayagan Movie Issue (ANI)
Published : January 15, 2026 at 11:19 AM IST
SC On Jana Nayagan Movie Issue : కోలీవుడ్ స్టార్ హీరో విజయ్ నటించిన జన నాయగన్ మూవీ టీమ్కు సుప్రీంకోర్టులో చుక్కెదురైంది. సెన్సార్ సర్టిఫికేషన్ జారీకి స్టే విధించిన ఉత్తర్వుల్ని సవాల్ చేస్తూ సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించిన నిర్మాణ సంస్థ కేవీఎన్ ప్రొడక్షన్స్ పిటిషన్ను అత్యున్నత న్యాయస్థానం తిరస్కరించింది. మద్రాస్ హైకోర్టు డివిజన్ బెంచ్కు వెళ్లాల్సిందిగా సూచించింది. మూవీ టీమ్ దాఖలు చేసిన పిటిషన్పై జనవరి 20న నిర్ణయం తీసుకోవాలని సుప్రీంకోర్టు మద్రాస్ హైకోర్టును ఆదేశించింది.