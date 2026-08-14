ETV Bharat / bharat

సుప్రీం కోర్టులో రాహుల్​ గాంధీకి భారీ ఊరట- సావర్కర్ కేసులో పరువు నష్టం పిటిషన్‌ కొట్టివేత

వినాయక్‌ దామోదర్‌ సావర్కర్‌పై రాహుల్‌ చేసిన వ్యాఖ్యలను తప్పుపడుతూ యూపీ కోర్టులో పిటిషన్‌ దాఖలు- ట్రయల్‌ కోర్టు జారీ చేసిన సమన్లను కొట్టేసిన అత్యున్నత న్యాయస్థానం

SC On Rahul Gandhi Savarkar Case
సుప్రీం కోర్టు (AFP)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 14, 2026 at 1:18 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

SC On Rahul Gandhi Savarkar Case : కాంగ్రెస్​ అగ్రనేత రాహుల్​ గాంధీకి సుప్రీం కోర్టులో భారీ ఊరట లభించింది. స్వాతంత్య్ర సమరయోధుడైన వీర్‌ సావర్కర్‌పై వివాదాస్పద వ్యాఖ్యల కేసులో లఖ్​నవూ ట్రయల్​ కోర్టు జారీ చేసిన క్రిమినల్​ పరువు నష్టం ఫిర్యాదు, సమన్లను శుక్రవారం కొట్టివేసింది. ఈ కేసులో ప్రభుత్వం నుంచి అవసరమైన అనుమతులు పొందలేదని జస్టిస్ దీపాంకర్ దత్తా, జస్టిస్ షీల్ నాగులతో కూడిన ధర్మాసనం పేర్కొంది. ఉత్తరప్రదేశ్ ప్రభుత్వం కూడా ఈ విషయాన్ని కోర్టుకు ధ్రువీకరించింది. దీంతో మేజిస్ట్రేట్​ జారీ చేసిన ఉత్తర్వులను కొట్టివేసింది.

2022 నవంబర్ 17న మహారాష్ట్రలోని అకోలా జిల్లాలో రాహుల్​ గాంధీ 'భారత్ జోడో యాత్ర' ర్యాలీలో నిర్వహించారు. ఆ సమయంలో జరిగిన మీడియా సమావేశంలో మాట్లాడిన రాహుల్‌ గాంధీ, వీర్‌ సావర్కర్‌పై వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేశారు. సావర్కర్‌ బ్రిటిష్‌ సేవకుడని, వారి నుంచి పెన్షన్‌ కూడా తీసుకున్నారని ఆరోపించారు. అయితే, ఈ వ్యాఖ్యలు స్వాతంత్య్ర సమరయోధుడైన వీర్‌ సావర్కర్‌ను కించపరిచే విధంగా ఉన్నాయని, నృపేంద్ర పాండే అనే వ్యక్తి యూపీ కోర్టులో పిటిషన్‌ దాఖలు చేశారు. సమాజంలో విద్వేషాలు రెచ్చగొట్టే విధంగా రాహుల్‌ వ్యాఖ్యలు ఉన్నాయని అందులో పేర్కొన్నారు. దీంతో రాహుల్​పై పరువు నష్టం కేసు మొదలైంది.

అనంతరం, ఈ కేసుకు సంబంధించి లఖ్​నవూ మేజిస్ట్రేట్ కోర్టు 2024 డిసెంబర్ 12న రాహుల్​కు సమన్లు జారీ చేసింది. అయితే, లఖ్​నవూ కోర్టు ఆదేశాలను సవాల్​ చేస్తూ, రాహుల్​ గాంధీ అలహాబాద్ హైకోర్టును ఆశ్రయించారు. అక్కడా ఆయనకు నిరాశ ఎదురైంది. 2025 ఏప్రిల్ 4న రాహుల్​కు జారీ చేసిన సమన్లను రద్దు చేయడానికి హైకోర్టు నిరాకరించింది. దిగువ కోర్టు విచారణను పునఃసమీక్షించుకోవడానికి క్రిమినల్ ప్రొసీజర్ కోడ్ (CrPC)లోని సెక్షన్ 397 కింద సెషన్స్ జడ్జిని ఆశ్రయించవచ్చని మౌఖికంగా పేర్కొంది.

సుప్రీంను ఆశ్రయించిన రాహుల్​
ఆ తర్వాత హైకోర్టు ఉత్తర్వుకు వ్యతిరేకంగా రాహుల్​ సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించారు. ఈ కేసును పరిగణలోకి తీసుకున్న న్యాయస్థానం, విచారణ కోర్టులో జరుగుతున్న కార్యకలాపాలపై 2025 ఏప్రిల్ 25న స్టే విధించింది. అంతేకాదు, ఆ సమయంలో, భవిష్యత్తులో స్వాతంత్ర్య సమరయోధులపై అవమానకరమైన లేదా వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేయవద్దని న్యాయస్థానం ఆయన్ను గట్టిగా మందలించింది. వీర్‌ సావర్కర్‌కు మహారాష్ట్ర ప్రజలు ఎంతో గౌరవం ఇస్తారని జస్టిస్ దీపాంకర్ దత్తా, జస్టిస్ మన్మోహన్‌లతో కూడిన ధర్మాసనం పేర్కొంది. ఒకవేళ రాహుల్​ మళ్లీ అలాంటి వ్యాఖ్యలను పునరావృతం చేస్తే పరిణామాలను ఎదుర్కోవలసి వస్తుందని హెచ్చరించింది. దేశం కోసం పోరాడిన స్వాతంత్ర్య సమరయోధులపై ఎవరూ ఇటువంటి వ్యాఖ్యలు చేయడానికి అనుమతించమని స్పష్టం చేసింది. వారిని అపహాస్యం చేస్తే ఇకపై కోర్టు సుమోటోగా విచారణ చేపడుతుందని గట్టిగా మందలించింది.

ఇదిలా ఉండగా, సుప్రీంకోర్టులో రాహుల్​ దాఖలు చేసిన పిటిషన్‌ను ఉత్తర్​ప్రదేశ్ ప్రభుత్వం గతంలో వ్యతిరేకించింది. కేసు ఫైల్, వాంగ్మూలాలు, దర్యాప్తు నివేదికను క్షుణ్ణంగా పునఃపరిశీలించిన తర్వాతే సమన్లు ​​జారీ చేశామని, ప్రభుత్వ అభిప్రాయం ప్రకారం ఇవి ఆయనపై ఉన్న ఆరోపణలను బలపరుస్తున్నాయని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తన అఫిడవిట్‌లో పేర్కొంది. రాహుల్​ గాంధీ వ్యాఖ్యలు "ముందస్తు ప్రణాళికతో సమాజంలో ద్వేషాన్ని వ్యాప్తి చేసేలా ఉన్నాయని, ఈ కేసులో ఆయనకు ఉపశమనం నిరాకరిస్తూ హైకోర్టు తీసుకున్న నిర్ణయం చట్టబద్ధంగా సమర్థనీయమని కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆరోపించింది. మరోవైపు, రాహుల్‌ గాంధీకి ఉత్తర్‌ప్రదేశ్‌లోని న్యాయస్థానం గతంలో రూ.200 జరిమానా విధించింది. ఈ కేసులో పదే పదే విచారణకు గైర్హాజరు అవుతున్న నేపథ్యంలో ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది.

దేశ భద్రత కంటే ఫేక్ ఇమేజ్ కోసమే మోదీ ఆరాటం: రాహుల్, ఖర్గే

విజయ్​ ప్రభుత్వానికి ఊరట- మద్రాస్ హైకోర్టు ఆర్డర్స్​పై స్టే విధించిన సుప్రీంకోర్టు

TAGGED:

RAHUL GANDHI REMARKS SAVARKAR
RAHUL SAVARKAR CASE DETAILS TELUGU
SUPREME COURT RAHUL SAVARKAR CASE
SC JUDGEMENT ON RAHUL SAVARKAR CASE
SC ON RAHUL GANDHI SAVARKAR CASE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.