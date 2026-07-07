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ముఖ్యమంత్రి పర్యటనలను మేము నియంత్రించాలా?- డీఎంకేపై సుప్రీం ఫైర్

కరూర్​ తొక్కిసలాట ఎఫ్​ఐఆర్​లో తమిళనాడు సీఎం విజయ్​పై ఆరోపణలు లేవన్న సుప్రీంకోర్టు- కరూర్​ పర్యటనను నియంత్రించాలని డీఎంకే వేసిన పిటిషన్​ను తిరస్కరించిన న్యాయస్థానం

Supreme Court
Supreme Court (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 7, 2026 at 3:16 PM IST

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SC Refuses DMK Plea : కరూర్‌ తొక్కిసలాటపై తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి విజయ్ బహిరంగ ప్రకటనలు చేయకుండా నిరోధించాలని డీఎంకే వేసిన పిటిషన్​పై మంగళవారం సుప్రీంకోర్టు తీవ్రమైన వ్యాఖ్యలు చేసింది. 'సీఎం పర్యటనలను మేము నియంత్రించాలా?' అని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. దేశపౌరులందరికీ భావప్రకటనా స్వేచ్ఛ ఉంటుందని, దానిపై ఆంక్షలు విధించాలా? అని ప్రశ్నించింది.

సీఎం విజయ్​ జులై 10న కరూర్ పర్యటనకు వెళ్లనున్నారు. కరూర్ తొక్కిసలాట సమయంలో మరణించిన వారి కుటుంబాలతో మాట్లాడనున్నారు. ఈ నేపథ్యంలోనే, సీఎం విజయ్​, మంత్రి అధవ్​ అర్జున సహా ఇతర నిందితులు బహిరంగ ప్రకటనలు చేయకుండా నిరోధించాలని, బాధిత కుటుంబాలతో వారు జరిపే చర్చలను కూడా నియంత్రించాలని కోరుతూ డీఎంకే సుప్రీంకోర్టులో పిటిషన్ వేసింది. అయితే ఈ పిటిషన్​ను విచారించేందుకు జస్టిస్​ కె.వి. విశ్వనాథన్​, జస్టిస్​ అలోక్​ల ద్విసభ్య ధర్మాసనం నిరాకరించింది. దీనితో పిటిషనర్ తరఫు న్యాయవాది దీనిని ఉపసంహరించుకోవడానికి అనుమతి కోరారు. అందుకు ధర్మాసనం అంగీకరించింది. అయితే చట్టప్రకారం అందుబాటులో ఉన్న ఇతర మార్గాలను ఆశ్రయించే స్వేచ్ఛను పిటిషనర్​కు కల్పించింది.

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