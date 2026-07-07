ముఖ్యమంత్రి పర్యటనలను మేము నియంత్రించాలా?- డీఎంకేపై సుప్రీం ఫైర్
కరూర్ తొక్కిసలాట ఎఫ్ఐఆర్లో తమిళనాడు సీఎం విజయ్పై ఆరోపణలు లేవన్న సుప్రీంకోర్టు- కరూర్ పర్యటనను నియంత్రించాలని డీఎంకే వేసిన పిటిషన్ను తిరస్కరించిన న్యాయస్థానం
Published : July 7, 2026 at 3:16 PM IST
SC Refuses DMK Plea : కరూర్ తొక్కిసలాటపై తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి విజయ్ బహిరంగ ప్రకటనలు చేయకుండా నిరోధించాలని డీఎంకే వేసిన పిటిషన్పై మంగళవారం సుప్రీంకోర్టు తీవ్రమైన వ్యాఖ్యలు చేసింది. 'సీఎం పర్యటనలను మేము నియంత్రించాలా?' అని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. దేశపౌరులందరికీ భావప్రకటనా స్వేచ్ఛ ఉంటుందని, దానిపై ఆంక్షలు విధించాలా? అని ప్రశ్నించింది.
సీఎం విజయ్ జులై 10న కరూర్ పర్యటనకు వెళ్లనున్నారు. కరూర్ తొక్కిసలాట సమయంలో మరణించిన వారి కుటుంబాలతో మాట్లాడనున్నారు. ఈ నేపథ్యంలోనే, సీఎం విజయ్, మంత్రి అధవ్ అర్జున సహా ఇతర నిందితులు బహిరంగ ప్రకటనలు చేయకుండా నిరోధించాలని, బాధిత కుటుంబాలతో వారు జరిపే చర్చలను కూడా నియంత్రించాలని కోరుతూ డీఎంకే సుప్రీంకోర్టులో పిటిషన్ వేసింది. అయితే ఈ పిటిషన్ను విచారించేందుకు జస్టిస్ కె.వి. విశ్వనాథన్, జస్టిస్ అలోక్ల ద్విసభ్య ధర్మాసనం నిరాకరించింది. దీనితో పిటిషనర్ తరఫు న్యాయవాది దీనిని ఉపసంహరించుకోవడానికి అనుమతి కోరారు. అందుకు ధర్మాసనం అంగీకరించింది. అయితే చట్టప్రకారం అందుబాటులో ఉన్న ఇతర మార్గాలను ఆశ్రయించే స్వేచ్ఛను పిటిషనర్కు కల్పించింది.