మణిపుర్ హింస కేసులపై సుప్రీంకోర్టు కీలక ప్రతిపాదన- ప్రత్యేక కోర్టుల ఏర్పాటుకు సూచన
2023 మణిపుర్ హింస కేసుల్లో రోజువారీ విచారణకు ప్రత్యేక కోర్టులు ఏర్పాటు చేయాలని సుప్రీంకోర్టు ప్రతిపాదన
SC On Manipur Violence (ANI File Photo)
Published : July 24, 2026 at 12:13 PM IST
SC On Manipur Violence : 2023లో మణిపుర్లో జరిగిన జాతి ఘర్షణలకు సంబంధించిన క్రిమినల్ కేసుల విచారణను వేగవంతం చేసేందుకు సుప్రీంకోర్టు కీలక ప్రతిపాదన చేసింది. ఈ కేసుల్లో రోజువారీ విచారణ నిర్వహించేందుకు ప్రత్యేక కోర్టులను ఏర్పాటు చేయాలని సూచించింది. అలాగే పెండింగ్లో ఉన్న దర్యాప్తులను వీలైనంత త్వరగా పూర్తి చేయాలని సీబీఐ, రాష్ట్ర ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం (ఎస్ఐటీ)ను ఆదేశించింది. ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ సూర్యకాంత్, జస్టిస్ జోయ్మల్యా బాగ్చీ, జస్టిస్ వీ మోహన్తో కూడిన ధర్మాసనం మణిపూర్ హింసకు సంబంధించిన పిటిషన్లను విచారిస్తూ ఈ ఆదేశాలు జారీ చేసింది.