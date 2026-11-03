దీపావళి వేళ టపాసుల విక్రయాలపై సుప్రీంకోర్టు సీరియస్- చర్యలు తీసుకోవాలని కేంద్రానికి ఆదేశం
SC on Delhi Firecracker : ఆంక్షలు ఉల్లంఘించి అన్ని రకాల క్రాకర్లు అమ్ముతున్నారంటూ పత్రికా కథనంపై ధర్మాసనం ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. ఆదేశాలు అమలయ్యేలా చూడాలని కేంద్రానికి సూచించింది.
సుప్రీంకోర్టు (ANI File Photo)
Published : November 3, 2026 at 1:04 PM IST
దీపావళి సందర్భంగా బాణసంచా విక్రయాలు, వినియోగంపై విధించిన ఆంక్షలు అమలుకాకపోవడంపై సుప్రీంకోర్టు తీవ్రంగా స్పందించింది. నిబంధనలు విధించినప్పటికీ దిల్లీ మార్కెట్లలో అన్ని రకాల క్రాకర్లు విక్రయిన్నట్లు వచ్చిన వార్తా కథనంపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. ఆదేశాలను ఉల్లంఘించి బాణసంచా అమ్ముతున్న వారిపై దృష్టి సారించాలని కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని ఆదేశించింది. కోర్టు ఉత్తర్వులు క్షేత్రస్థాయిలో అమలయ్యేలా తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని సూచించింది. జస్టిస్ ఎంఎం సుందరేశ్, జస్టిస్ పీబీ వరాలేతో కూడిన ధర్మాసనం మంగళవారం ఈ మేరకు వ్యాఖ్యలు చేసింది.