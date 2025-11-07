ETV Bharat / bharat

ఆ ప్రదేశాల్లో వీధి కుక్కలు కనిపించకూడదు- సుప్రీంకోర్టు కీలక ఆదేశాలు

బహిరంగ ప్రదేశాల నుంచి వీధి కుక్కలను, జంతువులను షెల్టర్లకు తరలించాలన్న సుప్రీంకోర్టు- విద్యాసంస్థలు, ఆసుపత్రుల సమీపంల్లోకి వీధి కుక్కలు, జంతువులు వెళ్లకుండా కంచెలు వేయాలని ఆదేశం

SC Orders On Stray Dogs
SC Orders On Stray Dogs (ANI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 7, 2025 at 2:55 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

SC Orders On Stray Dogs : వీధి కుక్కల కేసులో సుప్రీంకోర్టు కీలక ఆదేశాలు ఇచ్చింది. విద్యాసంస్థలు, ఆసుపత్రులు, బస్‌ స్టేషన్లు , రైల్వేస్టేషన్లు, క్రీడా సముదాయాలు సహా బహిరంగ ప్రదేశాల నుంచి వీధి కుక్కలను, ఇతర జంతువులను షెల్టర్లకు తరలించాలని సంబంధిత అధికారులకు న్యాయస్థానం స్పష్టంచేసింది. వీధి కుక్కల కేసును జస్టిస్‌ విక్రమ్‌నాథ్‌, జస్టిస్‌ సందీప్‌ మెహతా, జస్టిస్‌ ఎన్​వీ అంజరియాతో కూడిన ధర్మాసనం విచారణ చేపట్టింది.

"విద్యా కేంద్రాలు, ఆసుపత్రులు, క్రీడా సముదాయాలు, బస్​స్టాండ్​లు, డిపోలు, రైల్వే స్టేషన్లు లాంటి ప్రాంతాల్లో కుక్కకాటు కేసులు ఆందోళనకరమైన రీతిలో పెరుగుతున్నాయి. అందుకే ప్రజా భద్రత, ఆరోగ్యం దృష్ట్యా ఇలాంటి బహిరంగ ప్రదేశాల్లోని వీధి కుక్కలను, జంతువులను షెల్టర్లకు తరలించాలి. వీధి కుక్కల నిర్వహణ కోసం ఈ ఆదేశాలు జారీ చేయడం సముచితం అని కోర్టు భావిస్తోంది."
- సుప్రీంకోర్టు

సంస్థాగత ప్రాంగణాల్లోకి వీధి కుక్కలు, జంతువులు ప్రవేశించకుండా కంచెలు, సరిహద్దు గోడలు, గేట్లు ఏర్పాటు చేయాలని ధర్మాసనం స్పష్టం చేసింది. అలాగే ఇతర నిర్మాణాత్మక చర్యల ద్వారా సదరు ప్రాంగణాలు సురక్షితంగా ఉండేటట్లు చేయాలని సంబంధిత సంస్థల పరిపాలనాధిపతులకు కోర్టు సూచించింది. ఇదంతా వీలైనంత త్వరగా పూర్తి చేయాలని, వీలున్నంత వరకు ఎనిమిది వారాల్లోపు పూర్తి చేయాలని స్పష్టం చేసింది. అందుకే సంస్థాగత ప్రాంగణాల నిర్వహణ, పరిశుభ్రత సహా వీధి కుక్కలు క్యాంపస్​లోకి ప్రవేశించకుండా చూసుకోవడానికి సంబంధింత సంస్థలు ఒక నోడల్​ అధికారిని నియమించాలని ధర్మాసనం పేర్కొంది.

క్రమం తప్పకుండా తనిఖీ చేయాల్సిందే
స్థానిక మున్సిపల్​ అధికారులు, పంచాయతీ అధికారులు కనీసం 3 నెలలకు ఒకసారి క్రమం తప్పకుండా బహిరంగ ప్రదేశాల్లో, సంస్థాగత ప్రాంగణాల్లో తనిఖీలు నిర్వహించాలని సుప్రీం కోర్టు ఆదేశించింది. అంతేకాదు సంస్థల లోపల, వాటి సమీప ప్రాంతాల్లో వీధి కుక్కల ఆవాసాలు లేవని నిర్ధరణ చేసుకోవాలని ధర్మాసనం స్పష్టం చేసింది.

స్టెరిలైజ్​ చేయాలి
"విద్యా సంస్థలు, ఇతర సంస్థల ప్రాంగణాల్లో కనిపించే ప్రతి వీధి కుక్కను వెంటనే జంతు జనన నియంత్రణ నియమాలకు అనుగుణంగా తగిన విధంగా స్టెలిలైజేషన్ చేయాలి. టీకాలు వేసిన తరువాత వాటిని నియమిత షెల్టర్లకు తరలించాలి. ఇదంతా ఆ ప్రాంత మున్సిపల్ సంస్థల, అధికారుల బాధ్యత. మరో కీలకమైన విషయం ఏమిటంటే, వీధి కుక్కులను పట్టుకున్న ప్రదేశంలోనే తిరిగి వదిలిపెట్టకూడదు" అని సర్వోన్నత న్యాయస్థానం పేర్కొంది.

రహదారులపై ఉండే కుక్కల పరిస్థితి ఏంటి?
ఇక నగరాల రోడ్లు, రహదారులపై వీధి కుక్కల ముప్పును ఎదుర్కోవడానికి ఆగస్టు నెలలో రాజస్థాన్ హైకోర్టు జారీ చేసిన ఉత్తర్వులను సైతం సుప్రీంకోర్టు ప్రస్తావించింది. అన్ని రాష్ట్రాలు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలు, ఎన్​హెచ్​ఏఐ అధికారులు తమ అధికార పరిధిలోకి వచ్చే జాతీయ, రాష్ట్ర రహదారులు, ఎస్​ప్రెస్​ వేస్​ల వద్ద ఉన్న వీధి కుక్కలను, ఇతర జంతువులను తొలగించాలని అత్యున్నత న్యాయస్థానం ఆదేశించింది. ఇందుకోసం వీధి కుక్కలు ఎక్కువ కనిపించే జాతీయ రహదారులు, ఎక్స్‌ప్రెస్‌ వేల ప్రాంతాల్లో రోడ్ల విస్తరణ ప్రత్యేక డ్రైవ్ చేపట్టాలని 'ఎన్​హెచ్​ఏఐ'కి ధర్మాసనం ఆదేశాలు జారీ చేసింది.


వందేమాతరం గేయానికి 150 ఏళ్లు – దేశవ్యాప్తంగా ఘన వేడుకలు

ట్రంప్ వ్యాఖ్యలపై 'హౌడీ మోదీ' స్పందనేది? : ప్రధానిపై కాంగ్రెస్ విమర్శలు

TAGGED:

SC ORDERS ON STRAY ANIMALS
SC ORDERS RELOCATION OF STRAY DOGS
SUPREME COURT ORDERS ON STRAY DOGS
STRAY DOGS ISSUE
SC ORDERS ON STRAY DOGS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

వెరైటీ వెడ్డింగ్ కార్డ్- మహాకాళ్ విభూతి, ఢమరుకం, త్రిశూలంతో ఆహ్వాన పత్రిక

సరికొత్తగా " ఉల్లిపాయ పెరుగు పచ్చడి" - పల్లీ కారంతో చేసుకుంటే నెవ్వర్​ బిఫోర్​ టేస్ట్​!

పొగ మంచు వచ్చేస్తోంది - వాహనదారులూ ప్రయాణాల సమయంలో జర జాగ్రత్త!

హైవేలపై క్యూ ఆర్​ కోడ్​ బోర్డులు - స్కాన్​ చేస్తే చాలు మీకు కావాల్సిన సమాచారం మీ చేతిలో

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.