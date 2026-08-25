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2 వారాల్లోగా లొంగిపోవాల్సిందే- తెహల్కా మాజీ ఎడిటర్​ తరుణ్‌ తేజ్‌పాల్‌కు సుప్రీంకోర్టు ఆదేశం

లొంగిపోవడం నుంచి మినహాయింపు కోరిన పిటిషన్‌ తిరస్కరణ- రెండు వారాల్లోగా కోర్టుకు లొంగిపోవాలని ఆదేశం- సెప్టెంబర్‌ 22న క్రిమినల్‌ అప్పీల్‌పై విచారణకు అంగీకారం

Supreme Court On Tarun Tejpal
తరుణ్‌ తేజ్‌పాల్‌ (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 25, 2026 at 4:20 PM IST

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Supreme Court On Tarun Tejpal : అత్యాచార కేసులో దోషిగా తేలిన తెహెల్కా మాజీ సంపాదకుడు తరుణ్‌తేజ్‌పాల్‌ 2 వారాల్లో లొంగిపోవాలని సుప్రీంకోర్టు ఆదేశించింది. 2013 నాటి అత్యాచార కేసులో 10ఏళ్ల కఠిన కారాగార శిక్ష విధిస్తూ బాంబేహైకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పును సవాల్‌ చేస్తూ తేజ్‌పాల్‌ చేసిన అభ్యర్థనను సుప్రీం కొట్టివేసింది. రెండు వారాల్లోగా కోర్టుకు లొంగిపోయి, అందుకు సంబంధించిన ధ్రువీకరణ పత్రాలను సమర్పించాలని ఆదేశించింది. అలాగే తనను దోషిగా తేల్చుతూ శిక్ష విధించడాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ తేజ్‌పాల్‌ దాఖలు చేసిన పిటిషన్‌ను సెప్టెంబర్‌ 22న విచారిస్తామని స్పష్టంచేసింది.

రెండు వారాల్లో లొంగిపోవాలి
జస్టిస్‌ అలోక్‌ అరధే నేతృత్వంలోని ధర్మాసనం తేజ్‌పాల్‌ దాఖలు చేసిన మినహాయింపు పిటిషన్‌ను విచారణ చేసింది. తన అప్పీల్‌ తొలుత సుప్రీంకోర్టులో విచారణకు వచ్చే వరకు లొంగిపోవడం నుంచి మినహాయింపు ఇవ్వాలని తేజ్‌పాల్‌ తరఫు సీనియర్‌ న్యాయవాది కపిల్‌ సిబల్‌ కోరారు. అయితే ఈ అభ్యర్థనను కోర్టు అంగీకరించలేదు. 62 ఏళ్ల తేజ్‌పాల్‌ ఎంత సమయంలోగా లొంగిపోగలరని ధర్మాసనం ప్రశ్నించింది. ఇందుకు రెండు వారాల సమయం పడుతుందని ఆయన న్యాయవాది తెలిపారు. దీంతో రెండు వారాల్లోగా లొంగిపోయి, ఆ విషయాన్ని ధ్రువీకరించే పత్రాలను కోర్టుకు సమర్పించాలని సుప్రీంకోర్టు ఆదేశించింది.

సెప్టెంబర్‌ 22న అప్పీల్‌పై విచారణ
తేజ్‌పాల్‌ లొంగిపోయినట్లు ధ్రువీకరణ పత్రాన్ని సమర్పిస్తే, బాంబే హైకోర్టు తీర్పును సవాలు చేస్తూ ఆయన దాఖలు చేసిన క్రిమినల్‌ అప్పీల్‌ను సెప్టెంబర్‌ 22న విచారణకు జాబితా చేయాలని ధర్మాసనం నిర్ణయించింది. దీంతో ప్రస్తుతం సుప్రీంకోర్టు ముందున్న ప్రధాన అంశం తేజ్‌పాల్‌ లొంగిపోవడం నుంచి మినహాయింపు పొందగలరా లేదా అన్నదానికే పరిమితమైంది. తేజ్‌పాల్‌ తరఫున సీనియర్‌ న్యాయవాది కపిల్‌ సిబల్‌ వాదనలు వినిపించారు. నిందితుడు వెంటనే లొంగిపోకపోయినా, తగిన పరిస్థితుల్లో లొంగిపోవాలనే నిబంధన నుంచి మినహాయింపు ఇచ్చి క్రిమినల్‌ అప్పీల్‌ను విచారణకు స్వీకరించే అధికారం కోర్టుకు ఉందని ఆయన వాదించారు.

గోవా ప్రభుత్వం వ్యతిరేకత
కాగా గోవా రాష్ట్రం తరఫున భారత సొలిసిటర్‌ జనరల్‌ తుషార్‌ మెహతా ఈ అభ్యర్థనను వ్యతిరేకించారు. కేసులోని అంశాలను పరిగణనలోకి తీసుకున్న తర్వాతే లొంగిపోవడం నుంచి మినహాయింపు ఇవ్వాలా వద్దా అనే విషయాన్ని నిర్ణయించాలని కోర్టును కోరారు. ఈ కేసులో అత్యాచారం వంటి తీవ్రమైన నేరం ఉందని ఆయన పేర్కొన్నారు. అలాగే బాంబే హైకోర్టు తేజ్‌పాల్‌కు 10 ఏళ్ల కఠిన కారాగార శిక్ష విధించిన విషయాన్ని ప్రస్తావించారు. ఈ నేపథ్యంలో మినహాయింపు ఇవ్వడం సరికాదని వాదించారు.

హైకోర్టు తీర్పును సవాలు చేసిన తేజ్‌పాల్‌
2013లో గోవాలో జరిగిన అత్యాచారం కేసులో తేజ్‌పాల్‌ను దోషిగా నిర్ధరిస్తూ బాంబే హైకోర్టు 10 ఏళ్ల కఠిన కారాగార శిక్ష విధించింది. అంతకుముందు ట్రయల్‌ కోర్టు ఆయనను నిర్దోషిగా ప్రకటించింది. అయితే ఆ తీర్పును హైకోర్టు రద్దు చేసి, తేజ్‌పాల్‌ను దోషిగా నిర్ధరించింది. ఈ తీర్పును సవాలు చేస్తూ తేజ్‌పాల్‌ సుప్రీంకోర్టులో క్రిమినల్‌ అప్పీల్‌ దాఖలు చేశారు. తనను దోషిగా నిర్ధరించేందుకు హైకోర్టు బాధితురాలి వాంగ్మూలాన్ని, ఇతర ఆధారాలను అంచనా వేసిన తీరును ఆయన ప్రశ్నించారు.

సీసీటీవీ ఫుటేజ్‌పై ప్రధానంగా వాదనలు
తేజ్‌పాల్‌ తన అప్పీల్‌లో గోవాలోని హోటల్‌ లిఫ్ట్‌కు సంబంధించిన సీసీటీవీ ఫుటేజ్‌ను ప్రధాన ఆధారంగా ప్రస్తావించారు. ఈ ఫుటేజ్‌ బాధితురాలి వాదనకు విరుద్ధంగా ఉందని ఆయన పేర్కొన్నారు. హోటల్‌ సెక్యూరిటీ మేనేజర్‌ ఇచ్చిన సాక్ష్యం, సీసీటీవీ ఫుటేజ్‌ ప్రకారం, లిఫ్ట్‌ నిర్దేశిత అంతస్తుకు చేరుకున్న తర్వాత దాని తలుపులు ఆటోమేటిక్‌గా తెరుచుకుని కనీసం నాలుగు సెకన్ల పాటు తెరిచి ఉన్నాయని తేజ్‌పాల్‌ పిటిషన్‌లో పేర్కొన్నారు. లిఫ్ట్‌ కదలికలకు సంబంధించిన దృశ్యాలు కూడా హైకోర్టు అంగీకరించిన ప్రాసిక్యూషన్‌ వాదనకు విరుద్ధంగా ఉన్నాయని ఆయన వాదించారు.

ఇతర ఆధారాలను కూడా ప్రస్తావన
ఘటనల అనంతరం బాధితురాలి ప్రవర్తనపై హైకోర్టు చేసిన అంచనాను కూడా తేజ్‌పాల్‌ సవాలు చేశారు. ఇందుకోసం వాట్సాప్‌ సందేశాలు, ఈమెయిళ్లు, సీసీటీవీ ఫుటేజ్‌, ఇతర సాక్షుల వాంగ్మూలాలను ఆయన తన పిటిషన్‌లో ప్రస్తావించారు. తనపై వచ్చిన ఆరోపణలకు, తనను దోషిగా నిర్ధరించడానికి ఆధారంగా తీసుకున్న బాధితురాలి వాదనలకు ఈ సాక్ష్యాలు విరుద్ధంగా ఉన్నాయని పేర్కొన్నారు. అయితే ఈ ఆధారాలపై ప్రస్తుతం సుప్రీంకోర్టు తుది నిర్ణయం తీసుకోలేదు. తేజ్‌పాల్‌ క్రిమినల్‌ అప్పీల్‌ను విచారణకు స్వీకరించే ముందు ఆయన లొంగిపోవడం నుంచి మినహాయింపు పొందగలరా అనే అంశంపైనే మంగళవారం విచారణ జరిగింది.

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