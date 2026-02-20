ETV Bharat / bharat

'EC'కి సహాయం చేయడానికి జ్యుడిషియల్‌ అధికారులను నియమించాలి : సుప్రీం కోర్టు ఆదేశం

ఎస్​ఐఆర్​ ప్రక్రియలో ఈసీకి సాయం అందించేందుకు జ్యుడీషియల్‌ అధికాలను నియమించాలన్న సుప్రీంకోర్టు- ఈ మేరకు కోల్​కతా హైకోర్టుకు సూచన- ఫిబ్రవరి 28వ తేదీ నాటికి ఓటరు జాబితా ముసాయిదాను ప్రచురించేందుకు అనుమతి

By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 20, 2026 at 6:09 PM IST

SC On Bengal SIR Exercise : బంగాల్​లో నిర్వహిస్తున్న ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ(ఎస్​ఐఆర్​)పై సుప్రీం కోర్టు అసాధారణ నిర్ణయం తీసుకుంది. ఎన్నికల కమిషన్​కు సహాయం చేయడానికి జిల్లా ప్రస్తుత, మాజీ న్యాయమూర్తులను నియమించాలని కోల్​కతా హైకోర్టును ఆదేశించింది. ఈ వ్యవహారంపై ఈసీ, బంగాల్‌ ప్రభుత్వం పరస్పరం ఆరోపణలు చేసుకోవటం దురదృష్టకరమని పేర్కొంది. బంగాల్‌ ప్రభుత్వం తగిన సంఖ్యలో గ్రేడ్‌-ఎ అధికారులను నియమించకపోవటాన్ని సీరియస్‌గా తీసుకున్న ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్‌ సూర్యకాంత్‌, జస్టిస్‌ జాయ్‌ మాల్య బాగ్చి సారథ్యంలోని ధర్మాసనం ఈ మేరకు నిర్ణయం తీసుకుంది.

అదేవిధంగా, ఈనెల 28వ తేదీ నాటికి ఓటరు జాబితా ముసాయిదాను ప్రచురించేందుకు అనుమతి ఇచ్చింది. అనుబంధ ఓటరు జాబితా తర్వాత ప్రకటించాలని సూచించింది. ఎస్‌ఐఆర్‌లో పాల్గొనే జ్యుడీషియల్‌ అధికారులకు రవాణా సదుపాయంతోపాటు భద్రత కల్పించాలని జిల్లా కలెక్టర్లు, ఎస్పీలకు ఆదేశాలు జారీ చేసింది.

