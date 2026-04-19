'ఎక్స్ప్రెస్వేలు ప్రమాద కారిడార్లు కాకూడదు'- సుప్రీంకోర్టు పాన్ ఇండియా గైడ్లైన్స్
జాతీయ రహదారులపై భారీ వాహనాల పార్కింగ్కు పూర్తి నిషేధం- అనధికార డాబాలు, హోటళ్లు 60 రోజుల్లో తొలగించాలి- 75 రోజుల్లో అమలు నివేదిక సమర్పించాలని కేంద్రానికి ఆదేశం
Published : April 19, 2026 at 2:44 PM IST
SC Guidelines For Road Safety : దేశంలో ఎక్స్ప్రెస్వేలు, జాతీయ రహదారులు ప్రమాదాలకు కేంద్రాలుగా మారకూడదని సుప్రీంకోర్టు స్పష్టం చేసింది. పాలనాపరమైన నిర్లక్ష్యం, మౌలిక సదుపాయాల లోపాలు ప్రాణనష్టాలకు కారణమవుతున్నాయని ఆవేదన వ్యక్తం చేసింది. రోడ్డు భద్రతను బలోపేతం చేయడానికి దేశవ్యాప్తంగా అమలు చేయాల్సిన కీలక మార్గదర్శకాలను జారీ చేసింది. ముఖ్యంగా జాతీయ రహదారులపై భారీ, వాణిజ్య వాహనాల పార్కింగ్పై పూర్తిగా నిషేధం విధిస్తూ కఠిన ఆదేశాలు ఇచ్చింది.
అసలేం జరిగిందంటే?
2025 నవంబర్ 2, 3 తేదీల్లో రాజస్థాన్లోని ఫలోడి, తెలంగాణలోని రంగారెడ్డి జిల్లాల్లో జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదాల్లో 34 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయిన ఘటనలను సుప్రీంకోర్టు సుమోటోగా స్వీకరించింది. ఈ ప్రమాదాలకు కారణమైన వ్యవస్థాపరమైన లోపాలను పరిశీలించిన అనంతరం దేశవ్యాప్తంగా అమలు చేయాల్సిన చర్యలపై స్పష్టమైన మార్గదర్శకాలను ప్రకటించింది.
దేశంలో మొత్తం రహదారుల పొడవులో జాతీయ రహదారులు కేవలం 2 శాతం మాత్రమే ఉన్నప్పటికీ, మొత్తం రోడ్డు ప్రమాద మరణాల్లో దాదాపు 30 శాతం వాటిపైనే జరుగుతున్నాయని సుప్రీంకోర్టు గమనించింది. ఇది తీవ్ర ఆందోళన కలిగించే అంశమని పేర్కొంది. నివారించగల కారణాల వల్ల ఒక్క ప్రాణం కూడా కోల్పోవడం రాష్ట్ర వ్యవస్థ వైఫల్యమని ధర్మాసనం స్పష్టం చేసింది. భారత రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ 21 ప్రకారం జీవించే హక్కు కేవలం ప్రాణాలను రక్షించడం మాత్రమే కాకుండా, సురక్షిత వాతావరణాన్ని కల్పించడం కూడా ప్రభుత్వ బాధ్యత అని సుప్రీంకోర్టు పేర్కొంది.
మానవ ప్రాణాల రక్షణ కంటే ఆర్థిక లేదా పరిపాలనా పరిమితులు ముఖ్యమవ్వవని తేల్చిచెప్పింది. జారీ చేసిన మార్గదర్శకాల ప్రకారం జాతీయ రహదారుల క్యారేజ్వే, పేవ్డ్ షోల్డర్పై ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ భారీ వాహనాలు నిలపకూడదు. కేవలం ప్రత్యేకంగా కేటాయించిన పార్కింగ్ బేలు, లే-బైలు లేదా రహదారి పక్కన ఏర్పాటు చేసిన సదుపాయాల వద్ద మాత్రమే వాహనాలను నిలపాలి. ఈ నిబంధనల అమలుకు అడ్వాన్స్డ్ ట్రాఫిక్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ (ATMS) వినియోగించాలి. రియల్టైమ్ అలర్ట్లు, GPS ఆధారిత ఫోటోగ్రాఫిక్ సాక్ష్యాలు, ఈ- చలాన్ల ద్వారా ఉల్లంఘనలపై చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశించింది.
జాతీయ రహదారుల రైట్ ఆఫ్ వే పరిధిలో కొత్తగా డాబాలు, హోటళ్లు, వాణిజ్య నిర్మాణాలు నిర్మించడం తక్షణమే నిషేధించాలని సుప్రీంకోర్టు పేర్కొంది. ఇప్పటికే ఉన్న అనధికార నిర్మాణాలను 60 రోజుల్లోపు తొలగించాలని జిల్లా కలెక్టర్లకు ఆదేశాలు జారీ చేసింది. ఈ విషయంలో ఎలాంటి ఆలస్యం సహించబోమని స్పష్టం చేసింది. హైవే భద్రతా జోన్లలో ఎలాంటి కొత్త లైసెన్సులు లేదా ఎన్ఓసీలు ఇవ్వాలంటే ముందుగా జాతీయ రహదారుల ప్రాధికార సంస్థ (NHAI) లేదా పీడబ్ల్యూడీ అనుమతి తప్పనిసరి. ఇప్పటికే జారీ చేసిన లైసెన్సులను 30 రోజుల్లోపు సమీక్షించాలని సూచించింది.
ప్రతి జిల్లాలో జాతీయ రహదారులు ఉన్న చోట జిల్లా స్థాయిలో రహదారి భద్రతా టాస్క్ ఫోర్స్ ఏర్పాటు చేయాలని సుప్రీంకోర్టు ఆదేశించింది. ఇందులో జిల్లా యంత్రాంగం, పోలీసులు, NHAI, పీడబ్ల్యూడీ, స్థానిక సంస్థల ప్రతినిధులు ఉండాలని పేర్కొంది. ఈ టాస్క్ ఫోర్స్ 15 రోజుల్లోపు ఏర్పాటై పనులు ప్రారంభించాలి. రోడ్డు ప్రమాదాలు ఎక్కువగా జరిగే బ్లాక్స్పాట్లను గుర్తించి వాటిపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టాలని సుప్రీంకోర్టు సూచించింది. సరైన లైటింగ్, స్పీడ్ డిటెక్టర్లు, సీసీటీవీ కెమెరాలు, ఎమర్జెన్సీ రెస్పాన్స్ వ్యవస్థలను ఏర్పాటు చేయాలని ఆదేశించింది. హైవే పట్రోలింగ్ను బలోపేతం చేయాలని, అక్రమ పార్కింగ్పై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని పేర్కొంది.
ఈ మార్గదర్శకాల అమలుపై కేంద్ర రోడ్డు రవాణా రహదారుల మంత్రిత్వ శాఖ అన్ని రాష్ట్రాల నుంచి సమాచారం సేకరించి 75 రోజుల్లోపు సుప్రీంకోర్టుకు నివేదిక సమర్పించాలని ఆదేశించింది. అవసరమైతే సంబంధిత సంస్థలు పరస్పరం సమన్వయం చేసుకుని చర్యలు తీసుకోవాలని సూచించింది. మొత్తంగా, రోడ్డు భద్రతను రాజ్యాంగబద్ధమైన బాధ్యతగా గుర్తిస్తూ సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాలు జారీ చేసింది. దేశంలో ఎక్కడైనా రహదారులపై నిర్లక్ష్యం వల్ల ప్రాణనష్టం జరగకుండా కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని స్పష్టం చేసింది.
