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ఎన్నికల సంఘానికి సుప్రీంకోర్టు నోటీస్​- CEC సస్పెన్షన్​ పిటిషన్​పై కీలక నిర్ణయం

జ్ఞానేశ్​ కుమార్​ను సస్పెండ్ చేస్తూ మధ్యంతర ఉత్తర్వులు జారీ చేయం- స్పష్టం చేసిన సుప్రీంకోర్టు

Supreme Court
సుప్రీంకోర్టు (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 5, 2026 at 1:25 PM IST

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SC Issues Notice To EC : భారత ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్​ (సీఈసీ) జ్ఞానేశ్ కుమార్​ను సస్పెండ్ చేయాలని కోరుతూ దాఖలైన పిటిషన్​పై ఎన్నికల సంఘానికి సుప్రీంకోర్టు నోటీసు ఇచ్చింది. దీనిపై వారంలోగా స్పందించాలని ఆదేశించింది. భారత ఎన్నికల సంఘంలో ఇతర ఇద్దరు ఎన్నికల కమిషనర్ల ఏకాభిప్రాయం లేకుండా, సీఈసీ జ్ఞానేశ్ కుమార్​ ఏకపక్షంగా నిర్ణయాలు తీసుకున్నారన్న ఆరోపణలు ఉన్నప్పటికీ, ఆయనను సస్పెండ్ చేస్తూ మధ్యంతర ఉత్తర్వులు జారీ చేయడానికి సుప్రీంకోర్టు నిరాకరించింది.

పిటిషన్​లో చేసిన ఆరోపణలపై స్పందన కోరుతూ, సీజేఐ సూర్యకాంత్ నేతృత్వంలోని ధర్మాసనం ఎన్నికల సంఘానికి నోటీసులు జారీ చేసింది. ఎన్నికల సంఘం స్పందన పరిశీలించిన తర్వాత, కీలక నిర్ణయాల్లో ఇతర కమిషనర్ల అంగీకారం లేకుండా సీఈసీ కొన్ని నిర్ణయాలు తీసుకున్నట్లు తేలితే, ఆ నిర్ణయాలను పునఃపరిశీంచవచ్చని లేదా ఉపసంహరించుకోవచ్చని ధర్మాసనం పేర్కొంది. "నోటీసు తర్వాత వారు వచ్చి నిర్ణయాలు ఏకగ్రీవంగా తీసుకోలేదని నిరూపిస్తే, మేము ఆ నిర్ణయాలు వెనక్కి తీసుకుంటామని" చెప్పింది.

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PLEA SEEKING SUSPENSION OF CEC
SC ISSUES NOTICE TO EC

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