ఎన్నికల సంఘానికి సుప్రీంకోర్టు నోటీస్- CEC సస్పెన్షన్ పిటిషన్పై కీలక నిర్ణయం
జ్ఞానేశ్ కుమార్ను సస్పెండ్ చేస్తూ మధ్యంతర ఉత్తర్వులు జారీ చేయం- స్పష్టం చేసిన సుప్రీంకోర్టు
Published : October 5, 2026 at 1:25 PM IST
SC Issues Notice To EC : భారత ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ (సీఈసీ) జ్ఞానేశ్ కుమార్ను సస్పెండ్ చేయాలని కోరుతూ దాఖలైన పిటిషన్పై ఎన్నికల సంఘానికి సుప్రీంకోర్టు నోటీసు ఇచ్చింది. దీనిపై వారంలోగా స్పందించాలని ఆదేశించింది. భారత ఎన్నికల సంఘంలో ఇతర ఇద్దరు ఎన్నికల కమిషనర్ల ఏకాభిప్రాయం లేకుండా, సీఈసీ జ్ఞానేశ్ కుమార్ ఏకపక్షంగా నిర్ణయాలు తీసుకున్నారన్న ఆరోపణలు ఉన్నప్పటికీ, ఆయనను సస్పెండ్ చేస్తూ మధ్యంతర ఉత్తర్వులు జారీ చేయడానికి సుప్రీంకోర్టు నిరాకరించింది.
పిటిషన్లో చేసిన ఆరోపణలపై స్పందన కోరుతూ, సీజేఐ సూర్యకాంత్ నేతృత్వంలోని ధర్మాసనం ఎన్నికల సంఘానికి నోటీసులు జారీ చేసింది. ఎన్నికల సంఘం స్పందన పరిశీలించిన తర్వాత, కీలక నిర్ణయాల్లో ఇతర కమిషనర్ల అంగీకారం లేకుండా సీఈసీ కొన్ని నిర్ణయాలు తీసుకున్నట్లు తేలితే, ఆ నిర్ణయాలను పునఃపరిశీంచవచ్చని లేదా ఉపసంహరించుకోవచ్చని ధర్మాసనం పేర్కొంది. "నోటీసు తర్వాత వారు వచ్చి నిర్ణయాలు ఏకగ్రీవంగా తీసుకోలేదని నిరూపిస్తే, మేము ఆ నిర్ణయాలు వెనక్కి తీసుకుంటామని" చెప్పింది.